Projecteurs

Cet excellent projecteur de poche basé sur Android est l'appareil multimédia optimal. Avec 350 lumens et une résolution HD 720p, PicoPix est un compagnon d'une puissance indéniable. Sa connexion Wi-Fi et son mode miroir sans fil vous permettent de vous connecter à d'autres appareils et de partager instantanément vos photos et vidéos. Vous pouvez également connecter vos ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils portables au PPX4935 via HDMI/MHL. Avec la visionneuse Office intégrée, projeter une présentation commerciale n'a jamais été aussi facile. Grâce à l'écran de 150” (381 cm) et à l'audio Bluetooth®, créez votre propre home cinema, où que vous soyez et quoi que vous fassiez.