Philips Respironics, un leader mondial des marchés du sommeil et de la ventilation, s’investit pour fournir des solutions qui contribuent à améliorer la santé des patients, ainsi que les pratiques, tout en favorisant le développement de vos activités. Nous croyons qu’une gestion efficace du sommeil et des soins respiratoires permet aux patients de retrouver la confiance et la liberté de vivre une vie épanouissante en leur rendant leur capacité à dormir et à respirer naturellement. À la maison ou en déplacement, nos traitements personnalisés des troubles du sommeil et de la BPCO permettent à tous de suivre leur traitement et de l’intégrer dans leur vie quotidienne, tout en améliorant leur expérience et leurs résultats. Aussi intuitives que de dormir ou de respirer, nos technologies et solutions aident chaque patient à apprivoiser sa condition afin de l’aider à reprendre le contrôle, à se sentir à nouveau humain et à vivre la vie qu’il désire. Nos innovations favorisent le rétablissement et les soins chroniques à domicile et connectent les équipes de soins prolongés en toute transparence, afin de donner à nos partenaires de la santé et à vos patients la confiance et la tranquillité d’esprit qu’ils reçoivent toujours les soins dont ils ont besoin.
Philips Respironics, un leader mondial des marchés du sommeil et de la ventilation, s’investit pour fournir des solutions qui contribuent à améliorer la santé des patients, ainsi que les pratiques, tout en favorisant le développement de vos activités. Nous croyons qu’une gestion efficace du sommeil et des soins respiratoires permet aux patients de retrouver la confiance et la liberté de vivre une vie épanouissante en leur rendant leur capacité à dormir et à respirer naturellement.
À la maison ou en déplacement, nos traitements personnalisés des troubles du sommeil et de la BPCO permettent à tous de suivre leur traitement et de l’intégrer dans leur vie quotidienne, tout en améliorant leur expérience et leurs résultats. Aussi intuitives que de dormir ou de respirer, nos technologies et solutions aident chaque patient à apprivoiser sa condition afin de l’aider à reprendre le contrôle, à se sentir à nouveau humain et à vivre la vie qu’il désire.
Nos innovations favorisent le rétablissement et les soins chroniques à domicile et connectent les équipes de soins prolongés en toute transparence, afin de donner à nos partenaires de la santé et à vos patients la confiance et la tranquillité d’esprit qu’ils reçoivent toujours les soins dont ils ont besoin.
Pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, les appareils de traitement de l’apnée du sommeil Philips Respironics sont un moyen efficace d’aider les patients à adopter un traitement de l’apnée du sommeil à long terme. Ils sont conçus pour favoriser l’implication et la coordination avec les équipes de soins prolongés dans le but de redécouvrir un sommeil réparateur, mais aussi un sentiment de normalité et leurs rêves.
Pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, les appareils de traitement de l’apnée du sommeil Philips Respironics sont un moyen efficace d’aider les patients à adopter un traitement de l’apnée du sommeil à long terme. Ils sont conçus pour favoriser l’implication et la coordination avec les équipes de soins prolongés dans le but de redécouvrir un sommeil réparateur, mais aussi un sentiment de normalité et leurs rêves.
Traitement des troubles du sommeil Nos systèmes de traitement des troubles du sommeil sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des patients. Ces systèmes de qualité reflètent notre engagement à offrir un traitement de qualité, à améliorer le confort des patients et à fournir des outils de conformité essentiels.
Traitement des troubles du sommeil
Nos systèmes de traitement des troubles du sommeil sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé et des patients. Ces systèmes de qualité reflètent notre engagement à offrir un traitement de qualité, à améliorer le confort des patients et à fournir des outils de conformité essentiels.
Dream Family Notre gamme Dream Family est une suite complète et innovante de technologies de traitement de l’apnée du sommeil, offrant une conception compacte et axée sur les patients, et des outils personnalisés pour garder le traitement de vos patients sur la bonne voie.
Dream Family
Notre gamme Dream Family est une suite complète et innovante de technologies de traitement de l’apnée du sommeil, offrant une conception compacte et axée sur les patients, et des outils personnalisés pour garder le traitement de vos patients sur la bonne voie.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.