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Électrocardiographie de diagnostic

 

Grâce aux algorithmes, électrocardiographes, moniteurs et systèmes de gestion des données ECG Philips, vous obtenez des résultats rapidement, ce qui vous permet de rationaliser vos processus de travail, d’améliorer l’efficacité du personnel soignant et d’optimiser la qualité des soins cardiaques.

Électrocardiographie de diagnostic

Les électrocardiographes PageWriter TC sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TÜV SUD 0123. Ils sont destinés au diagnostic par acquisition, traitement et stockage des données ECG des patients au repos. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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