Brosses à dents électriques

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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Notre brosse à dents la plus avancée
Brosse à dents électrique DiamondClean Smart Sonic avec application. Encadrement personnalisé à partir de l’application pour un brossage parfait. La brosse offre 4 modes et 3 réglages d’intensité pour une bou...
Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines en seulement deux semaines
Jusqu’à 100 % de taches en moins et des dents plus blanches en 1 semaine
Une élimination de la plaque jusqu'à 7 fois plus efficace qu'avec une brosse à dents manuelle
Amorcez de façon amusante une routine saine pour aider vos enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement
Perfectionnez votre brossage
Technologie sonique
La technologie de jet liquide par pulsation de Philips Sonicare éprouvée en clinique nettoie entre les dents et le long de la gencive pendant que 62 000 mouvements de brosse par minute éliminent la plaque en douceur et efficacement afin d’améliorer la santé des gencives.
Trouvez la meilleure tête de brosse pour le contrôle de la plaque, les soins des gencives et le blanchiment, ou optimisez toutes ces fonctions à la fois! Les brosses à dents Philips Sonicare sont compatibles avec toutes nos têtes de brosse détachables.
Nous nous engageons à nous approvisionner en énergie à 75 % de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025 en éliminant progressivement les combustibles fossiles de l’ensemble de nos activités2.
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Le nettoyage entre les dents réinventé avec la technologie Quad Stream. Nettoyage en profondeur sans effort entre les dents pour améliorer l...
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Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Nos opérations = nos usines, nos bureaux, notre logistique et nos déplacements