Cardiac Workstation 7000

Station de travail cardiaque

Philips Cardiac Workstation n’a rien à voir avec les autres électrocardiographes. Cette innovation clinique optimise l’acquisition, l’accès, la consultation, l’analyse, le stockage, le partage et la gestion des ECG de diagnostic ; et révolutionne la cardiographie de diagnostic. Elle rationalise les processus et offre des informations cliniques détaillées issues de systèmes internes ou externes, pour faciliter la décision. Vous pouvez ainsi diagnostiquer et traiter vos patients cardiaques avec confiance.

Écran tactile
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.

Pour en savoir plus
Fonctionnement en 3 étapes
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Pour en savoir plus
Ergonomie
Innovation ergonomique.

Innovation ergonomique.

Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.

Innovation ergonomique.

Pour en savoir plus
Sécurité renforcée
Sécurité

Sécurité

Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.

Sécurité

Pour en savoir plus
Informatique
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.

Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Pour en savoir plus
Algorithme DXL
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.

Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Pour en savoir plus
  • Écran tactile
  • Fonctionnement en 3 étapes
  • Ergonomie
  • Sécurité renforcée
Écran tactile
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.

Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.

Pour en savoir plus
Fonctionnement en 3 étapes
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Pour en savoir plus
Ergonomie
Innovation ergonomique.

Innovation ergonomique.

Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.

Innovation ergonomique.

Pour en savoir plus
Sécurité renforcée
Sécurité

Sécurité

Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.

Sécurité

Pour en savoir plus
Informatique
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.

Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.

Pour en savoir plus
Algorithme DXL
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.

Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.

Pour en savoir plus
Fiche technique

Fonctions ECG
Fonctions ECG
Acquisition simultanée des dérivations
  • 18 dérivations maximum
ECG programmé
  • Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Stockage/transfert des rapports
  • Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour 18 dérivations maximum
Détection des impulsions de stimulation
  • 0,02 mVms (exemple : impulsion de 0,2 mV x 0,1 ms ou de 0,1 mV x 0,2 ms)
  • 5 fois supérieur à la norme proposée
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Énoncés d’interprétation
  • > 600 énoncés diagnostiques, analyse pédiatrique intégrée
Suppression des énoncés limites
  • Trois réglages configurables
Raisons
  • Sélection possible des raisons de tous les énoncés diagnostiques
Dérivations utilisées à des fins diagnostiques
  • 12 dérivations standard avec V3R, V4R, V5R, V7, V8 et V9
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Valeurs critiques
  • Mise en évidence de quatre états nécessitant une attention clinique immédiate
Présentation ST graphique
  • Deux rapports ECG avec représentations polaires du segment ST
  • Plans frontal et transversal
Chariots
Chariots
Réglage de la hauteur
  • 860452 : hauteur fixe
  • 860453 : hauteur réglable (25 cm)
Bureau
  • Grand espace de travail mobile
Compatibilité
  • Les chariots sont également compatibles avec :
  • Cardiac Workstation 5000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Stockage
  • Capacité standard (400 feuilles de papier ECG supplémentaires)
  • Capacité standard pour lingettes nettoyantes/gants/gel électroconducteur
  • Tiroir intégré (en option)
  • Poubelle refermable (en option)
  • Panier à accessoires (en option)
  • Support pour câbles ECG (en option)
Fonctions ECG
Fonctions ECG
Acquisition simultanée des dérivations
  • 18 dérivations maximum
ECG programmé
  • Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Stockage/transfert des rapports
  • Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour 18 dérivations maximum
Détection des impulsions de stimulation
  • 0,02 mVms (exemple : impulsion de 0,2 mV x 0,1 ms ou de 0,1 mV x 0,2 ms)
  • 5 fois supérieur à la norme proposée
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Énoncés d’interprétation
  • > 600 énoncés diagnostiques, analyse pédiatrique intégrée
Suppression des énoncés limites
  • Trois réglages configurables
Raisons
  • Sélection possible des raisons de tous les énoncés diagnostiques
Dérivations utilisées à des fins diagnostiques
  • 12 dérivations standard avec V3R, V4R, V5R, V7, V8 et V9
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Valeurs critiques
  • Mise en évidence de quatre états nécessitant une attention clinique immédiate
Présentation ST graphique
  • Deux rapports ECG avec représentations polaires du segment ST
  • Plans frontal et transversal
Chariots
Chariots
Réglage de la hauteur
  • 860452 : hauteur fixe
  • 860453 : hauteur réglable (25 cm)
Bureau
  • Grand espace de travail mobile
Compatibilité
  • Les chariots sont également compatibles avec :
  • Cardiac Workstation 5000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Stockage
  • Capacité standard (400 feuilles de papier ECG supplémentaires)
  • Capacité standard pour lingettes nettoyantes/gants/gel électroconducteur
  • Tiroir intégré (en option)
  • Poubelle refermable (en option)
  • Panier à accessoires (en option)
  • Support pour câbles ECG (en option)

