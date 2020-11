De plus, lorsque vous appuyez sur un bouton, la machine à espresso automatique équipée d'un moulin choisit la quantité de café et le degré de mouture adéquats. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir ces réglages manuellement, en fonction de vos préférences. Les machines Philips et Saeco sont équipées de moulins en céramique, solides et durables, qui vous permettent de régler le degré de mouture et de moudre le café en particules égales.