Bibliotheque Service Clients Philips

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Philips Healthcare s’engage à répondre de façon proactive aux préoccupations de ses clients en matière de sécurité. Pour guider nos efforts, nous avons créé une politique mondiale visant à tenir compte de la nature évolutive de la sécurité dans la technologie médicale. Cette politique prend en compte les exigences relatives aux caractéristiques des produits, l’évaluation et le suivi des menaces de sécurité et la conformité aux normes gouvernementales locales.
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