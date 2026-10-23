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Notre produit le plus évolué
Jusqu'à 180 % plus efficace que le fil dentaire pour des gencives plus saines
Profitez d’un nettoyage entre les dents sans effort et en profondeur grâce à Quad Str...
Technologie
L’embout unique en forme de X crée quatre jets qui éliminent jusqu’à 99,9 % de plaque1. Quad Stream couvre une plus grande surface et nécessite moins d’effort technique qu’un embout à jet simple afin d’offrir nettoyage entre les dents rapide et haute performance.
Vous guide d’une dent à l’autre avec de douces impulsions d’eau pour offrir un nettoyage complet et haute performance − Technique simple et sans effort − Améliore la santé de vos gencives − Vous aide à couvrir chaque recoin
Choisissez entre les embouts Quad Stream, Comfort et Classique pour un nettoyage personnalisé efficace.
Découvrez les brosses à dents électriques Philips Sonicare, rechargeables, automatiques et avec la technologie sonic, réalisant 62 000 mouve...
Achetez des têtes de remplacement de brosse à dents pour votre brosse à dents Philips Sonicare. Continuez à améliorer la santé des gencives,...
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Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent varier.
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