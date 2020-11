Écran à DEL et revêtement transparent pour une interaction améliorée

La nouvelle console à DEL est dotée d’un écran à DEL à matrice de points facile à lire, de deux fenêtres dans la partie inférieure et d’une fenêtre de message dans le haut permettant le suivi de nombreux indicateurs, y compris les calories, la distance, le pouls et d’autres mesures en fonction des choix de l’utilisateur. L’utilisateur peut consulter toutes les données en un clin d’œil. Le revêtement offre un fonctionnement intuitif avec des contrastes de couleur facilitant l’identification et des boutons rapides pour basculer rapidement entre les modes de mise en forme, d’équivalents métaboliques, de fréquence cardiaque et bien plus.