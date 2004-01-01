Philips Cardiac Workstation n’a rien à voir avec les autres électrocardiographes. Cette innovation clinique optimise l’acquisition, l’accès, la consultation, l’analyse, le stockage, le partage et la gestion des ECG de diagnostic ; et révolutionne la cardiographie de diagnostic. Elle rationalise les processus et offre des informations cliniques détaillées issues de systèmes internes ou externes, pour faciliter la décision. Vous pouvez ainsi diagnostiquer et traiter vos patients cardiaques avec confiance.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Fonctionnement en 3 étapes
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Ergonomie
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Sécurité renforcée
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Informatique
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Algorithme DXL
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 7000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Fonctionnement en 3 étapes
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Ergonomie
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Innovation ergonomique.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Il roule, s’incline, pivote, s’ajuste en hauteur, se plie et se tourne afin de faciliter l’accès aux données ECG essentielles, tandis que vous restez près de vos patients. Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre dans un chariot flexible, compact, à hauteur fixe ou réglable, afin de vous accompagner partout.
Sécurité renforcée
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Sécurité
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Philips Cardiac Workstation 7000 est protégée par un ensemble d’outils fiables intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3 pour les connexions Wi-Fi 5 à haut débit, afin de protéger votre réseau et la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section Documentation ci-dessous et téléchargez la brochure produit pour en savoir plus.
Informatique
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Exploitation optimisée de votre infrastructure informatique.
Le Cardiac Workstation 7000 s’intègre facilement à votre DPI ainsi qu‘à vos systèmes de gestion des services pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section ci-dessous relative à la documentation et téléchargez la brochure produit pour obtenir davantage d’informations.
Algorithme DXL
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
Fiche technique
Fonctions ECG
Fonctions ECG
Acquisition simultanée des dérivations
18 dérivations maximum
ECG programmé
Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Stockage/transfert des rapports
Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour 18 dérivations maximum
Détection des impulsions de stimulation
0,02 mVms (exemple : impulsion de 0,2 mV x 0,1 ms ou de 0,1 mV x 0,2 ms)
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.