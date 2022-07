Le monde de l’entreprise se transforme plus vite que jamais, et pour être à la pointe, il vous faut le meilleur équipement. Les solutions d’affichage professionnel Philips combinent une technologie à l’avant-garde du secteur et des innovations axées sur l’entreprise. Avec une histoire riche sur le plan de l’innovation, Philips est un chef de file mondial pour les produits de haute qualité, les conceptions intuitives et les fonctions pratiques. Philips a lancé les écrans pour vidéomosaïque en 1984, puis a changé la façon dont les gens regardent la télévision avec Ambilight. Et maintenant, notre technologie évolue avec des innovations pour les écrans dédiés à de nombreux marchés différents et aux applications commerciales.

Avec CMND & Control, vous avez un contrôle total. Mettez à jour le micrologiciel, changez les paramètres et plus encore; toute la gestion de vos écrans ne dépend que d’un système. Plus intelligent, plus rapide et plus intuitif que jamais, le système d’exploitation Android ouvre un monde infini de possibilités. Avec un large choix d’applications, vous pouvez créer la configuration parfaite pour vos besoins d’affichage. Gérez votre entreprise avec le système d’exploitation le plus développé de la planète. Les solutions d’écrans professionnels Philips comprennent le système d’exploitation Android, qui vous donne le contrôle total sur vos applications et votre connectivité. Polyvalent de nature, ce système sur puce puissant, avec ses capacités de connectivité améliorées, vous permettra de tirer le meilleur de vos écrans.