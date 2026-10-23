Brosses à dents électriques

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Avis de non-responsabilité

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  2. Nos opérations = nos usines, nos bureaux, notre logistique et nos déplacements 