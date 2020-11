Le siège pivote sur 360 degrés et s'ajuste vers l'avant et arrière

Le siège rembourré présente des courbes profilées pour une stabilité et un confort optimaux. Cela aide les personnes à faible force et celles qui ont besoin d’aide à mieux se positionner assises. Le siège avance et recule pour s'adapter à différentes hauteurs de patients, et s'incline pour s'adapter à divers angles de hanches.