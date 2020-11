Brosses à dents électriques

Rapport sur le brossage via l'application

Les capteurs et les minuteries de votre brosse à dents électrique vous indiquent si vous vous brossez trop fort, vous invitent à brosser chaque partie buccale et vous encouragent à continuer à vous brosser pendant les deux minutes recommandées. L'application connectée est votre coach de santé buccodentaire qui vous aide à perfectionner votre technique de brossage.