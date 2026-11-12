Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui (Philips et Masimo)
Catégorie de produit
SpO₂
Type de produit
Câble patient SpO₂
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient (réutilisable)
Poids
0,2 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble/boîte
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
Capteurs compatibles
Nombre de broches
25 broches
Compatibilité du capteur
Masimo
Longueur du câble
3,66 m