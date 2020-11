Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 produit des images de qualité pour chaque type d’anatomie grâce à des préréglages et des paramètres personnalisés. Les préréglages fonctionnent automatiquement et sont adaptés au type de patient (adulte, enfant ou nourrisson, mince ou obèse) et aux besoins de l’examen.



UNIQUE 2 harmonise les niveaux de contraste en apportant des détails aux zones très sombres et très claires. L’image est optimisée aussi bien dans les zones fortement exposées (par ex., apex pulmonaire) que dans celles peu exposées (par ex., poumon rétrocardiaque et partie supérieure de l’abdomen). En se concentrant sur les structures les plus pertinentes sur le plan diagnostique, UNIQUE 2 optimise les détails, tandis que l’impression générale reste neutre.