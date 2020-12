Conditions d’utilisation

En présentant tout Contenu d’utilisateur au Site Web, vous convenez que le matériel sera approprié, constructif et pertinent et ne contiendra aucun élément qui peut être illégal ou impropre à la publication par ailleurs, y compris les éléments qui (1) peuvent être diffamatoires ou injurieux pour une autre personne ou entité, (2) peuvent porter préjudice à une personne ou causer des dommages à un bien, diffamer ou harceler par ailleurs une personne ou un organisme, (3) peuvent violer les droits légaux d’une personne (y compris le droit à la vie privée ou le droit de publicité), (4) sont pornographiques, obscènes, sacrilèges, vulgaires, indécents ou menaçants, (5) sont inadmissibles notamment sur le plan culturel ou ethnique ou (6) suggèrent ou encouragent une activité illégale. Si vous présentez du Contenu de l’utilisateur sous la forme d’une évaluation de produit, vous convenez également de respecter les lignes directrices concernant la rédaction et/ou les lignes directrices communautaires énoncées.

Vous déploierez des efforts raisonnables pour balayer tout matériel et en retirer les virus ou autres caractéristiques contaminantes ou destructrices avant de le présenter. De plus, vous ne devez pas transmettre de chaînes de lettres, d’opérations pyramidales, de sondages et de sollicitations par le biais du Site Web. Vous ne devez pas non plus contrefaire des en‑têtes ou manipuler des identifiants ou d’autres données afin de camoufler l’origine de tout Contenu et/ou Contenu de l’utilisateur transmis par notre Site Web ou manipuler votre présence sur le Site Web. Vous ne devez pas nuire à nos sites, à nos serveurs ou à nos réseaux ni les perturber ou prendre des mesures qui imposent à notre infrastructure une charge d’une ampleur déraisonnable ou disproportionnée.

Vous affirmez, déclarez et garantissez que le Contenu de l’utilisateur présenté au Site Web ne viole aucun droit exclusif d’autrui, tel entre autres un droit d’auteur, une marque de commerce ou un brevet ou toute obligation de confidentialité.

Vous reconnaissez et convenez que l’une ou l’autre de vos idées, présentations ou explications ou tout autre Contenu de l’utilisateur fourni par vous dans le Site Web qui ne fait pas l’objet de la protection des droits de propriété intellectuelle peut être utilisée par tout autre contributeur sans compensation ni mention de la source.

Vous consentez par les présentes, à Philips Canada, à ses filiales, aux membres du même groupe qu’elle et à ses associés, une licence transférable et pouvant donner lieu à une sous‑licence, licence non exclusive, libre de redevances, irrévocable et mondiale d’utilisation, de reproduction, de préparation d’œuvres dérivées, de distribution, d’interprétation publique, d’affichage public, de transmission et de publication du Contenu de l’utilisateur fourni par vous, et vous renoncez par les présentes à tout « droit moral » que vous pourriez avoir à l’égard de ce Contenu de l’utilisateur au profit de Philips Canada et des membres du même groupe qu’elle ainsi que de leurs successeurs, ayants droit, ayants cause et porteurs de licence, sur le présent Site Web ou tout autre site Web de Philips Canada ou dans du matériel de commercialisation ou de relations publiques de Philips Canada dans tous les médias, que ce soit avec ou sans votre nom, sans autre rémunération. Toutes les licences octroyées par vous aux termes des présentes Conditions d’utilisation survivront à votre droit d’utiliser le Site Web ou à la fin de votre inscription.

Vous êtes le seul responsable de votre propre Contenu de l’utilisateur et des conséquences de son affichage, de sa présentation et/ou de sa publication. Philips Canada peut examiner et contrôler avant et/ou après la présentation du Contenu de l’utilisateur mais n’est pas tenue de le faire. Cependant, vous reconnaissez qu’il nous est impossible de contrôler ou d’examiner tout le Contenu de l’utilisateur. Philips Canada, ses filiales, les membres du même groupe qu’elle, ses associés, ses concédants de licence et ses fournisseurs ne seront pas et ne peuvent être tenus responsables notamment de l’exactitude, de l’intégralité, de la qualité ou de la validité du Contenu de l’utilisateur affiché par des tiers sur le Site Web.

Philips Canada n’endosse aucun Contenu de l’utilisateur ni aucun avis, aucune recommandation ni aucun conseil exprimé dans les présentes et Philips Canada dénie expressément toute responsabilité dans le cadre du Contenu de l’utilisateur.

Philips Canada a le droit et le pouvoir exclusifs d’éditer et/ou de supprimer des messages ou tout autre Contenu de l’utilisateur qui sont inadmissibles, inappropriés ou par ailleurs qui violent les présentes Conditions d’utilisation pour une raison quelconque à un moment quelconque sans avis ou consentement et à son gré. Tout utilisateur qui estime que le Contenu de l’utilisateur présenté est inadmissible ou inapproprié est invité à en informer Philips Canada en cliquant sur le bouton « Report » dans la section « Reviews » du Site Web. À la réception de cet avis, nous déploierons des efforts raisonnables pour prendre les mesures que nous jugeons nécessaires dans un délai raisonnable. Comme il s’agit d’un processus manuel, sachez que nous ne serons peut-être pas en mesure de supprimer ou d’éditer le Contenu de l’utilisateur en question immédiatement.