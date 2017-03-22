Portail du Service Clients

Connectez-vous au portail. Cliquez sur « Créer un nouveau cas » et indiquez les informations requises sur votre appareil et le problème que vous rencontrez. Assurez-vous d’entrer les détails pour le centre de réparation dans la description du cas. Soumettez le cas et notez le numéro de cas qui est généré.

Téléchargez le PDF via ce lien : Formulaire pour le centre de réparation.

Indiquez dans le formulaire PDF vos informations personnelles et relatives à l’appareil, y compris le numéro de cas que vous avez reçu. Signez soit numériquement soit sur papier, puis numérisez le formulaire pour le centre de réparation. Téléchargez le formulaire PDF rempli et signé sur votre cas dans le portail en cliquant sur « Ajouter une pièce jointe » sous les détails de votre cas. Emballez bien votre appareil et incluez une copie du formulaire PDF rempli et signé avec votre envoi. Envoyez votre appareil à l’adresse fournie sur le formulaire en utilisant une méthode d’expédition traçable. Vous pouvez également ajouter le numéro de suivi de votre envoi en tant qu’activité de cas dans votre cas sur le portail, en cliquant sur « Ajouter une activité » sous les détails de votre cas.

Vous pouvez suivre l’état de votre cas et communiquer avec les experts Philips dans le portail. Si vous avez des questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via le portail.