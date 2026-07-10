Garantie de 2 ans
Découvrez nos solutions novatrices et durables pour des soins aux patients de haute qualité
Un mode de vie plus sain pour vous, votre maison et votre famille
Des technologies de pointe pour vous et vos patients
Identifiez les patients à risque pour fournir des soins de façon proactive
Parce que chaque image compte
Des solutions de diagnostic intégrées pour de meilleurs soins aux patients
Voyez clairement et traitez de façon optimale
Solutions durables
Conçus pour durer.
Chez Philips, nous pensons que l’innovation devrait être représentée par la création de produits de qualité que vous adorerez longtemps, puis recyclerez. Nous avons mis cet état d’esprit en action de plusieurs façons au fil des ans, et ce n’est que le début.