ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Café

Café (33)

1 - 12 sur 33 résultats
Trier:

  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew

Philips Philips Barista Brew
Machine espresso semi-automatique

PSA3218/10
  • Bac à grains de 250 g
  • Porte-filtre de 58 mm en inox
  • Tasseur calibré premium
  • Bouton Americano
  • Carafe à lait en inox de 450 ml
Voir le produit
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew
  • Philips Philips Barista Brew

Philips Philips Barista Brew
Machine espresso semi-automatique

PSA3218/01
  • Bac à grains de 250 g
  • Porte-filtre de 58 mm en inox
  • Tasseur calibré premium
  • Bouton Americano
  • Carafe à lait 450 ml, temp. optimale
Voir le produit
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Machine espresso entière automatique

EP5544/50
  • 20 boissons
  • LatteGo
  • Gris
Voir le produit
  • Saeco Intelia Deluxe
  • Saeco Intelia Deluxe
  • Saeco Intelia Deluxe
  • Saeco Intelia Deluxe
  • Saeco Intelia Deluxe

Saeco Intelia Deluxe
Super-machine à espresso automatique

HD8759/47
  • 4 Boissons
  • Mousseur de lait automatique
  • Acier inoxydable
Voir le produit
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300

Philips Série 3300
Machine espresso entière automatique

EP3341/50
  • 6 boissons
  • LatteGo
  • Noir laqué
Voir le produit
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300

Philips Série 3300
Machine espresso entière automatique

EP3347/90
  • 6 boissons
  • LatteGo
  • Noir chromé
Voir le produit
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Machine espresso entière automatique

EP5547/90
  • 20 boissons
  • LatteGo
  • Noir chromé
  • Silent Brew
  • Quick Start
Voir le produit
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400

Philips Série 4400
Machine espresso entière automatique

EP4444/90
  • 12 boissons
  • LatteGo
  • Noir chromé
Voir le produit
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Machine espresso entière automatique

EP5544/90
  • 20 boissons
  • LatteGo
  • Gris, chromé
Voir le produit
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto
  • Saeco Incanto

Saeco Incanto
Machine espresso Automatique

HD8911/47
  • 4 boissons
  • Mousseur à lait classique
  • Noir
  • Broyeur réglable sur 5 niveaux
Voir le produit
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400

Philips Série 4400
Machine espresso entière automatique

EP4447/90
  • 12 boissons
  • LatteGo
  • Noir chromé
Voir le produit
  • Philips Série 800
  • Philips Série 800
  • Philips Série 800
  • Philips Série 800
  • Philips Série 800
  • Philips Série 800

Philips Série 800
Machines espresso entièrement automatiques

EP0820/04
  • 2 boissons
  • Mousseur à lait classique
  • Noir mat
  • Écran tactile
Voir le produit
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Obtenez de l’aide pour votre produit, trouvez des manuels, apprenez les meilleurs conseils et astuces et réglez n’importe quel problème

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés