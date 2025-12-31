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  • Kit expert fête
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Kit expert fête

HD9950/01

Kit expert fête
Préparez vos plats de fête préférés grâce au kit spécial fête Philips Airfryer, pour une fête saine et réussie. Optimisez l'espace de cuisson de votre Aifryer avec l'accessoire double niveau et le séparateur d'aliments.
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Airfryer XXL

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Accessoires et conseils pour maîtriser les plats de fête à l'Airfryer

Kit expert fête

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  • 1 accessoire double niveau

  • 1 séparateur d'aliments

Des idées personnalisées quotidiennes

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Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utiliserez NutriU, plus vous obtiendrez des recommandations personnalisées.

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

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Vous pouvez passer en toute sécurité l'accessoire double niveau et le séparateur d'aliments de l'Airfryer au lave-vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !

Doublez la surface de cuisson avec l'accessoire double niveau

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Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.

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