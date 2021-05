Nous aimons tous la saveur croustillante des aliments frits à la maison, mais pas l’excès de gras! La friteuse Philips Airfryer XXL utilise de l’air chaud pour faire frire vos aliments préférés avec une cuillère à soupe d’huile ou moins.



Non seulement ce nouveau modèle peut faire frire des aliments avec moins d’huile, mais il peut aussi éliminer et recueillir l’excès de gras grâce à sa nouvelle technologie unique Twin TurboStar. Vous obtiendrez des aliments frits délicieux et plus sains, qui sont croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur.