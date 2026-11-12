Product Category
Telemetry
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
CE Certified
Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Packaging Unit
1
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Use with Other Supplies
989803173121, 1943A, 3L leadsets (AAMI CC) 989803145091 (M1671A), 989803145111 (M1673A), 989803173121, 989803145131 (M1675A) and (IEC CC) 989803145101 (M1672A) 989803145121 (M1674A), 989803145141 (1678A) and 989803174201. Telemetry pouches 989803210401, 989803211031
Number of Leads
3