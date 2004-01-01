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Grâce aux algorithmes, électrocardiographes, moniteurs et systèmes de gestion des données ECG Philips, vous obtenez des résultats rapidement, ce qui vous permet de rationaliser vos processus de travail, d’améliorer l’efficacité du personnel soignant et d’optimiser la qualité des soins cardiaques.
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Les électrocardiographes PageWriter TC sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TÜV SUD 0123. Ils sont destinés au diagnostic par acquisition, traitement et stockage des données ECG des patients au repos. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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