Des innovations qui ont du sens

Philips Respironics, un leader mondial des marchés du sommeil et de la ventilation, s’investit pour fournir des solutions qui contribuent à améliorer la santé des patients, ainsi que les pratiques, tout en favorisant le développement de vos activités. Nous croyons qu’une gestion efficace du sommeil et des soins respiratoires permet aux patients de retrouver la confiance et la liberté de vivre une vie épanouissante en leur rendant leur capacité à dormir et à respirer naturellement. À la maison ou en déplacement, nos traitements personnalisés des troubles du sommeil et de la BPCO permettent à tous de suivre leur traitement et de l’intégrer dans leur vie quotidienne, tout en améliorant leur expérience et leurs résultats. Aussi intuitives que de dormir ou de respirer, nos technologies et solutions aident chaque patient à apprivoiser sa condition afin de l’aider à reprendre le contrôle, à se sentir à nouveau humain et à vivre la vie qu’il désire. Nos innovations favorisent le rétablissement et les soins chroniques à domicile et connectent les équipes de soins prolongés en toute transparence, afin de donner à nos partenaires de la santé et à vos patients la confiance et la tranquillité d’esprit qu’ils reçoivent toujours les soins dont ils ont besoin.