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Philips Sonicare Prestige 9900

Un soin personnalisé pour votre santé bucco-dentaire

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La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Notre brosse à dents la plus avancée

La brosse à dents Sonicare Prestige dotée de la technologie SenseIQ est notre brosse à dents la plus évoluée. Notre technologie sonique éprouvée se voit intelligemment améliorée, et la brosse à dents s’adapte à vous pour vous fournir des soins holistiques. Élimine jusqu’à 20 fois plus de plaque1

Disponibles en
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Photo de produit alternative
Photo de produit alternative

Notre meilleur réduction de plaque

Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives s...

Notre meilleur réduction de plaque
Technologie SenseIQ

Technologie SenseIQ pour une expérience sur mesure.

La technologie SenseIQ vous aide à équilibrer votre style de brossage et évalue la pression que vous exercez, vos mouvements et votre couverture jusqu'à 100 fois par seconde pendant le brossage. Si vous exercez une pression trop importante, la brosse à dents règle automatiquement le niveau d'intensité, ce qui c...

Action liquide de Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Action liquide de Sonicare
Capteur de pression visible

Capteur de pression visible

La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Choisissez votre expérience de brossage idéale

Choisissez votre expérience de brossage idéale

Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 15 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi cinq modes (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean et Sensitive) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité. Il vous suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner vos préférences et de laisser votre brosse à dents faire le reste.

Conseils personnalisés et indications en temps réel

Conseils personnalisés et indications en temps réel

Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Associées l'une à l'autre, elles offrent un suivi en temps réel, des conseils personnalisés et des indications sur mesure pour améliorer votre routine de brossage. Suivez vos progrès, améliorez votre technique et recevez des retours en continu pour tirer le meilleur parti de chaque séance de brossage. Ensemble, vous êtes imbattables. La synchronisation automatique enregistre les données de brossage à jour dans l'application, même lorsque vous ne vous brossez pas avec l'application ouverte à vos côtés.

Spécificités Techniques

La technologie SenseIQ détecte, s’adapte et prend soin de vous

La technologie SenseIQ détecte la pression, le mouvement et la surface nettoyée jusqu’à 100 fois par seconde et adapte l’intensité si vous poussez trop fort. SenseIQ vous évite de deviner le mode de brossage qui vous convient, permettant ainsi un brossage sans effort et plus efficace.

Durabilité

Durabilité

Carboneutralité complète depuis 20202,3.

Nous nous engageons à nous approvisionner en énergie à 75 % de sources d’énergie renouvelables d’ici 2025 en éliminant progressivement les combustibles fossiles de l’ensemble de nos activités4,5.

Comparer les brosses à dents

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 5

2

Critiques

5
4
3
1

28/03/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Trop cher pour le produit

Trop cher pour le produit. J'aurais pu choisir la game inférieure avec le même résultat

Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable

Date d'utilisation 2024-02-28

Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable

Date d'utilisation 2024-02-28

14/01/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Trop chère pour la différence

Ce produit fait un très bon travail (c'est ce que me confirme mon dentiste), mais il est beaucoup trop chère par rapport à d'autres produits similaires de Philips. Je ne crois pas que le manche est capable de détecter parfaitement la position de la brosse sur les dents (et du poignet de l'utilisateur), car il se base sur un minuteur de 2 ou 3 minutes qui divise la bouche en plusieurs sections qui doivent être brossées dans l'ordre attendu. Ainsi si une région est mal brossée pendant sa période de temps prévue, il est impossible d'y revenir plus tard, car la brosse ne prend pas en note le changement du lieu de brossage. Je croyais que le coût supplémentaire de l'appareil pouvait expliquer au moins cet avantage. Le système de recharge sans contact est chic et la durée de la batterie est très acceptable. Les nouvelles brosses coutent très chères par rapport à celles des autres produits de Philips. On paye pour un chip électronique qui ne fait pas grand chose il me semble. Payer pour se faire dire qu'il faut changer la brosse après 3 mois (et même moins avec un temps de brossage de 3 minutes) est ridicule

Inconvénients

Très chère

Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable

Date d'utilisation 2021-09-14

Cet avis a été rédigé pour Prestige 9900 HX9990/11 Brosse à dents rechargeable

Date d'utilisation 2021-09-14

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  1. par rapport à une brosse à dents manuelle 

  2. Nous sommes propriétaires de nos usines, de nos bureaux et de nos sites partout dans le monde 

  3. lors d’un test en laboratoire par rapport à une brosse à dents manuelle 

  4. Nos opérations = nos usines, nos bureaux, notre logistique et nos déplacements 

  5. par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle.

  2. En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.

  3. En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.