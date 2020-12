Dans le cadre de son engagement envers la sécurité des produits et le Service Clients, Philips Healthcare fournit à ses clients des informations pour les aider à évaluer et traiter les vulnérabilités et risques associés aux produits qui conservent ou transmettent les informations de santé protégées électroniquement.

Philips Healthcare s’appuie plus précisément sur la Déclaration des fabricants concernant la sécurité des appareils médicaux (MDS²) pour fournir des informations sur la sécurité de ses produits.

La MDS² contient des informations de sécurité spécifiques au produit telles que :

Entretien, stockage et transmission des informations de santé protégées électroniquement

Sauvegarde des données et capacités de support amovible

Installation de correctifs de sécurité et de logiciels antivirus

Accès aux services à distance

Journaux d’audit de l’accès aux informations de santé protégées électroniquement, y compris : visualisation ; création, modification et suppression d’enregistrements ; importation/exportation

La MDS² est un formulaire universel de création de rapports grâce auquel Philips Healthcare fournit à ses clients des informations spécifiques à un modèle. Elle est approuvée par l’American College of Clinical Engineering (ACCE), l’ECRI (anciennement Emergency Care Research Institute), la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) et la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

Le formulaire contient également des recommandations de pratiques de sécurité et des notes explicatives du fabricant, ainsi que des informations détaillées.