Connectivité polyvalente

Profitez de toute la puissance d'une connectivité polyvalente avec le Screeneo UL5 Smart. Ses ports HDMI 2.1, USB-A et USB-C facilitent la connexion aux autres appareils : consoles de jeux, Apple TV ou récepteurs satellite. Utilisez le port d'alimentation USB-A pour connecter votre Amazon Fire Stick en toute simplicité. De plus, le port USB-C alimente votre projecteur et permet une connexion facile aux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. Grâce au Screeneo UL5 Smart et à sa connectivité complète, le divertissement ne connaît plus de limites !