Garantie de 2 ans
SCN355/INT
Compact. Image gigantesque !
Placé à seulement quelques centimètres d'un mur, le projecteur Screeneo UL5 Smart à technologie triple laser de projection ultra-courte portée produit une image Full HD et des couleurs précises avec HDR10 et REC2020, le tout jusqu'à 120" (305 cm)*. Applications préchargées. Wi-Fi Dual Band et Bluetooth®.
Écran de 100" (254 cm) à portée ultra-courte
Full HD avec 108 % REC2020
Système LuminOS, applications intégrées
Ultra-compact
Profitez de toute la puissance d'une connectivité polyvalente avec le Screeneo UL5 Smart. Ses ports HDMI 2.1, USB-A et USB-C facilitent la connexion aux autres appareils : consoles de jeux, Apple TV ou récepteurs satellite. Utilisez le port d'alimentation USB-A pour connecter votre Amazon Fire Stick en toute simplicité. De plus, le port USB-C alimente votre projecteur et permet une connexion facile aux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. Grâce au Screeneo UL5 Smart et à sa connectivité complète, le divertissement ne connaît plus de limites !
Améliorez votre expérience visuelle avec les deux haut-parleurs 3 W intégrés du Screeneo UL5 Smart. Leur sortie audio équilibrée sublime le visionnage pour profiter d'un divertissement complet. Envie d'un son plus puissant ? Il vous suffit de connecter vos haut-parleurs Bluetooth® externes au Screeneo UL5 Smart !
Plongez dans l'univers du divertissement sans limite avec le Screeneo UL5 Smart, équipé de notre système avancé LuminOS basé sur Android. Profitez sans attendre : vos applications préférées sont déjà pré-installées sur cet appareil prêt à l'emploi. Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ et bien plus encore ! Le monde du multimédia est à portée de main, le tout avec la facilité et la commodité du Screeneo UL5 Smart.
Notation globale
La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
APPLICATIONS : connexion Internet requise. Des frais de données et d'abonnement peuvent s'appliquer. Les applications et l'interface utilisateur peuvent être modifiées sans préavis. L'acceptation des conditions générales et de la politique de confidentialité est requise avant utilisation. Certains services peuvent être visionnés après l'inscription et l'abonnement.