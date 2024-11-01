Philips est à vos côtés pour fournir des diagnostics et des traitements de précision grâce à la puissance de solutions entièrement intégrées, qui unissent en toute sécurité toutes les données et toutes les images à travers l’établissement hospitalier, afin de transformer chaque petite étape en un parcours de soins clair.
Grâce à notre espace de travail intégré, les radiologues peuvent accéder aux outils nécessaires, notamment la création de rapports, l’analyse de visualisation avancée et les informations basées sur l’IA. Notre solution est conçue de manière intuitive pour optimiser les parcours de soins, de l’orchestration au diagnostic, en passant par la collaboration, à l’aide de données DICOM et non DICOM et d’outils puissants.
Solution de visualisation avancée intelligente, automatisée et connectée. Advanced Visualization Workspace 15 est conçu pour vous apporter une plus grande fiabilité de diagnostic à vos images, tout en réduisant le temps de génération des rapports grâce à des processus de travail optimisés et à l’automatisation des résultats. La solution Philips Advanced Visualization est une plate-forme complète et évolutive de post-traitement des images, parfaitement intégrée dans votre établissement hospitalier. Elle aide les médecins à réaliser des analyses et des suivis avancés, même dans des environnements complexes.
Centralisez le stockage de vos images cliniques dans une archive unique, consolidée et sécurisée. Gérez le cycle de vie des informations pour optimiser les coûts tout en offrant un accès unifié aux images et aux données longitudinales nécessaires pour assurer une prise en charge efficace. La solution de stockage clinique de Philips permet d’accéder à des données structurées et non structurées, avec le marquage des métadonnées des données non structurées pour faciliter les recherches et fournir un contexte clinique utile, ainsi que l’évolutivité pour les installations multisites.
Oubliez les obstacles liés à la technologie, à la localisation et même à la mobilité pour améliorer les prestations de soins et offrir une meilleure expérience de soins grâce à une collaboration interactive, des outils intuitifs d’analyse et de comparaison et un accès d’entreprise. Activez un accès instantané et sécurisé aux images, documents, demandes et rapports médicaux avec Philips Visionneuse d'entreprise, notre visionneuse d’entreprise indépendante du fournisseur et zero-footprint, qui se connecte aux dossiers patients existants pour fournir des solutions d’accessibilité et de partage des données cliniques.
Le portail Philips Patient Portal permet aux patients d’accéder à leurs propres images et données d’examen, de les partager et de les aider à les gérer grâce à une gamme d’appareils familiers et conviviaux, compatibles avec un navigateur. Il permet également une collaboration en temps réel entre les patients et les professionnels de santé, et réduit le besoin de produire des CD, des DVD ou des films. Le portail Patient Portal est une extension du module Enterprise Viewer Module.
Intelligent, automatisé et connecté. L’espace de travail de visualisation avancée ne dépend d’aucun fournisseur et permet plus de 70 utilisations cliniques pour des informations cliniques ainsi que des processus de travail automatisés réduisant le temps d’établissement des rapports et ils sont conçus pour soutenir la confiance au diagnostic et le tout dans une plateforme unique et avancée pour de multiples modalités.
Accès sécurisé aux images de plusieurs départements grâce à notre fonction Enterprise Viewer intuitive, neutre en termes de fournisseurs et sans empreinte. L’accès en tout lieu et à tout moment aux données d’imagerie holistique des patients permet à l’ensemble de l’équipe soignante de disposer des informations nécessaires pour prendre des décisions cliniques éclairées en temps opportun.
Minimise les charges administratives et permet au personnel de collaborer librement à la prise de décisions critiques. En centralisant votre référentiel d’imagerie à l’échelle de l’établissement pour consolider les archives, vous pouvez réduire les coûts et donner aux prestataires un accès unifié aux images et aux données dont ils ont besoin pour prodiguer de meilleurs soins.
Chaque patient mérite les meilleurs soins de santé possibles, et chaque hôpital et clinique mérite les meilleurs outils pour les fournir. Le portail Philips pour les patients leur permet de contrôler et de gérer leurs propres dossiers médicaux via un portail web sécurisé.
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