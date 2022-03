Vérification de l’authenticité

Les phares Philips de contrefaçon sont de plus en plus disponibles sur les canaux de distribution en ligne et hors ligne. Ces phares de contrefaçon sont de piètres imitations de qualité et de sécurité inférieures. Les phares de contrefaçon peuvent causer de nombreux problèmes, tels qu’un rendement instable, des pannes ou l’éblouissement des véhicules circulant en sens inverse, mettant ainsi votre vie en danger. En outre, l’achat, la vente ou la possession de produits contrefaits peuvent être illégaux dans votre pays.

Pour protéger nos clients et tous les consommateurs contre les produits d’éclairage Philips contrefaits, nous avons créé une solution proactive utilisant une technologie unique et de pointe.

Pour garantir l’authenticité des produits Philips, notre politique consiste à vendre tous nos produits dans des boîtes imprimées authentiques portant l’identité visuelle de Philips. Nous nous engageons à aider à protéger nos clients contre les imitations de qualité inférieure qui peuvent endommager votre véhicule ou entraîner des blessures.