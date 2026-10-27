Rasoirs pour femmes

Puis-je utiliser mon rasoir pour femmes Philips partout?

Vous pouvez utiliser votre rasoir pour femmes Philips pour tailler et raser les poils en dessous du cou, c’est-à-dire sur les aisselles, les bras, les jambes et la zone du bikini ou pubienne (avec le peigne de tonte). Toujours fixer le peigne de tonte à la tête de rasoir pour les zones intimes. Il n’est pas rec...