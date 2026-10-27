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Une femme avec un chat

Rasoirs pour femmes

Rasage doux, rapide, facile et confortable

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque de produits de rasage pour femmes numéro un dans le monde1

Notre meilleur rasoir pour femmes

Un rasage de près. Même dans les zones difficiles à atteindre

Rasoir pour femmes série 8000
Rasoir pour femmes série 8000
Un rasage de près, même dans les zones difficiles à atteindre
Rasoir pour femmes série 6000

Rasoir pour femmes série 6000

Un rasage impeccable et doux, même dans les zones sensibles

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Rasoir pour femmes Philips avec système à 3 lames pour un rasage en douceur

Système de rasage à 3 lames

Obtenez un rasage en douceur avec notre système de rasage à 3 lames qui prétaille et rase en un seul passage.

Rasage précis, confort infini

Doux pour votre peau, même dans les zones sensibles

Dites adieu aux brûlures de rasage et aux rougeurs avec les rasoirs pour femmes Philips. Testé contre les irritations cutanées sur la peau sensible : 80 % des femmes ont affiché une peau lisse et sans irritation après l’utilisation2.

Une femme se rasant la jambe avec le rasoir pour femmes Philips pour peau sensible.

Conçu en fonction de la croissance naturelle des poils

Rasez-vous dans les deux sens. Vers le haut. Vers le bas. Terminé. Les rasoirs pour femmes Philips sont conçus pour la douceur et les soins, car vous méritez une expérience de rasage qui vous correspond.

Un rasage de près, même dans les zones difficiles à atteindre

Les rasoirs pour femmes Philips sont dotés d’une tête flexible qui s’adapte aux contours de votre corps, même dans les zones difficiles3.

Gros plan du rasoir pour femmes Philips sur une peau incurvée

Sous l’eau dans la douche. Au sec lors des déplacements

S’intègre aisément à votre routine, que ce soit sous la douche ou lors de vos déplacements. Sous l’eau ou au sec, le choix vous appartient.

Le rasage au féminin, en toute simplicité

  • Puis-je utiliser mon rasoir pour femmes Philips partout?

    Vous pouvez utiliser votre rasoir pour femmes Philips pour tailler et raser les poils en dessous du cou, c’est-à-dire sur les aisselles, les bras, les jambes et la zone du bikini ou pubienne (avec le peigne de tonte). Toujours fixer le peigne de tonte à la tête de rasoir pour les zones intimes. Il n’est pas rec...

  • À quels intervalles devrais-je remplacer la grille de rasage?

    Pour une coupe et un glissement optimaux, remplacez la grille tous les 12 mois, ou plus souvent si vous remarquez qu’elle ne vous donne pas les résultats de rasage auxquels vous vous attendez. Remplacez toujours par une grille de rasage Philips authentique.

  • Comment puis-je recharger mon rasoir pour femmes Philips?

    Rechargez votre rasoir pour femmes Philips à l’aide d’un câble de recharge USB. Si votre appareil vient avec un câble, utilisez celui-ci avec un adaptateur mural Philips IPX4 ou un autre appareil de chargement approprié, par exemple un adaptateur USB, une prise USB intégrée, etc.

La douceur au quotidien, sans effort

Un rasage à votre rythme

Ajustez votre rasage pour optimiser votre confort. Les rasoirs pour femmes Philips vous permettent de personnaliser et de maîtriser l’intensité de votre rasage en choisissant entre deux vitesses.

Une femme se rasant la jambe en utilisant les réglages de vitesse du rasoir pour femmes Philips
Rasoir pour femmes Philips avec tondeuse, gant et chargeur

Personnalisez votre rasage avec des accessoires

Le rasoir pour femmes Philips est offert avec une gamme d’accessoires, selon votre modèle, pour un rasage adapté. Ces accessoires incluent notamment une tondeuse-bikini, un gant exfoliant et un épilateur pour le visage.

Jusqu’à 100 minutes d’autonomie

Aucun cordon pour vous retenir : atteignez sans effort toutes les zones, des aisselles aux jambes jusqu’aux orteils. Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 100 minutes avec une seule recharge.3 Aucune interruption.

Un rasoir sans fil pour femmes Philips sur une jambe, avec une autonomie de 100 minutes
Une route traversant la forêt et démontrant un faible impact sur l’environnement

Durabilité

Pensé pour le quotidien, conçu pour durer

Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.

En savoir plus

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Avis de non-responsabilité

  1. Market Leader Research Institute, valeur au détail, cumul annuel de décembre 2024. 

  2. HUT Allemagne N = 49, 2021 

  3. Peut varier selon le modèle. 