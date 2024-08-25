Garantie de 2 ans
Bac à grains de 250 g
Porte-filtre de 58 mm en inox
Tasseur calibré premium
Bouton Americano
Carafe à lait en inox de 450 ml
Savourez un café riche et une crema délivrés directement dans votre tasse grâce au porte-filtre professionnel en acier inoxydable de 58 mm et aux filtres simples et doubles parois. Cette taille de porte-filtre vous permet de créer un espresso doré avec une crema mousseuse et aromatique, tout en offrant une extraction plus homogène grâce à une meilleure répartition de l'eau. De plus, il accueille une plus grande dose de café moulu pour une préparation plus riche et robuste.
Tassez votre café moulu sans effort grâce au tamper calibré en acier inoxydable à tête plate, garantissant la bonne pression de tassage et créant une surface de tassage équilibrée et uniforme. Améliorez votre expérience de préparation du café avec précision et facilité.
Plongez dans l'essence d'un véritable Americano d'une simple pression sur un bouton, maintenant amélioré avec la commodité d'une sortie d'eau chaude intégrée.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
allo 50
25/08/2024
Canada
Acheteur vérifié
parfait
très bon produit fonctionne a merveille toujours un bon café
Avantages
compacte et complet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Barista Brew PSA3218/01 Machine espresso semi-automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Barista Brew PSA3218/01 Machine espresso semi-automatique