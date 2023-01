Systèmes de radiographie et de fluoroscopie

Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité



Les équipements de radiographie et de fluoroscopie de Philips offrent d’excellents processus de travail et des images de qualité afin d’améliorer le rendement et de permettre des diagnostics fiables tout en augmentant la satisfaction du personnel et des patients. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.