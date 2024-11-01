Bibliotheque Service Clients Philips



Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) favorise et coordonne l’utilisation de normes établies comme DICOM et HL7 pour répondre à des besoins cliniques spécifiques et optimiser ainsi la prise en charge des patients.



Chacune des déclarations d’intégration IHE ci-dessous décrit la conformité prévue d’un produit Philips spécifique dans le cadre technique IHE.



Consultez également nos déclarations de conformité DICOM pour en savoir plus sur la conformité des produits.