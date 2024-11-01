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Solutions et systèmes IRM

Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !

Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous.

Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.

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    Systèmes IRM

    Une nouvelle gamme de solutions IRM offrant rapidité, confort et fiabilité dans le but d’améliorer la prise en charge des patients.

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    Innovations en matière d’IRM


    Découvrez les technologies IRM uniques qui permettent d’améliorer la productivité en radiologie tout en offrant une qualité d’image et une expérience patient exceptionnelles.

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