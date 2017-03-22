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Portail du Service Clients
grand bloc générique de Surgery Pulse

Portail du Service Clients
Pour les professionnels de santé


Gérez les performances et les besoins de maintenance de vos systèmes de santé, quelles que soient les modalités, où que vous soyez et à tout moment

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    Cliquez ici pour obtenir des informations importantes sur le rappel de certains appareils Sleep and Respiratory Care de Philips Respironics ›

    Un service optimisé, à portée de main


    Philips a de bonnes nouvelles. Afin d’améliorer l’expérience des patients et du personnel et de favoriser la gestion des équipements à un niveau d’efficacité optimal, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités utiles à notre portail du Service Clients ! Accès facile à la documentation pour les équipements essentiels à la prise en charge des patients, capacités de création de rapports améliorées et informations couvrant toutes les modalités à différents niveaux : dossier, contrat, garantie, etc.

    Icône “Engrenages”

    Créer des dossiers
    Gérer des dossiers

    Icône de fichier

    Gérer des produits Philips et
    multifournisseur

    Icône de rapport

    Rapports et analyses

    Icône d’information

    Afficher les contrats par modalité, emplacement ou équipement individuel

    Avantages pour le client

    Accédez à votre documentation, comme les rapports de performances de service, les résultats de test et d’inspection, les devis de temps et de matériaux

    Option d'alerte anticipée de fin de vie

    Exportation des listes de produits installés et de dossiers

     

    Exportation des détails des visites de maintenance vers votre propre calendrier

    Exportation des listes de produits installés et de dossiers

    Services complémentaires d'aide à la mise au rancart et/ou relocalisation d'équipements

    Ajout d’images et de fichiers PDF lors de la création / mise à jour d’un dossier

    Vues calendaires par emplacement, compte et produit installé

     

    Portail du Service Clients

    Un service optimisé, à portée de main

    Le portail du Service Clients Philips vous facilite la vie en vous proposant une plateforme en ligne pour gérer vos produits Philips et les services associés sur toutes les modalités.
     

    Grâce au portail en ligne, il vous sera possible de savoir quels produits de votre organisation sont opérationnels, ou de demander la maintenance de ceux qui ne le sont pas.

    Télécharger la brochure (217.0KB)

     version mobile simplifiée

    Icône qr

    Nous avons lancé une version mobile simplifiée du portail. Vous pouvez désormais utiliser votre téléphone intelligent pour créer des dossiers, suivre l’état du service et ajouter des images ou des fichiers PDF. La mise en route est facile. Scannez le code QR avec l’application appareil photo de votre téléphone intelligent pour vous connecter à la version mobile simplifiée. Un compte sur le portail est requis.

    Instructions d’utilisation

    Forum aux questions

    Forum aux questions 

    Comment demander du service et envoyer votre appareil au centre de réparation en utilisant le portail client?

    Connectez-vous au portail. Cliquez sur « Créer un nouveau cas » et indiquez les informations requises sur votre appareil et le problème que vous rencontrez. Assurez-vous d’entrer les détails pour le centre de réparation dans la description du cas. Soumettez le cas et notez le numéro de cas qui est généré.


    Téléchargez le PDF via ce lien :  Formulaire pour le centre de réparation.


    Indiquez dans le formulaire PDF vos informations personnelles et relatives à l’appareil, y compris le numéro de cas que vous avez reçu. Signez soit numériquement soit sur papier, puis numérisez le formulaire pour le centre de réparation. Téléchargez le formulaire PDF rempli et signé sur votre cas dans le portail en cliquant sur « Ajouter une pièce jointe » sous les détails de votre cas. Emballez bien votre appareil et incluez une copie du formulaire PDF rempli et signé avec votre envoi. Envoyez votre appareil à l’adresse fournie sur le formulaire en utilisant une méthode d’expédition traçable. Vous pouvez également ajouter le numéro de suivi de votre envoi en tant qu’activité de cas dans votre cas sur le portail, en cliquant sur « Ajouter une activité » sous les détails de votre cas.


    Vous pouvez suivre l’état de votre cas et communiquer avec les experts Philips dans le portail. Si vous avez des questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via le portail.

    Comment obtenir un numéro de pièce spécifique via le portail du service clients?

    Sélectionnez le produit installé (Numéro de site) du produit qui nécessite la pièce requise, demandez une intervention sous ‘’Action’’ cas dans le portail et joignez une photo claire de la pièce. Veuillez vous référer à la notice d’instruction abrégée.

    Qu’est-ce que le portail du Service Clients Philips ?

    Le portail du Service Client Philips vous facilite la vie en vous permettant de gérer vos ressources et d’interagir avec Philips à partir d’un seul emplacement. Le portail est un moyen rapide et pratique de savoir quels équipements de votre organisation sont opérationnels, ou de demander la maintenance (ouvrir un dossier) de ceux qui ne le sont pas. En outre, vous pouvez ajouter des pièces jointes au dossier, suivre l’état du dossier, afficher les événements de service planifiés, afficher des rapports, télécharger des documents et bien plus encore. Le portail offre une fenêtre sur l’activité des dossiers jamais proposée auparavant, avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le portail du Service Clients vous permet de prendre de meilleures décisions concernant votre équipement médical et les services associés, et améliore vos performances opérationnelles en rationalisant les processus. 

    Quels navigateurs sont pris en charge ?

    Navigateur

    Version

    Edge

    Tous

    Google Chrome

    Tous

    Firefox

    Tous

    Pour les trois, il est préférable d’utiliser la dernière version

    Pendant combien de temps les courriel d’activation et de réinitialisation de mot de passe restent-ils actifs ?

    Les boutons “Se connecter et créer un mot de passe” et “Se connecter et renouveler votre mot de passe” figurant dans les e-mails d’activation de compte/réinitialisation de mot de passe sont actifs pendant 24 heures à compter de la réception de l’e-mail. Une fois ce délai expiré, une nouvelle demande de réinitialisation de mot de passe doit être soumise (voir l’e-mail correspondant pour les coordonnées).

    À quelle fréquence dois-je modifier mon mot de passe ? Exigences en matière de mots de passe

    Le mot de passe doit être mis à jour tous les 90 jours, conformément aux directives de sécurité informatique de Philips. Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et contenir au moins un :

    • Chiffre
    • Caractère spécial
    • Caractère minuscule
    • Caractère majuscule

    Comme je ne me suis pas connecté(e) depuis un certain temps, j’ai dû demander une réinitialisation de mot de passe. Je ne peux toujours pas accéder à mon compte… Que s’est-il passé ?

    Veuillez contacter l’équipe de support de votre portail local.

    Je suis bloqué(e) en raison de tentatives infructueuses de saisie du mot de passe. J’ai essayé d’utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe, mais j’ai obtenu un message d’erreur. Que dois-je faire ?

    Après 3 tentatives de connexion infructueuses (nom d’utilisateur correct mais mot de passe incorrect), le compte utilisateur est “verrouillé” pendant 15 minutes et l’utilisateur reçoit un e-mail l’indiquant. Veuillez patienter au moins 15 minutes et demander un nouveau mot de passe via la page de connexion ou contacter l’équipe de support de votre portail local.

    Je vois dans la liste des comptes que je ne reconnais pas… Que s’est-il passé ?

    Dans le portail du Service Clients, la configuration des comptes utilisateur est gérée du point de vue du “compte d’emplacement” et de la modalité. Les produits installés, à côté d’un “compte d’emplacement”, sont également associés à un autre compte, l’entité propriétaire des produits installés. Le portail crée dynamiquement la liste des comptes en fonction des produits installés associés au “compte d’emplacement” auquel ils sont liés. Par exemple, il peut s’agir d’un scanner CT situé dans le “compte d’emplacement” “A” mais appartenant au compte “B” (par exemple, une société de location, une fondation ou Philips (en cas d’équipement de démonstration et de crédit-bail/location par Philips). Dans ce cas, le portail affichera le “compte d’emplacement” “A” dans la liste des emplacements et le compte “B” dans la liste des comptes.

    Je ne parviens pas à ouvrir les CFD à partir du portail du Service Clients. Que dois-je faire ?

    Il est probable que le programme “Pop-Up-Blocker” soit activé dans votre navigateur. Vérifiez les paramètres de votre navigateur et assurez-vous que les fenêtres contextuelles sont autorisées pour https://www.customerservices.philips.com

    Comment ajouter des utilisateurs dans mon organisation pour qu’ils aient accès au portail ?

    Ils peuvent remplir le formulaire de demande sur cette page ou si vous en avez reçu l’autorisation, vous pouvez créer vos propres utilisateurs au sein de votre organisation.

    Mon équipe est-elle en mesure d’obtenir une formation supplémentaire sur le portail du Service Clients ?

    La disponibilité des formations varie selon les marchés, mais peut être demandée via le lien Contactez-nous sur la page d’accueil du portail. 

    Dois-je fournir l’ensemble de ma base d’installation pour accéder à tous mes sites ?

    Il s’agit du moyen le plus précis pour Philips de vérifier que l’ensemble de votre base d’installation est visible sur le portail, mais il n’est pas nécessaire d’initialiser l’accès.

    Quels fuseaux horaires le portail utilise-t-il ?

    Toutes les indications de dates et d’heures sont basées sur le fuseau horaire de l’utilisateur. Les exceptions sont la “fonction de recherche globale” (en bannière de chaque page et les rapports d’audit d’accès à distance) où les horodatages dans les résultats de recherche des dossiers, des contrats et des garanties sont basés sur l’heure GMT.

    Où puis-je trouver les détails des dossiers créés/clôturés dans l’ancien système ?

    Les anciens dossiers sont disponibles dans de nombreux pays (mais pas tous). Lorsqu’ils sont disponibles, ils sont accessibles en cliquant sur le bouton “Clôturé avant le xx/xx/aaaa” dans l’une des listes de dossiers. Veuillez noter que vous devrez cliquer sur le bouton “Tous les dossiers” pour revenir aux nouveaux dossiers (après le xx/xx/aaaa). 

    Une équipe va-t-elle examiner mes dossiers ouverts et me tenir au courant ?

    Lorsqu’un dossier de service est créé sur le portail, ces informations sont immédiatement transmises à une équipe dédiée. Les cas sont traités en fonction de leur priorité, du type de prestation (ou de l’absence de celle-ci) pour l’actif concerné/le produit installé. Vous serez informé par téléphone ou par e-mail des mises à jour. Ces informations seront également visibles sur la page des détails du dossier sur le portail.

    Puis-je créer mon propre rapport ?

    Dans le portail du Service Clients, vous avez accès aux rapports existants, ce qui signifie que vous ne pouvez pas créer vos propres rapports. Vous pouvez néanmoins personnaliser les rapports, exporter des données uniquement dans un fichier Excel sans graphiques et modifier la façon dont les informations sont affichées.

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    Icône des professionnels

    Je suis un professionnel de santé


    Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous êtes un professionnel de santé et que vous souhaitez accéder au  portail du Service Clients Philips.

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    Icône de maison du patient

    Pour les consommateurs


    Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous recherchez une assistance pour votre produit grand public.

    Consultez la section relative à l’assistance pour les produits Grand public

    Demander un accès à Mon Espace Services Philips

    Merci de completer le formulaire ci-dessous pour que nous puissions lancer la création de votre compte

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    Qu'est-ce que ça veut dire?

    [1] Ces informations sont nécessaires pour identifier votre établissement dans nos systèmes et fournir l’accès à la base installée Philips souhaité dans le portail. Le numéro du produit installé, le numéro de série ou autre référence produit figure sur l’équipement. Ces données figurent également sur les rapports d’intervention déjà reçus ou sur la documentation relative à l’équipement. Au moins un numéro de référence d’un équipement de votre base installée Philips doit être fourni. Vous pouvez également utiliser le champ « Remarques supplémentaires » pour demander l’accès à plusieurs établissements, catégories d’équipement spécifiques, modalités etc.

    Philips respecte la confidentialité des données, pour de plus amples informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.

    Après avoir rempli et soumis le formulaire, vous recevez un email de confirmation.

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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