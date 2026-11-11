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Avent Super Soothie
Sucette

SCF192/70
  • Une pièce unique en silicone
  • 3-18 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 4
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  • Avent Super Soothie
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Avent Super Soothie
Sucette

SCF192/21
  • Une pièce unique en silicone
  • 3-18 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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Avent Super Soothie
Sucette

SCF192/20
  • Une pièce unique en silicone
  • 3-18 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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Avent Super Soothie
Sucette

SCF192/05
  • Une pièce unique en silicone
  • 3-18 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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Avent Soothie
Sucette

SCF190/71
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 4
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  • Avent

Avent
Sucette apaisante

SCF190/03
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • Orthodontique, 0 % BPA
  • Lot de 2
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Avent Soothie
Sucette

SCF190/20
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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Avent Soothie
Sucette

SCF190/21
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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  • Avent Soothie
  • Avent Soothie
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  • Avent Soothie
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Avent Soothie
Sucette

SCF190/01
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2
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  • Avent
  • Avent
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Avent
Sucette apaisante

SCF190/02
  • Une pièce unique en silicone
  • 0-3 mois
  • Orthodontique, 0 % BPA
  • Lot de 2
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Avent Pacifier
ultra-douce

SCF091/38
  • Pour les peaux sensibles
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-6 mois
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Avent Pacifier
ultra-douce

SCF091/41
  • Pour les peaux sensibles
  • 0 % BPA (bisphénol A)
  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
  • 0-6 mois
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