Pour qu’une organisation fonctionne comme une horloge, chaque rouage doit être véritablement connecté, de sorte que les équipes de soins individuelles travaillent ensemble comme une seule et même personne. Être réellement connecté signifie intégrer des solutions et des infrastructures informatiques pour aider à fournir des soins améliorés tout au long du parcours du patient.



Philips est à vos côtés pour fournir des diagnostics et des traitements de précision grâce à la puissance de solutions entièrement intégrées, qui unissent en toute sécurité toutes les données et toutes les images à travers l’établissement hospitalier, afin de transformer chaque petite étape en un parcours de soins clair.

