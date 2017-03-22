Philips a de bonnes nouvelles. Afin d’améliorer l’expérience des patients et du personnel et de favoriser la gestion des équipements à un niveau d’efficacité optimal, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités utiles à notre portail du Service Clients ! Accès facile à la documentation pour les équipements essentiels à la prise en charge des patients, capacités de création de rapports améliorées et informations couvrant toutes les modalités à différents niveaux : dossier, contrat, garantie, etc.
Gérer des dossiers
Le portail du Service Clients Philips vous facilite la vie en vous proposant une plateforme en ligne pour gérer vos produits Philips et les services associés sur toutes les modalités. Grâce au portail en ligne, il vous sera possible de savoir quels produits de votre organisation sont opérationnels, ou de demander la maintenance de ceux qui ne le sont pas.
Le portail du Service Clients Philips vous facilite la vie en vous proposant une plateforme en ligne pour gérer vos produits Philips et les services associés sur toutes les modalités.
Grâce au portail en ligne, il vous sera possible de savoir quels produits de votre organisation sont opérationnels, ou de demander la maintenance de ceux qui ne le sont pas.
Nous avons lancé une version mobile simplifiée du portail. Vous pouvez désormais utiliser votre téléphone intelligent pour créer des dossiers, suivre l’état du service et ajouter des images ou des fichiers PDF. La mise en route est facile. Scannez le code QR avec l’application appareil photo de votre téléphone intelligent pour vous connecter à la version mobile simplifiée. Un compte sur le portail est requis.
Connectez-vous au portail. Cliquez sur « Créer un nouveau cas » et indiquez les informations requises sur votre appareil et le problème que vous rencontrez. Assurez-vous d’entrer les détails pour le centre de réparation dans la description du cas. Soumettez le cas et notez le numéro de cas qui est généré.
Téléchargez le PDF via ce lien : Formulaire pour le centre de réparation.
Indiquez dans le formulaire PDF vos informations personnelles et relatives à l’appareil, y compris le numéro de cas que vous avez reçu. Signez soit numériquement soit sur papier, puis numérisez le formulaire pour le centre de réparation. Téléchargez le formulaire PDF rempli et signé sur votre cas dans le portail en cliquant sur « Ajouter une pièce jointe » sous les détails de votre cas. Emballez bien votre appareil et incluez une copie du formulaire PDF rempli et signé avec votre envoi. Envoyez votre appareil à l’adresse fournie sur le formulaire en utilisant une méthode d’expédition traçable. Vous pouvez également ajouter le numéro de suivi de votre envoi en tant qu’activité de cas dans votre cas sur le portail, en cliquant sur « Ajouter une activité » sous les détails de votre cas.
Vous pouvez suivre l’état de votre cas et communiquer avec les experts Philips dans le portail. Si vous avez des questions ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via le portail.
Connectez-vous au portail. Cliquez sur « Créer un nouveau cas » et indiquez les informations requises sur votre appareil et le problème que vous rencontrez. Assurez-vous d’entrer les détails pour le centre de réparation dans la description du cas. Soumettez le cas et notez le numéro de cas qui est généré.
Sélectionnez le produit installé (Numéro de site) du produit qui nécessite la pièce requise, demandez une intervention sous ‘’Action’’ cas dans le portail et joignez une photo claire de la pièce. Veuillez vous référer à la notice d’instruction abrégée.
Le portail du Service Client Philips vous facilite la vie en vous permettant de gérer vos ressources et d’interagir avec Philips à partir d’un seul emplacement. Le portail est un moyen rapide et pratique de savoir quels équipements de votre organisation sont opérationnels, ou de demander la maintenance (ouvrir un dossier) de ceux qui ne le sont pas. En outre, vous pouvez ajouter des pièces jointes au dossier, suivre l’état du dossier, afficher les événements de service planifiés, afficher des rapports, télécharger des documents et bien plus encore. Le portail offre une fenêtre sur l’activité des dossiers jamais proposée auparavant, avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le portail du Service Clients vous permet de prendre de meilleures décisions concernant votre équipement médical et les services associés, et améliore vos performances opérationnelles en rationalisant les processus.
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Navigateur
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Pour les trois, il est préférable d’utiliser la dernière version
Les boutons “Se connecter et créer un mot de passe” et “Se connecter et renouveler votre mot de passe” figurant dans les e-mails d’activation de compte/réinitialisation de mot de passe sont actifs pendant 24 heures à compter de la réception de l’e-mail. Une fois ce délai expiré, une nouvelle demande de réinitialisation de mot de passe doit être soumise (voir l’e-mail correspondant pour les coordonnées).
Le mot de passe doit être mis à jour tous les 90 jours, conformément aux directives de sécurité informatique de Philips. Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et contenir au moins un :
Le mot de passe doit être mis à jour tous les 90 jours, conformément aux directives de sécurité informatique de Philips. Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et contenir au moins un :
Veuillez contacter l’équipe de support de votre portail local.
Après 3 tentatives de connexion infructueuses (nom d’utilisateur correct mais mot de passe incorrect), le compte utilisateur est “verrouillé” pendant 15 minutes et l’utilisateur reçoit un e-mail l’indiquant. Veuillez patienter au moins 15 minutes et demander un nouveau mot de passe via la page de connexion ou contacter l’équipe de support de votre portail local.
Dans le portail du Service Clients, la configuration des comptes utilisateur est gérée du point de vue du “compte d’emplacement” et de la modalité. Les produits installés, à côté d’un “compte d’emplacement”, sont également associés à un autre compte, l’entité propriétaire des produits installés. Le portail crée dynamiquement la liste des comptes en fonction des produits installés associés au “compte d’emplacement” auquel ils sont liés. Par exemple, il peut s’agir d’un scanner CT situé dans le “compte d’emplacement” “A” mais appartenant au compte “B” (par exemple, une société de location, une fondation ou Philips (en cas d’équipement de démonstration et de crédit-bail/location par Philips). Dans ce cas, le portail affichera le “compte d’emplacement” “A” dans la liste des emplacements et le compte “B” dans la liste des comptes.
Il est probable que le programme “Pop-Up-Blocker” soit activé dans votre navigateur. Vérifiez les paramètres de votre navigateur et assurez-vous que les fenêtres contextuelles sont autorisées pour https://www.customerservices.philips.com
Ils peuvent remplir le formulaire de demande sur cette page ou si vous en avez reçu l’autorisation, vous pouvez créer vos propres utilisateurs au sein de votre organisation.
La disponibilité des formations varie selon les marchés, mais peut être demandée via le lien Contactez-nous sur la page d’accueil du portail.
Il s’agit du moyen le plus précis pour Philips de vérifier que l’ensemble de votre base d’installation est visible sur le portail, mais il n’est pas nécessaire d’initialiser l’accès.
Toutes les indications de dates et d’heures sont basées sur le fuseau horaire de l’utilisateur. Les exceptions sont la “fonction de recherche globale” (en bannière de chaque page et les rapports d’audit d’accès à distance) où les horodatages dans les résultats de recherche des dossiers, des contrats et des garanties sont basés sur l’heure GMT.
Les anciens dossiers sont disponibles dans de nombreux pays (mais pas tous). Lorsqu’ils sont disponibles, ils sont accessibles en cliquant sur le bouton “Clôturé avant le xx/xx/aaaa” dans l’une des listes de dossiers. Veuillez noter que vous devrez cliquer sur le bouton “Tous les dossiers” pour revenir aux nouveaux dossiers (après le xx/xx/aaaa).
Lorsqu’un dossier de service est créé sur le portail, ces informations sont immédiatement transmises à une équipe dédiée. Les cas sont traités en fonction de leur priorité, du type de prestation (ou de l’absence de celle-ci) pour l’actif concerné/le produit installé. Vous serez informé par téléphone ou par e-mail des mises à jour. Ces informations seront également visibles sur la page des détails du dossier sur le portail.
Dans le portail du Service Clients, vous avez accès aux rapports existants, ce qui signifie que vous ne pouvez pas créer vos propres rapports. Vous pouvez néanmoins personnaliser les rapports, exporter des données uniquement dans un fichier Excel sans graphiques et modifier la façon dont les informations sont affichées.
Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous êtes un professionnel de santé et que vous souhaitez accéder au portail du Service Clients Philips.
Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous recherchez une assistance pour votre produit grand public.
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