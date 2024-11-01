Solutions et systèmes IRM

Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous.

Il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si la santé ne connaît pas de limites aujourd’hui, il devrait en être de même pour les soins.