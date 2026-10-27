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Épilateurs Philips conçus pour une épilation efficace à la maison

Adieu, les poils, et bonjour, soins doux et peau lisse

Entrez dans la nouvelle ère de l'épilation

Le coffret beauté tout-en-un pour une peau lisse et éclatante de santé

Coffret Beauté Philips 9900
Coffret Beauté Philips 9900
Tout ce dont vous avez besoin pour une peau lisse et éclatante de santé.
Épilateur Philips série 9000

Épilateur Philips série 9000

Tout ce dont vous avez besoin pour une peau lisse et d’apparence saine

Épilateur Philips série 8000

Épilateur Philips série 8000

Épilation puissante, douce pour la peau

Épilateur Philips série 4000

Épilateur Philips série 4000

Épilateur filaire, la trousse de démarrage parfaite

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Une femme qui exfolie ses jambes dans la salle de bain en suivant le rituel de soins ...

Dur pour les poils, doux pour la peau

Profitez d’une peau douce pendant une période allant jusqu’à 4 semaines

Les épilateurs Philips offrent l’efficacité dont vous avez besoin, un confort qui se ressent et des soins qui se remarquent pour une peau d’une douceur durable1.

De la part des experts en épilation

Libérez-vous de la routine d’épilation. Plus besoin d’attendre la pousse des poils : nos épilateurs éliminent les poils 3 fois plus courts que la cire, tout en restant doux pour la peau.

Gros plan de la tête de l’épilateur Philips éliminant les poils de la peau
Une femme utilisant l’épilateur Philips sur ses jambes pour des résultats lisses à la maison

Technologie d’épilation efficace et douce des poils à la racine

Les pinces en céramique agrippent même les poils les plus courts, glissant sur la peau sans la presser ou la tirer, pour une épilation en douceur. La lampe à DEL vous aide à repérer même les poils les plus fins.

Inclut des réglages de vitesse et des accessoires

Choisissez entre 2 réglages de vitesse pour personnaliser votre épilation, et adaptez votre douceur avec une variété d’accessoires. Notre gamme d’épilateurs comprend des accessoires pour le rasage, l’exfoliation, la pédicure et plus encore2.

Découvrez l’ensemble beauté avec nettoyage facial, exfoliation et SkinLED.

De l’épilation à la toilette complète

Bien que nous soyons des experts en matière d’épilation douce et efficace des poils à la racine, nos épilateurs en font bien plus en matière de soins personnels et pour la peau. Découvrez l’ensemble beauté avec nettoyage facial, exfoliation et SkinLED.

Gros plan de l’épilateur Philips glissant sur la peau d’une jambe

Découvrez en primeur mondiale :

ProGuide avec visibilité 360° pour des résultats efficaces et doux

Moins de douleur, plus de confort pour la peau3. ProGuide maintient un angle de 75° pour des résultats optimaux et garde la peau tendue pour un confort accru, tandis que la lumière à DEL vous aide à repérer et à éliminer davantage de poils.

Pourquoi choisir l’épilateur Philips?

  • Douce mais efficace

    Nos solutions d’épilation combinent toujours confort et soins. Le premier épilateur au monde avec ProGuide à visibilité 360° ne fait pas exception, et offre des résultats efficaces et doux.

  • Résultats longue durée

    Nos épilateurs vous offrent une douceur durable. Libérez-vous de votre routine d’épilation pour une période allant jusqu’à 4 semaines.

  • Au-delà de l’épilation

    Nos épilateurs offrent bien plus qu’une épilation douce, ils proposent une routine de soins pour le corps pour vous sentir en confiance et vous choyer.

Prêt quand vous l’êtes

Faciles à intégrer à vos habitudes, les épilateurs Philips sont dignes de confiance en toute occasion.

Étanche sous la douche

De la douche à l’évier : épilez-vous sous l’eau ou au sec. Votre choix, votre commodité. L’eau chaude détend votre peau et rend les soins plus confortables. Le manche antidérapant améliore la prise dans la douche.

Une femme utilisant un épilateur allant sous la douche sur ses jambes dans le cadre d’une routine be...
Des jambes lisses après épilation, évoquant des soins doux et des résultats durables

Optez pour le sans fil

Nos épilateurs sans fil ont une autonomie allant jusqu’à 60 minutes par charge. Aucune interruption.

Un achat unique. Une utilisation qui dure des années4

Représentant un achat unique qui dure des années, nos épilateurs sont conçus pour durer même avec une utilisation régulière.

Un épilateur sans fil Philips dans un cadre naturel; la routine beauté s’allie à la durabilité
Durabilité

Durabilité

Pensé pour le quotidien, conçu pour durer

Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.

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Avis de non-responsabilité

  1. Les informations suivantes s’appliquent aux épilateurs série 8000 et 9000. 

  2. varie selon le modèle. 

  3. Par rapport à sans ProGuide. 

  4. avec garantie de 2 ans. 