La résistance est égale pour les bras et les jambes

Ce stepper offre une résistance de 1:1, ce qui permet à un bras ou une jambe plus forte d'aider à former un autre bras ou une autre jambe. Une résistance égale est bénéfique pour une grande diversité d'utilisateurs, y compris ceux doués d'une grande amplitude de mouvement ou ceux qui souffrent d'un déséquilibre entre les jambes ou bras gauche et droit.