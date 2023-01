DisplayHDR pour des détails

et un réalisme vraiment éclatants

Les moniteurs de jeu Momentum offrent un contraste incroyable et une image très réaliste. Les écrans certifiés VESA DisplayHDR 1000 (559M1RYV) offrent une expérience visuelle très différente des autres écrans compatibles HDR. Des noirs profonds et des blancs éclatants contrastent avec des couleurs éclatantes pour faire ressortir les détails que vous n’avez jamais vus auparavant. Les joueurs peuvent repérer facilement les ennemis qui se cachent dans les coins sombres et les ombres, et les spectateurs peuvent profiter d’un spectacle plus captivant et plus réaliste. Cet écran Momentum de Philips est doté de plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d’utilisation : jeu HDR, film HDR et photo HDR. La certification DisplayHDR 600 est associée au 279M1RV, tandis que la certification DisplayHDR 400 est associée au 329M1RV.