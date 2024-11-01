* Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des pratiques cliniques. Un rendez-vous avec un radiologue et un physicien devra être pris afin de déterminer la dose adéquate permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. La détectabilité à bas contraste et la réduction du bruit ont été évaluées à l’aide d’un protocole d’imagerie corporelle de référence, en comparant l’IMR à la technique FBP. Les mesures ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et les tests, effectués sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains.