Grâce à ses fonctions automatiques et puissantes de mélange, de pétrissage et d’extrusion, la machine à pâtes Philips Avance vous permet de préparer des pâtes en seulement quelques minutes! Ajoutez des ingrédients frais et nutritifs comme des œufs, des épinards ou du jus de carotte pour créer des pâtes et des nouilles saines pour votre famille. Préparez sans limites des pâtes de toutes sortes de formes, de couleurs et de saveurs différentes.

La machine mélange, pétrit et extrude automatiquement les pâtes

Préparez une livre de pâtes fraîches ou de nouilles en 15 minutes ou ½ livre en 10 minutes

Personnalisez vos plats de pâtes avec des ingrédients frais& et sains comme des œufs, des épinards et du jus de carotte

Comprend quatre disques de forme pour les pennes, les fettucines, les spaghettis et les lasagnes