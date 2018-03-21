Conditions d’utilisation

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Si vous présentez du Contenu de l’utilisateur sous la forme d’une évaluation de produit, vous convenez également de respecter les lignes directrices concernant la rédaction et/ou les lignes directrices communautaires énoncées. Vous déploierez des efforts raisonnables pour balayer tout matériel et en retirer les virus ou autres caractéristiques contaminantes ou destructrices avant de le présenter. De plus, vous ne devez pas transmettre de chaînes de lettres, d’opérations pyramidales, de sondages et de sollicitations par le biais du Site Web. Vous ne devez pas non plus contrefaire des en‑têtes ou manipuler des identifiants ou d’autres données afin de camoufler l’origine de tout Contenu et/ou Contenu de l’utilisateur transmis par notre Site Web ou manipuler votre présence sur le Site Web. 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Vous consentez par les présentes, à Philips Canada, à ses filiales, aux membres du même groupe qu’elle et à ses associés, une licence transférable et pouvant donner lieu à une sous‑licence, licence non exclusive, libre de redevances, irrévocable et mondiale d’utilisation, de reproduction, de préparation d’œuvres dérivées, de distribution, d’interprétation publique, d’affichage public, de transmission et de publication du Contenu de l’utilisateur fourni par vous, et vous renoncez par les présentes à tout « droit moral » que vous pourriez avoir à l’égard de ce Contenu de l’utilisateur au profit de Philips Canada et des membres du même groupe qu’elle ainsi que de leurs successeurs, ayants droit, ayants cause et porteurs de licence, sur le présent Site Web ou tout autre site Web de Philips Canada ou dans du matériel de commercialisation ou de relations publiques de Philips Canada dans tous les médias, que ce soit avec ou sans votre nom, sans autre rémunération. 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Le présent Site Web est public par nature et les renseignements présentés sur celui‑ci sont présumés être non confidentiels. Vous reconnaissez que toute présentation d’inventions intégrées dans un Contenu de l’utilisateur fourni par vous constitue une « publication » de cette invention en vertu des lois sur les brevets applicables. Vous reconnaissez que tout Contenu de l’utilisateur présenté et/ou expliqué sur le Site Web peut faire l’objet de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce et d’autres droits de propriété intellectuelle de Philips Canada, de ses filiales, des membres du même groupe qu’elle, de ses associés ou de tiers. Si vous envisagez d’exploiter des idées, des propositions, des suggestions ou des solutions ou un autre Contenu de l’utilisateur présentés au Site Web, il vous incombe de requérir la libération appropriée des droits de la propriété intellectuelle avant de vous livrer à des activités d’exploitation s’y rapportant.
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Si vous savez ou soupçonnez qu’une partie du matériel du présent Site Web (y compris le matériel affiché sur le Forum) a été utilisée ou copiée d’une façon qui constitue une violation du droit d’auteur, veuillez envoyer un avis à l’agent désigné de Philips Canada identifié ci‑après. L’agent désigné pour l’avis des réclamations en violation du droit d’auteur peut être rejoint comme suit : Par la poste : Philips International B.V. Par télécopieur : Philips International B.V. Les renseignements qui précèdent doivent être utilisés exclusivement afin d’aviser Philips Canada que votre matériel protégé par le droit d’auteur peut avoir été violé. Toutes les autres demandes de renseignements, telles que les questions se rapportant aux produits et les demandes ou préoccupations concernant les affichages et/le contenu inappropriés, ne recevront pas de réponses par ce processus.
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Vous convenez d’indemniser Philips Canada, ses filiales, les membres du même groupe qu’elle, ses associés et ses fournisseurs et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, représentants légaux, mandataires, successeurs et ayants droit ou ayants cause respectifs et de les indemniser des dommages‑intérêts, des responsabilités, des dettes et des frais (y compris les honoraires d’avocat, les honoraires professionnels et les frais de litige raisonnables) qui découlent de l’affichage, du contenu ou de la transmission d’un message, de données, du matériel ou de tout autre Contenu de l’utilisateur que vous présentez sur le Site Web ou de toute violation des présentes Conditions d’utilisation de votre part. En cas de plainte ou d’action en justice découlant d’un message ou de tout autre Contenu de l’utilisateur affiché par vous, Philips Canada se réserve le droit de révéler votre identité et tout autre renseignement que Philips Canada peut avoir à votre sujet. Si vous avez un différend avec un ou plusieurs utilisateurs, vous déchargez Philips Canada, ses filiales, les membres du même groupe qu’elle, ses associés et ses fournisseurs et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, représentants légaux, mandataires, successeurs et ayants droit ou ayants cause respectifs des réclamations, demandes et dommages‑intérêts (réels et indirects) de tout genre et de toute nature, connus et inconnus, découlant de ce différend ou y étant relié d’une manière quelconque.
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Nous avons seuls le droit de fermer le Site Web ou toute partie de celui‑ci pour un motif quelconque à n’importe quel moment sans avis ni consentement. Nous n’avons aucune responsabilité ni obligation pour n’avoir pas stocké ou supprimé un Contenu et/ou Contenu de l’utilisateur présenté au Site Web.
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Philips Canada s’efforce de veiller à ce que les renseignements affichés sur le présent Site Web soient exacts et à jour. Toutefois, les détails et la précision des images et des spécifications seront tributaires d’un certain nombre d’éléments, y compris votre matériel informatique et votre connexion Internet. Philips Canada ne garantit pas que les images des produits, les fonctionnalités offertes, les services ou les spécifications affichés ou décrits sur le Site Web sont ou demeureront exacts ou exhaustifs. En outre, Philips Canada se réserve le droit de modifier les renseignements à tout moment et sans préavis, notamment afin de mettre à jour les produits, les images, les fonctionnalités offertes, les services ou les spécifications. Les renseignements affichés sur le Site Web sont fournis à titre indicatif seulement, et Philips Canada ne peut pas garantir et ne garantit pas l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité de ces renseignements, et elle ne donne aucune garantie et ne fournit aucune condition à cet égard. De plus, Philips Canada ne saurait être tenue responsable de toute inexactitude ou omission dans les renseignements affichés sur le présent Site Web. Le Site Web peut contenir des renvois à des produits et services particuliers de Philips Canada qui peuvent ne pas être (facilement) disponibles dans un territoire donné. Un tel renvoi n’implique pas ni ne garantit que ces produits ou services seront disponibles à n’importe quel moment dans un territoire donné. Veuillez communiquer avec votre personne ressource locale de Philips Canada pour plus de renseignements.
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Les renseignements figurant sur le présent site Web peuvent contenir certains énoncés prospectifs concernant la situation financière, les résultats d’exploitation et l’entreprise de Philips Canada et certains des plans et objectifs de Philips Canada à l’égard de ces éléments. Nous avertissons les lecteurs qu’un énoncé prospectif n’est pas une garantie du rendement futur et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont contenus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent les énoncés que nous avons faits sur notre stratégie, les estimations de la croissance des ventes, le BAIIA futur et les économies de coûts, les faits nouveaux futurs dans notre entreprise organique ainsi que l’avantage des acquisitions futures et la situation de notre capital. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes parce qu’ils se rapportent à des faits et à des circonstances futurs et il y a de nombreux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les faits nouveaux diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans les présents énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont subordonnés, notamment, à la conjoncture économique et commerciale nationale et mondiale, à la réussite de notre stratégie, à notre capacité de repérer et de réussir des acquisitions et d’intégrer les entreprises acquises dans notre entreprise, aux préférences des consommateurs à l’égard de nos produits actuels et des nouveaux produits, à notre capacité de développer de nouveaux produits et de les commercialiser, à notre capacité de profiter des avantages de la présente stratégie, aux politiques et aux mesures des autorités gouvernementales et de réglementation, aux changements dans les lois et à l’incidence de la concurrence — facteurs dont un grand nombre sont indépendants de notre volonté. Par conséquent, nos résultats futurs réels peuvent différer sensiblement des plans, buts et attentes indiqués dans ces énoncés prospectifs. D’autres risques et facteurs sont mentionnés dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») ou qui lui sont fournis, y compris notre dernier rapport annuel sur formulaire 20‑F qui est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les énoncés prospectifs faits par nous ou en notre nom ne sont valables qu’à la date où ils sont faits. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour des énoncés prospectifs pour refléter des changements dans les attentes à leur égard ou des changements dans des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un de ces énoncés est fondé. Le lecteur devrait toutefois consulter les informations supplémentaires que nous avons présentées ou pouvons présenter dans des documents que nous avons déposés ou pouvons déposer auprès de la SEC.
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Si les lois de votre territoire de résidence prévoient que celles-ci s’appliquent ou que les tribunaux de ce territoire ont compétence (ce qui peut être le cas si vous êtes un consommateur résidant au Québec), ces lois s’appliqueront et/ou les réclamations seront soumises aux tribunaux de ce territoire. Dans la mesure permise par la loi, les présentes Conditions d’utilisation sont régies conformément aux lois de la province d’Ontario, au Canada, indépendamment de ses dispositions en matière de conflit de lois, et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans cette province. Dans la mesure permise par la loi, vous acceptez la compétence non exclusive des tribunaux de l’Ontario, au Canada, pour tous les différends, réclamations ou causes d’actions découlant ou dans le cadre des présentes Conditions d’utilisation ou de votre utilisation du présent Site Web ou y ayant trait, y compris les différends concernant l’existence ou la validité des présentes Conditions d’utilisation, à la condition que vous acceptiez de soumettre ces différends, réclamations ou causes d’actions exclusivement aux tribunaux de l’Ontario, au Canada.
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Si une disposition des présentes Conditions d’utilisation est jugée invalide ou inexécutoire, la disposition invalide ou inexécutoire sera remplacée par la disposition valide, exécutoire qui correspond le plus à l’intention de la disposition initiale et les autres dispositions demeurent exécutoires.
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Le défaut de la part de Philips Canada de mettre à exécution une partie des présentes Conditions d’utilisation ne constitue pas une renonciation à un des droits de Philips Canada aux termes des présentes Conditions d’utilisation, que ce soit à l’égard d’actions passées ou futures de la part d’une personne quelconque. Ni la réception de fonds par Philips Canada ni le recours par une personne aux actions de Philips Canada n’est réputé constituer une renonciation à une partie des présentes Conditions d’utilisation. Seule une renonciation écrite précise signée par un représentant autorisé de Philips Canada a un effet légal quel qu’il soit.
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