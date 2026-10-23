Garantie de 2 ans
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
La brosse à dents Sonicare Prestige dotée de la technologie SenseIQ est notre brosse à dents la plus évoluée. Notre technologie sonique éprouvée se voit intelligemment améliorée, et la brosse à dents s’adapte à vous pour vous fournir des soins holistiques. Élimine jusqu’à 20 fois plus de plaque1
Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives s...
La technologie SenseIQ vous aide à équilibrer votre style de brossage et évalue la pression que vous exercez, vos mouvements et votre couverture jusqu'à 100 fois par seconde pendant le brossage. Si vous exercez une pression trop importante, la brosse à dents règle automatiquement le niveau d'intensité, ce qui c...
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 15 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi cinq modes (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean et Sensitive) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité. Il vous suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner vos préférences et de laisser votre brosse à dents faire le reste.
Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Associées l'une à l'autre, elles offrent un suivi en temps réel, des conseils personnalisés et des indications sur mesure pour améliorer votre routine de brossage. Suivez vos progrès, améliorez votre technique et recevez des retours en continu pour tirer le meilleur parti de chaque séance de brossage. Ensemble, vous êtes imbattables. La synchronisation automatique enregistre les données de brossage à jour dans l'application, même lorsque vous ne vous brossez pas avec l'application ouverte à vos côtés.
La technologie SenseIQ détecte la pression, le mouvement et la surface nettoyée jusqu’à 100 fois par seconde et adapte l’intensité si vous poussez trop fort. SenseIQ vous évite de deviner le mode de brossage qui vous convient, permettant ainsi un brossage sans effort et plus efficace.
2.0
sur 5
2
Critiques
Poe1234
28/03/2025
Canada
Acheteur vérifié
Trop cher pour le produit
Trop cher pour le produit. J'aurais pu choisir la game inférieure avec le même résultat
Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable
Date d'utilisation 2024-02-28
Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable
Date d'utilisation 2024-02-28
client_tres_decu
14/01/2022
Canada
Acheteur vérifié
Trop chère pour la différence
Ce produit fait un très bon travail (c'est ce que me confirme mon dentiste), mais il est beaucoup trop chère par rapport à d'autres produits similaires de Philips. Je ne crois pas que le manche est capable de détecter parfaitement la position de la brosse sur les dents (et du poignet de l'utilisateur), car il se base sur un minuteur de 2 ou 3 minutes qui divise la bouche en plusieurs sections qui doivent être brossées dans l'ordre attendu. Ainsi si une région est mal brossée pendant sa période de temps prévue, il est impossible d'y revenir plus tard, car la brosse ne prend pas en note le changement du lieu de brossage. Je croyais que le coût supplémentaire de l'appareil pouvait expliquer au moins cet avantage. Le système de recharge sans contact est chic et la durée de la batterie est très acceptable. Les nouvelles brosses coutent très chères par rapport à celles des autres produits de Philips. On paye pour un chip électronique qui ne fait pas grand chose il me semble. Payer pour se faire dire qu'il faut changer la brosse après 3 mois (et même moins avec un temps de brossage de 3 minutes) est ridicule
Inconvénients
Très chère
Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable
Date d'utilisation 2021-09-14
Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable
Date d'utilisation 2021-09-14
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Comment activer et désactiver la fonction Intensité adaptative ?
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Comment la Philips Sonicare 9900 Prestige fonctionne-t-elle avec l'application ?
Comment fonctionne Informations sur les mouvements ?
Comment l'Intensité adaptative fonctionne-t-elle ?
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par rapport à une brosse à dents manuelle
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lors d’un test en laboratoire par rapport à une brosse à dents manuelle
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par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines
par rapport à une brosse à dents manuelle.
En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.
En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.