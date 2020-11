avec haute définition



Une résolution plus élevée signifie plus de pixels à l'écran et davantage de détails. Grâce à une densité de pixels plus importante, les utilisateurs professionnels tels que les graphistes, les dessinateurs assistés par ordinateur et les architectes bénéficient d'un espace de travail à la résolution améliorée qu'ils peuvent exploiter pour l'édition ultraprécise d'éléments à l'écran, tout en conservant de la place sur leur bureau.



Un écran plus large, souvent doté d'un format 21:9 à haute résolution, est appréciable pour la consultation de grosses feuilles de calcul et pour les tâches impliquant l'ouverture de deux ou plusieurs documents à la fois.

