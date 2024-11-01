Chez Philips CT, nous nous engageons à vous fournir les réponses dont vous avez besoin là où vous en avez besoin, tout en contribuant à réduire les pressions croissantes auxquelles vous faites face. C’est pourquoi nous souhaitons collaborer avec vous afin de redéfinir l’expérience de TDM, avec une nouvelle gamme de solutions qui vous aident à améliorer la prise en charge des patients. Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.
Une gamme de solutions TDM qui vous offrent des informations précieuses avec simplicité et fiabilité.
La couleur s’invite dans vos images scanner.
Intelligence à chaque étape.
La qualité Elite
Réduire la variabilité des soins et améliorer la satisfaction des patients et du personnel.
Pour une qualité d’image personnalisée et une amélioration des processus de travail tout en assurant la satisfaction du personnel et le confort des patients.
Le logiciel Philips iPatient est un service d’imagerie personnalisé, axé sur le patient et à l’origine d’avancées majeures en matière de gestion de la dose et des processus de travail, conçu pour optimiser votre productivité au quotidien et bien plus encore.
Avec une des meilleures résolutions à bas contraste et des images quasiment sans bruit*, l’IMR redéfinit la qualité des images scanner. Les innovations apportées au matériel et à l’algorithme de reconstruction garantissent une reconstruction rapide (moins de trois minutes pour la plupart des protocoles de référence), ce qui permet d’obtenir des résultats modélisés dans toutes les applications, même les plus exigeantes.
* Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des pratiques cliniques. Un rendez-vous avec un radiologue et un physicien devra être pris afin de déterminer la dose adéquate permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. La détectabilité à bas contraste et la réduction du bruit ont été évaluées à l’aide d’un protocole d’imagerie corporelle de référence, en comparant l’IMR à la technique FBP. Les mesures ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et les tests, effectués sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains.
Étendez vos capacités de TDM et bénéficiez de performances de pointe sur votre système.
Solution de visualisation avancée intelligente, automatisée et connectée. Des informations cliniques correctes en une fois, quantitatives et intelligentes, conçues pour vous apporter une plus grande fiabilité de diagnostic tout en réduisant le temps de génération des rapports grâce à des processus de travail optimisés et à l’automatisation des résultats. IntelliSpace Portal 12 est une plateforme évolutive de post-traitement des images, parfaitement intégrée dans votre établissement hospitalier.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
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