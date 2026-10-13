Biberons et tétines

Garantie de 2 ans
L’accès anticipé au Black Friday est ici
Réponse naturelle 3.0 Bouteilles
Notre valve AirFree unique est conçue pour éloigner l’air de la tétine, la gardant pleine de lait même lorsque le biberon est à l’horizontale. Réduire la quantité d’air ingérée par votre bébé aide à résoudre ...
Choisissez le bon débit
Pour les bébés qui tètent fort, essayez un débit plus faible pour une tétée plus confortable. Ceux qui tètent doucement pourraient avoir besoin d’un débit plus élevé pour que plus de lait coule plus facilement.
Biberon anticolique Philips Avent doté d’une valve AirFree
Conçue pour garder la tétine pleine de lait et aider votre bébé à avaler moins d’air lorsqu’il boit
Notre dernière innovation
Notre nouvelle tétine à réponse naturelle laisse circuler le lait seulement lorsque le bébé boit activement et permet de passer en douceur du sein au biberon et vice-versa.
Avec ou sans système de ventilation AirFree
Vous pouvez utiliser votre biberon Philips Avent anticolique avec ou sans le système de ventilation AirFree. Le système de ventilation AirFree est compatible avec tous nos biberons Philips Avent anticoliques.
Nos tétines sont conçues pour laisser la bonne quantité de lait s’écouler en fonction de la phase de développement de votre bébé et de son rythme de boire. Elles vont d’un débit lent à un débit rapide.
Étant donné que les nouvelles tétines à réponse naturelle offrent la sensation d’un sein et agissent comme un sein, il est facile de passer du biberon à l’allaitement et vice-versa.
Nos nouvelles tétines à réponse naturelle proposent une nouvelle expérience à votre bébé. Tout comme à l’allaitement, il faut parfois quelques essais pour s’y habituer. C’est parfaitement naturel.
Souhaitez-vous explorer des images interactives de chaque semaine de grossesse? Joignez-vous à plus de 50 millions de personnes qui les utilisent pour suivre le progrès de votre grossesse de semaine en semaine.
[Aussi soucieux de protéger votre bébé que vous-même\,Aussi soucieux de protéger votre bébé que vous-même]
Trouvez des tire-lait portables électriques et manuels, des produits de stockage du lait maternel et plus encore. Magasinez Philips Avent po...
Obtenez de l’aide pour votre produit, trouvez des manuels, apprenez les meilleurs conseils et astuces et réglez n’importe quel problème
Trouvez tous les sujets en lien avec le soutien et plus encore
Faites une recherche avec le numéro de modèle et trouvez des renseignements spécifiques à votre produit
Trouvez les pièces et les accessoires de votre produit
D’après un sondage en ligne mené par GemSeek en décembre 2017 auprès de plus de 8 000 utilisatrices de marques et de produits destinés aux enfants.