Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9950/01
Kit expert fête
1 accessoire double niveau
1 séparateur d'aliments
Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utiliserez NutriU, plus vous obtiendrez des recommandations personnalisées.
Vous pouvez passer en toute sécurité l'accessoire double niveau et le séparateur d'aliments de l'Airfryer au lave-vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !
Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.
Notation globale
Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est disponible dans votre pays.