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    • Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide. Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide. Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.

      Philips Barista Brew Machine espresso semi-automatique

      PSA3218/10

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.

      Laissez-vous envoûter par un espresso fraîchement préparé aux arômes riches. Découvrez le plaisir de faire vous-même votre café avec la machine espresso Philips Barista Brew, conçue pour permettre aux vrais amateurs et amatrices de café d'améliorer leur savoir-faire à chaque tasse.

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      Philips Barista Brew Machine espresso semi-automatique

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      Philips Barista Brew
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      Philips Barista Brew

      Machine espresso semi-automatique

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      Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.

      Prenez plaisir à préparer votre café grâce à un guidage intuitif

      • Bac à grains de 250 g
      • Porte-filtre de 58 mm en inox
      • Tasseur calibré premium
      • Bouton Americano
      • Carafe à lait en inox de 450 ml
      Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm pour un espresso digne d'un barista

      Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm pour un espresso digne d'un barista

      Savourez un café riche et une crema délivrés directement dans votre tasse grâce au porte-filtre professionnel en acier inoxydable de 58 mm et aux filtres simples et doubles parois. Cette taille de porte-filtre vous permet de créer un espresso doré avec une crema mousseuse et aromatique, tout en offrant une extraction plus homogène grâce à une meilleure répartition de l'eau. De plus, il accueille une plus grande dose de café moulu pour une préparation plus riche et robuste.

      Tamper calibré premium pour un café moulu parfaitement nivelé

      Tamper calibré premium pour un café moulu parfaitement nivelé

      Tassez votre café moulu sans effort grâce au tamper calibré en acier inoxydable à tête plate, garantissant la bonne pression de tassage et créant une surface de tassage équilibrée et uniforme. Améliorez votre expérience de préparation du café avec précision et facilité.

      Dégustez un authentique Americano d'une simple pression

      Dégustez un authentique Americano d'une simple pression

      Plongez dans l'essence d'un véritable Americano d'une simple pression sur un bouton, maintenant amélioré avec la commodité d'une sortie d'eau chaude intégrée.

      Carafe à lait en inox avec buse à vapeur puissante

      Carafe à lait en inox avec buse à vapeur puissante

      Créez facilement une micro-mousse onctueuse, idéale pour les dessins, grâce à notre carafe à lait en inox de 450 ml et à notre puissante buse à vapeur. Obtenez facilement une texture onctueuse pour savourer votre café tel que vous l'aimez.

      Manomètre pour une extraction de café précise

      Manomètre pour une extraction de café précise

      Obtenez une pression d'eau optimale grâce au manomètre intégré. Il permet de connaître l'état de la préparation et vous alerte lorsque la pression optimale est atteinte.

      Tassez en toute sécurité avec notre système adapté aux plans de travail

      Tassez en toute sécurité avec notre système adapté aux plans de travail

      Améliorez votre routine café avec notre système de tassage sécurisé pour plan de travail. Obtenez un tassage parfait en toute confiance et commodité, sans aucun risque pour vos surfaces grâce au caoutchouc de tassage intégré sous le porte-filtre.

      Contrôle de température PID et pré-infusion

      Contrôle de température PID et pré-infusion

      Le système de contrôle de température PID assure la précision et la stabilité de la température d'infusion. Le système de pré-infusion aide à prévenir l'effet de canalisation. Seule l'intégration complète des deux systèmes peut garantir une extraction équilibrée.

      Moulin conique en métal avec 15 tailles de mouture

      Moulin conique en métal avec 15 tailles de mouture

      Découvrez de nouvelles profondeurs de saveur avec 15 tailles de mouture différentes (de très fine à grossière) grâce au moulin conique en métal. Pour améliorer les saveurs de votre espresso, optez pour une mouture plus fine, comme le réglage 4, dans vos recettes.

      Bac à grains de café de 250 g préservant leur fraîcheur

      Bac à grains de café de 250 g préservant leur fraîcheur

      Variez les cafés avec le bac à grains de 250 g préservant leur fraîcheur. Sublimez votre dégustation de café et optimisez l'arôme de chacune de vos préparations.

      Design européen avec corps métallique anti-trace

      Design européen avec corps métallique anti-trace

      Vivez une luxueuse expérience de barista avec notre élégant design européen. Le corps métallique robuste allie style et fonctionnalité. Sa surface lisse reste impeccable grâce à notre revêtement anti-trace.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Chine
        Pays de conception
        Pays-Bas

      • Compatibilité

        Accessoires associés 1
        Socle à espresso

      • Faible consommation

        Consommation en mode veille
        0,45 W
        Consommation en mode arrêt
        S. O.
        Consommation en mode veille réseau
        S. O.
        Délai de passage automatique en mode veille
        30 min
        Norme de mesure
        EN 50564:2011

      • Caractéristiques techniques

        Matériau du broyeur
        Métal
        Pression de la pompe
        15 bars
        Niveau sonore
        < 78 dB
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Poids du produit
        8,6 kg
        Dimensions du produit
        410 x 320 x 334 mm (H x l x L)
        Longueur du cordon
        1 m
        Matériau et couleur
        • Métal
        • Noir

      • Réglages café

        Boissons
        • Espresso simple ou double
        • Americano
        • Eau chaude
        • Mousse de lait
        Volume de café
        Réglable
        Température du café
        Réglable
        Réglages du broyeur
        15

      • Caractéristiques générales

        Contenance du bac à grains
        250 grammes
        Capacité du réservoir d'eau
        2 300 ml max.
        Hauteur de tasse maximale
        95 mm
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Compatibilité filtre à eau
        Non
        Arrêt automatique
        Oui
        Accessoires inclus
        • Porte-filtre
        • 4 filtres
        • Carafe à lait
        • Tasseur
        • Aiguille et brossettes de nettoyage
        Capacité du pot à lait
        450 ml
        Temps de préparation
        20 à 75 s
        Détartrage automatique
        Oui

      • Service

        2 ans de garantie
        Oui

      • Durabilité

        Consommation d'énergie en mode veille
        < 0,5 W
        Consommation d'énergie pendant la préparation
        1 350 W
        Emballage recyclé
        > 95 %

      Badge-D2C

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