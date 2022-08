Monitorage patient

Nos solutions de monitorage patient vous apportent des informations médicales ciblées et concrètes lorsque vous en avez besoin, où que vous soyez. Notre gamme de moniteurs patient IntelliVue et SureSigns est adaptée aux environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins ainsi qu’aux exigences cliniques et offre une prise en charge flexible à travers des modèles portables, compacts et spécialisés.