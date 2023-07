Couleurs haut de gamme

HDR. La prochaine révolution

Les technologies continuent de s’approcher de la vision humaine, et l’imagerie à grande gamme dynamique (HDR) a maîtrisé une autre zone grise. Ainsi, avec un contraste encore plus élevé entre le noir et le blanc, les écrans HDR repoussent les limites définies du contenu visuel et créent des images à partir d’une plus grande gamme de couleurs et de luminosité. Les noirs sont en outre plus foncés et des couleurs encore plus vives. De la sorte, les écrans HDR offrent une clarté et une luminance de nouvelle génération qui sont encore plus proches de la réalité.