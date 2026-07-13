Garantie de 2 ans
EP0820/04
2 boissons
Mousseur à lait classique
Noir mat
Écran tactile
Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.
Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.
Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.
Récompenses
4.2
sur 5
6
Critiques
Brebius
13/07/2026
Canada
Belle, accessible, abordable et bon café
Je suis très satisfait de mon achat!! Je la recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques
Date of Use 2026-07-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques
Date of Use 2026-07-10
Lepige
01/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Bon café avec un seul doit.
La machine fonctionne toujours aussi bien. Facile à nettoyer et à utiliser. Toujours du bon café en un seul geste. Très satisfait. Il reste juste à savoir comment se temps elle va fonctionner?
Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques
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Redbul68
11/11/2025
Canada
Acheteur vérifié
Tres facile d utilisation. Tres bon café. Entretien rapide
Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques
Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.