Stérilisateurs et chauffe-biberons

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Une maman qui nourrit son bébé avec un biberon réchauffé et stérilisé

Chauffe-biberons et stérilisateurs

Un boire sain et sécuritaire pour votre tout-petit

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1 Premium

Une seule routine simple, d’un boire à l’autre

Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1 Premium
Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1 Premium
Biberons, pots de nourriture, sacs de lait et autres produits pour bébés
Stérilisateur et sécheur Premium

Stérilisateur et sécheur Premium

Biberons et autres produits pour bébés

Stérilisateur micro-ondes

Stérilisateur micro-ondes

Biberons et autres produits pour bébés

Stérilisateur Advanced

Stérilisateur Advanced

Biberons et autres produits pour bébés

Chauffe-biberon rapide Premium

Chauffe-biberon rapide Premium

Biberons, pots de nourriture et sacs de lait

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Une routine simple. D’un boire à l’autre

Chauffe-biberon et stérilisateur 2-en-1

Une routine simple. D’un boire à l’autre

Chauffage rapide, sécuritaire et uniforme combiné à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries2.

C’est l’heure du boire de votre tout-petit ? Nous avons une solution rapide et sécuri...

Réchauffe le lait uniformément en seulement 3 minutes*

C’est l’heure du boire? Notre technologie réchauffe doucement pour prévenir les points chauds, sans sacrifier la vitesse. * 150 ml/5 oz de lait à température ambiante dans le biberon naturel Avent de 9 oz.

Gros plan du chauffe-biberon Philips Avent en cours d’utilisation
Une maman qui teste la température du lait sur son bras

Décongelez et gardez au chaud

Décongelez rapidement le lait et les aliments pour bébés et gardez-les au chaud jusqu’à 60 minutes.

Compatible avec les biberons et les pots de nourriture pour bébés

Conçu pour la plupart des biberons les plus populaires. Lorsque votre tout-petit est prêt à passer à la nourriture solide, il décongèle et réchauffe aussi les contenants alimentaires pour bébé.

Réchauffer les aliments solides dans le chauffe-biberon Avent
Baby Bottle Sterilizer & Dryer Premium

Baby Bottle Sterilizer & Dryer Premium

Sterilize, dry and store

Be ready for baby's next feed in 40 minutes. Bottle Sterilizer & Dryer Premium uses jets of filtered air to dry bottles before turning off. The sterilizer is quick and hygienic, killing 99.9% of germs2 for peace of mind at every feed.

Chauffez, stérilisez et nourrissez facilement

  • Pourquoi la stérilisation de biberons est-elle importante?

    La stérilisation élimine les germes nocifs des biberons, des pompes et des suces, ce qui vous aide à garder chaque boire sécuritaire et hygiénique pour votre bébé.

  • Puis-je réchauffer le lait maternel en toute sécurité?

    Les chauffe-biberons chauffent le lait doucement et uniformément à la température du corps, aidant à préserver les nutriments et évitant la surchauffe pour des boires sécuritaires et apaisants.

  • Est-ce que cela fonctionne aussi avec les aliments pour bébés?

    Vous pouvez aussi utiliser le chauffe-biberon pour décongeler ou réchauffer doucement les contenants d’aliments pour bébés, ce qui est idéal lorsque votre tout-petit commence à manger des aliments solides

Besoin de biberons propres? Stérilisez-les avec la puissance de la vapeur naturelle

Rapide et pratique

Stérilisez en quelques minutes. Gardez le contenu stérile jusqu’à 24 heures lorsque vous gardez le couvercle de votre stérilisateur électrique fermé.

Gros plan d’une main qui utilise un stérilisateur à biberons
Un stérilisateur de biberons sur un comptoir de cuisine

Conception compacte

Format compact convenant à la plupart des comptoirs avec espace pour 6 bouteilles et plus encore.

Un soutien mamans dès le jour 1–Obtenez l’application Grossesse⁺

Grossesse⁺ vous aide à planifier, à apprendre et à partager les soins dès le début. Avec des informations quotidiennes sur la grossesse, l’alimentation, l’exercice et l’accouchement, et des images d’ultrasons reflétant le développement de bébé.

Une personne utilisant l’application Grossesse⁺ sur son téléphone

Plus pour vous et votre bébé pour partager les soins

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  2. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant. 