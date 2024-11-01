Solutions et systèmes IRM

Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous. Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.
Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous.
Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.
Une nouvelle gamme de solutions IRM offrant rapidité, confort et fiabilité dans le but d’améliorer la prise en charge des patients.
MRCAT Prostate + Auto-Contouring
MR-OR
Découvrez les technologies IRM uniques qui permettent d’améliorer la productivité en radiologie tout en offrant une qualité d’image et une expérience patient exceptionnelles.
La technologie Compressed SENSE est une technique d’accélération innovante qui accélère non seulement vos séquences, mais également votre examen IRM tout entier.En savoir plus
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