FR
EN

Critères de recherche

IntelliVue MX450

Moniteur patient portable/de chevet

Trouver produits similaires

Le moniteur IntelliVue MX450 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.

Contactez nous
Caractéristiques
Écran tactile 12” (30 cm)
Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)
Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.
Pour en savoir plus
Écran tactile 12” (30 cm)
Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.
Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.
Pour en savoir plus
Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Pour en savoir plus
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Pour en savoir plus
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Pour en savoir plus
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
  • Écran tactile 12” (30 cm)
  • Ajustement à la lumière ambiante
  • Options de connectivité
  • Solutions cliniques avancées
Voir toutes les caractéristiques
Écran tactile 12” (30 cm)
Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)
Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.
Pour en savoir plus
Écran tactile 12” (30 cm)
Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identification rapide des informations sur l’écran tactile 12” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile de 12” (30 cm) de large. Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.
Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions
Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.
Pour en savoir plus
Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Ajustement à la lumière ambiante pour une lisibilité optimale dans presque toutes les conditions

Grâce à son capteur de lumière ambiante, l’écran ajuste automatiquement la luminosité afin de préserver la lisibilité des informations, quel que soit l’éclairage environnant. Par exemple, l’écran s’adapte automatiquement à mesure que la lumière naturelle éclaire l’unité de soins intensifs.
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Pour en savoir plus
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX450 vise à optimiser votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI plus exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution de DPI de votre choix. Grâce à l’interfaçage** des appareils Philips IntelliBridge, tout cela devient possible car il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet, ni un serveur de consolidation de données distincts.
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Pour en savoir plus
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX450 comporte également des Solutions cliniques avancées intégrées qui fournissent des outils permettant de résumer et de visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples fusionnent en une représentation intuitive unique.
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances
Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
Pour en savoir plus
Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Les environnements où l’état des patients varie énormément, tels que le service des urgences, l’unité de soins courants, la sédation consciente et l’unité de néonatologie, peuvent mettre à rude épreuve les moniteurs patient. Le moniteur IntelliVue MX450 est optimisé pour faire face à ces processus de travail critiques. Avec sa poignée intégrée et son fonctionnement sur batterie standard, ce moniteur est suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier et compact pour être facilement transportable.
  • Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10 la plus récente.
  • Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.