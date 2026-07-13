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  • 2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
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Série 800Machines espresso entièrement automatiques

EP0820/04

4.2
| (6) Critiques

1 récompense

2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Grâce à l'écran tactile intuitif

2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

  • 2 boissons

  • Mousseur à lait classique

  • Noir mat

  • Écran tactile

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Détartrage automatique pour votre confort

Détartrage automatique pour votre confort

Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

6

Critiques

3
2

13/07/2026

Canada

Canada

Belle, accessible, abordable et bon café

Je suis très satisfait de mon achat!! Je la recommande vivement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques

Date of Use 2026-07-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques

Date of Use 2026-07-10

01/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Bon café avec un seul doit.

La machine fonctionne toujours aussi bien. Facile à nettoyer et à utiliser. Toujours du bon café en un seul geste. Très satisfait. Il reste juste à savoir comment se temps elle va fonctionner?

Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques

Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques

11/11/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Tres facile d utilisation. Tres bon café. Entretien rapide

Cet avis a été rédigé pour Série 800 EP0820/04 Machines espresso entièrement automatiques

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Avis de non-responsabilité

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.