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Le nettoyage entre les dents réinventé grâce à Quad Stream

Power Flosser

Le nettoyage entre les dents réinventé grâce à Quad Stream

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Notre produit le plus évolué

Un nettoyage facile et en profondeur

Sonicare Power Flosser 7000
Sonicare Power Flosser 7000
Choisissez entre dix niveaux d’intensité et jusqu’à quatre modes pour personnaliser votre nettoyage
Sonicare Power Flosser 3000

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Jusqu'à 180 % plus efficace que le fil dentaire pour des gencives plus saines

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Profitez d’un nettoyage entre les dents sans effort et en profondeur grâce à Quad Str...

Profitez d’un nettoyage entre les dents sans effort et en profondeur grâce à Quad Str...

Technologie Quad Stream

Technologie

Technologie Quad Stream

L’embout unique en forme de X crée quatre jets qui éliminent jusqu’à 99,9 % de plaque1. Quad Stream couvre une plus grande surface et nécessite moins d’effort technique qu’un embout à jet simple afin d’offrir nettoyage entre les dents rapide et haute performance.

Technologie Pulse Wave

Vous guide d’une dent à l’autre avec de douces impulsions d’eau pour offrir un nettoyage complet et haute performance − Technique simple et sans effort − Améliore la santé de vos gencives − Vous aide à couvrir chaque recoin

Technologie Pulse Wave
Paquet d’embouts Power Flosser

Choix d’embouts Power Flosser

Choisissez entre les embouts Quad Stream, Comfort et Classique pour un nettoyage personnalisé efficace.

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Durabilité

Carboneutralité complète depuis 20202.

Nous nous engageons à nous approvisionner en énergie à 75 % de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025 en éliminant progressivement les combustibles fossiles de l’ensemble de nos activités3.

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  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent varier. 

  2. Nous sommes propriétaires de nos usines, de nos bureaux et de nos sites partout dans le monde 

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