Petits systèmes puissants



Vous recherchez un système stéréo compact et intégré qui peut lire toute votre musique? Avec notre gamme de microchaînes haute fidélité, vous pouvez diffuser de la radio Internet en continu. Connectez-vous à Spotify et lancez la lecture de CD. Profitez d’un son d’une richesse et d’une puissance inégalées, peu importe la source.