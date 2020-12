Juridiction et transfert transfrontalier

Le Portail est géré et exploité par nous aux États-Unis d’Amérique, en Inde et aux Pays-Bas et n’est pas censé nous soumettre aux lois ou à la juridiction d’un quelconque État, pays ou territoire autre que celui des Pays-Bas. Vos Données à caractère personnel peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous disposons d’installations ou dans lesquels nous engageons des prestataires de services et, en utilisant le Portail, vous consentez au transfert d’informations dans des pays autres que votre pays de résidence, y compris les États-Unis d’Amérique, dont les règles de protection des données peuvent être différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, autorités répressives, agences de régulation ou services de sécurité de ces pays peuvent être en droit d’accéder à vos Données à caractère personnel.

Si vous résidez dans l’EEE (Espace Economique Européen), vos Données à caractère personnel peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de service dans des pays hors de l’EEE reconnus par la Commission Européenne comme apportant un niveau adéquat de protection des données selon les normes de l’EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici) here.

Pour les transferts de l’EEE vers des pays qui ne sont pas considérés par la Commission Européenne comme adéquats, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d’entreprise contraignantes relatives aux données de nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux [et/ou les clauses contractuelles types adoptées par la Commission Européenne pour protéger vos Données personnelles Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en contactant privacy@philips.com