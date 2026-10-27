Garantie de 2 ans
L’accès anticipé au Black Friday est ici
Entrez dans la nouvelle ère de l'épilation
Tout ce dont vous avez besoin pour une peau lisse et d’apparence saine
Épilation puissante, douce pour la peau
Épilateur filaire, la trousse de démarrage parfaite
Dur pour les poils, doux pour la peau
Les épilateurs Philips offrent l’efficacité dont vous avez besoin, un confort qui se ressent et des soins qui se remarquent pour une peau d’une douceur durable1.
Libérez-vous de la routine d’épilation. Plus besoin d’attendre la pousse des poils : nos épilateurs éliminent les poils 3 fois plus courts que la cire, tout en restant doux pour la peau.
Les pinces en céramique agrippent même les poils les plus courts, glissant sur la peau sans la presser ou la tirer, pour une épilation en douceur. La lampe à DEL vous aide à repérer même les poils les plus fins.
Choisissez entre 2 réglages de vitesse pour personnaliser votre épilation, et adaptez votre douceur avec une variété d’accessoires. Notre gamme d’épilateurs comprend des accessoires pour le rasage, l’exfoliation, la pédicure et plus encore2.
Bien que nous soyons des experts en matière d’épilation douce et efficace des poils à la racine, nos épilateurs en font bien plus en matière de soins personnels et pour la peau. Découvrez l’ensemble beauté avec nettoyage facial, exfoliation et SkinLED.
Découvrez en primeur mondiale :
Moins de douleur, plus de confort pour la peau3. ProGuide maintient un angle de 75° pour des résultats optimaux et garde la peau tendue pour un confort accru, tandis que la lumière à DEL vous aide à repérer et à éliminer davantage de poils.
Nos solutions d’épilation combinent toujours confort et soins. Le premier épilateur au monde avec ProGuide à visibilité 360° ne fait pas exception, et offre des résultats efficaces et doux.
Nos épilateurs vous offrent une douceur durable. Libérez-vous de votre routine d’épilation pour une période allant jusqu’à 4 semaines.
Nos épilateurs offrent bien plus qu’une épilation douce, ils proposent une routine de soins pour le corps pour vous sentir en confiance et vous choyer.
Faciles à intégrer à vos habitudes, les épilateurs Philips sont dignes de confiance en toute occasion.
De la douche à l’évier : épilez-vous sous l’eau ou au sec. Votre choix, votre commodité. L’eau chaude détend votre peau et rend les soins plus confortables. Le manche antidérapant améliore la prise dans la douche.
Nos épilateurs sans fil ont une autonomie allant jusqu’à 60 minutes par charge. Aucune interruption.
Représentant un achat unique qui dure des années, nos épilateurs sont conçus pour durer même avec une utilisation régulière.
Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.
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Les informations suivantes s’appliquent aux épilateurs série 8000 et 9000.
varie selon le modèle.
Par rapport à sans ProGuide.
avec garantie de 2 ans.