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Notre meilleur rasoir pour femmes
Système de rasage à 3 lames
Obtenez un rasage en douceur avec notre système de rasage à 3 lames qui prétaille et rase en un seul passage.
Dites adieu aux brûlures de rasage et aux rougeurs avec les rasoirs pour femmes Philips. Testé contre les irritations cutanées sur la peau sensible : 80 % des femmes ont affiché une peau lisse et sans irritation après l’utilisation2.
Rasez-vous dans les deux sens. Vers le haut. Vers le bas. Terminé. Les rasoirs pour femmes Philips sont conçus pour la douceur et les soins, car vous méritez une expérience de rasage qui vous correspond.
Les rasoirs pour femmes Philips sont dotés d’une tête flexible qui s’adapte aux contours de votre corps, même dans les zones difficiles3.
S’intègre aisément à votre routine, que ce soit sous la douche ou lors de vos déplacements. Sous l’eau ou au sec, le choix vous appartient.
Vous pouvez utiliser votre rasoir pour femmes Philips pour tailler et raser les poils en dessous du cou, c’est-à-dire sur les aisselles, les bras, les jambes et la zone du bikini ou pubienne (avec le peigne de tonte). Toujours fixer le peigne de tonte à la tête de rasoir pour les zones intimes. Il n’est pas rec...
Pour une coupe et un glissement optimaux, remplacez la grille tous les 12 mois, ou plus souvent si vous remarquez qu’elle ne vous donne pas les résultats de rasage auxquels vous vous attendez. Remplacez toujours par une grille de rasage Philips authentique.
Rechargez votre rasoir pour femmes Philips à l’aide d’un câble de recharge USB. Si votre appareil vient avec un câble, utilisez celui-ci avec un adaptateur mural Philips IPX4 ou un autre appareil de chargement approprié, par exemple un adaptateur USB, une prise USB intégrée, etc.
Ajustez votre rasage pour optimiser votre confort. Les rasoirs pour femmes Philips vous permettent de personnaliser et de maîtriser l’intensité de votre rasage en choisissant entre deux vitesses.
Le rasoir pour femmes Philips est offert avec une gamme d’accessoires, selon votre modèle, pour un rasage adapté. Ces accessoires incluent notamment une tondeuse-bikini, un gant exfoliant et un épilateur pour le visage.
Aucun cordon pour vous retenir : atteignez sans effort toutes les zones, des aisselles aux jambes jusqu’aux orteils. Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 100 minutes avec une seule recharge.3 Aucune interruption.
Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.
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Market Leader Research Institute, valeur au détail, cumul annuel de décembre 2024.
HUT Allemagne N = 49, 2021
Peut varier selon le modèle.