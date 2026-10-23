Brosses à dents électriques

Technologie sonique

Un nettoyage en profondeur sans effort

La technologie de jet liquide par pulsation de Philips Sonicare éprouvée en clinique nettoie entre les dents et le long de la gencive pendant que 62 000 mouvements de brosse par minute éliminent la plaque en douceur et efficacement afin d’améliorer la santé des gencives.