Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
SpO₂
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
Oui
Type de produit
Câble patient SpO₂
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient (réutilisable)
Certification CE
Oui
Poids
0,14 kg
Conditionnement
1 câble/boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
Capteurs compatibles
Nombre de broches
8 broches
Compatibilité du capteur
Masimo
Longueur du câble
1,5 m