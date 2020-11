Téléchargez les mesures d'entraînement affichées

La console affiche des renseignements essentiels et en temps réel sur les performances. La diffusion en temps réel des données d'entraînement du patient est également disponible au téléchargement. Des fenêtres affichent la durée, la vitesse, la longueur de pas, le nombre de marches, les watts, les calories brûlées, les mesures MET, la fréquence cardiaque, le niveau de résistance, la symétrie et la puissance. Les programmes comprennent les modes manuel, colline, plateau, intervalle, installation, récupération de santé et symétrie.