Un service optimisé, à portée de main



Philips a de bonnes nouvelles. Afin d’améliorer l’expérience des patients et du personnel et de favoriser la gestion des équipements à un niveau d’efficacité optimal, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités utiles à notre portail du Service Clients ! Accès facile à la documentation pour les équipements essentiels à la prise en charge des patients, capacités de création de rapports améliorées et informations couvrant toutes les modalités à différents niveaux : dossier, contrat, garantie, etc.