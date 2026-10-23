Stérilisateurs et chauffe-biberons

Garantie de 2 ans
L’accès anticipé au Black Friday est ici
Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1 Premium
Biberons et autres produits pour bébés
Biberons et autres produits pour bébés
Biberons et autres produits pour bébés
Biberons, pots de nourriture et sacs de lait
Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1
Une routine simple. D’un boire à l’autre
Chauffage rapide, sécuritaire et uniforme combiné à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries2.
C’est l’heure du boire? Notre technologie réchauffe doucement pour prévenir les points chauds, sans sacrifier la vitesse. * 150 ml/5 oz de lait à température ambiante dans le biberon naturel Avent de 9 oz.
Décongelez rapidement le lait et les aliments pour bébés et gardez-les au chaud jusqu’à 60 minutes.
Conçu pour la plupart des biberons les plus populaires. Lorsque votre tout-petit est prêt à passer à la nourriture solide, il décongèle et réchauffe aussi les contenants alimentaires pour bébé.
Baby Bottle Sterilizer & Dryer Premium
Be ready for baby's next feed in 40 minutes. Bottle Sterilizer & Dryer Premium uses jets of filtered air to dry bottles before turning off. The sterilizer is quick and hygienic, killing 99.9% of germs2 for peace of mind at every feed.
La stérilisation élimine les germes nocifs des biberons, des pompes et des suces, ce qui vous aide à garder chaque boire sécuritaire et hygiénique pour votre bébé.
Les chauffe-biberons chauffent le lait doucement et uniformément à la température du corps, aidant à préserver les nutriments et évitant la surchauffe pour des boires sécuritaires et apaisants.
Vous pouvez aussi utiliser le chauffe-biberon pour décongeler ou réchauffer doucement les contenants d’aliments pour bébés, ce qui est idéal lorsque votre tout-petit commence à manger des aliments solides
Stérilisez en quelques minutes. Gardez le contenu stérile jusqu’à 24 heures lorsque vous gardez le couvercle de votre stérilisateur électrique fermé.
Format compact convenant à la plupart des comptoirs avec espace pour 6 bouteilles et plus encore.
Grossesse⁺ vous aide à planifier, à apprendre et à partager les soins dès le début. Avec des informations quotidiennes sur la grossesse, l’alimentation, l’exercice et l’accouchement, et des images d’ultrasons reflétant le développement de bébé.
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.