Biberons et tétines

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Réponse naturelle 3.0 Bouteilles

Soutenez le rythme de tétée de votre bébé, comme à l’allaitement

*NOUVEAU* biberon Natural Response
*NOUVEAU* biberon Natural Response
Imite la sensation d’un sein comme toujours, et maintenant agit comme un sein aussi
Biberons anticoliques dotés de la valve AirFree

Biberons anticoliques dotés de la valve AirFree

Notre valve AirFree unique est conçue pour éloigner l’air de la tétine, la gardant pleine de lait même lorsque le biberon est à l’horizontale. Réduire la quantité d’air ingérée par votre bébé aide à résoudre ...

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La marque la plus recommandée de la catégorie « Mère et soins des enfants »[disclaimer:1]

Philips Avent

La marque la plus recommandée de la catégorie « Mère et soins des enfants »1

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  • Choisissez le bon débit

    Choisissez le bon débit

    Laissez votre tout-petit vous guider

    Pour les bébés qui tètent fort, essayez un débit plus faible pour une tétée plus confortable. Ceux qui tètent doucement pourraient avoir besoin d’un débit plus élevé pour que plus de lait coule plus facilement.

  • Biberon anticolique Philips Avent doté d’une valve AirFree

    Biberon anticolique Philips Avent doté d’une valve AirFree

    Aide à réduire les coliques, les gaz et le reflux

    Conçue pour garder la tétine pleine de lait et aider votre bébé à avaler moins d’air lorsqu’il boit

  • Notre dernière innovation

    Notre dernière innovation

    Agit comme un sein, en plus d’en avoir la sensation

    Notre nouvelle tétine à réponse naturelle laisse circuler le lait seulement lorsque le bébé boit activement et permet de passer en douceur du sein au biberon et vice-versa.

  • Avec ou sans système de ventilation AirFree

    Avec ou sans système de ventilation AirFree

    Liberté de choix

    Vous pouvez utiliser votre biberon Philips Avent anticolique avec ou sans le système de ventilation AirFree. Le système de ventilation AirFree est compatible avec tous nos biberons Philips Avent anticoliques.

Trouver le bon débit

Nos tétines sont conçues pour laisser la bonne quantité de lait s’écouler en fonction de la phase de développement de votre bébé et de son rythme de boire. Elles vont d’un débit lent à un débit rapide.

Trouver le bon débit
Facilite l’allaitement mixte

Facilite l’allaitement mixte

Étant donné que les nouvelles tétines à réponse naturelle offrent la sensation d’un sein et agissent comme un sein, il est facile de passer du biberon à l’allaitement et vice-versa.

Faites preuve de patience pendant que bébé s’adapte

Nos nouvelles tétines à réponse naturelle proposent une nouvelle expérience à votre bébé. Tout comme à l’allaitement, il faut parfois quelques essais pour s’y habituer. C’est parfaitement naturel.

Faites preuve de patience pendant que bébé s’adapte
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Avis de non-responsabilité

  1. D’après un sondage en ligne mené par GemSeek en décembre 2017 auprès de plus de 8 000 utilisatrices de marques et de produits destinés aux enfants. 