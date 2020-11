La marche facilite l'accès au plateau

La marche amovible apporte une hauteur Plus basse aux personnes qui ont besoin de plus de stabilité pour monter et descendre du tapis roulant. C'est l'idéal pour les personnes qui ne peuvent exécuter de grands pas, comme celles qui souffrent de limites d'équilibre, d'une amplitude de mouvement plus réduite, ou encore les adultes plus âgés.