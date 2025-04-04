Dernière mise à jour : janvier 2022
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Quelles données personnelles nous traitons Gardez à l'esprit que lorsque vous fournissez votre note et rédigez un avis, nous ne rendrons pas votre e-mail visible pour les autres visiteurs. Nous rendrons visibles les autres informations que vous nous fournissez, car cela nous aide à créer un forum ouvert où nos clients peuvent trouver et échanger des informations véridiques et significatives sur nos produits. De plus, pour respecter votre vie privée, nous vous encourageons à fournir un pseudonyme et non votre vrai nom lorsque vous laissez votre avis.
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De plus, pour respecter votre vie privée, nous vous encourageons à fournir un pseudonyme et non votre vrai nom lorsque vous laissez votre avis.
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Si vous achetez un produit en ligne ou recevez des services d'un partenaire sous licence de la marque Philips, le responsable du traitement de vos données personnelles est: (i) le partenaire sous licence de la marque Philips concerné identifié dans son avis de confidentialité (mis à votre disposition lorsque vos données personnelles sont initialement collectées), pour collecter vos données personnelles, mesurer votre niveau de satisfaction concernant votre récente expérience de service et améliorer votre niveau de satisfaction; et (i) Philips International BV pour vous avoir envoyé l'enquête.
Si vous achetez un produit en ligne ou bénéficiez de services de Philips ou si vous êtes un client professionnel de Philips, le responsable du traitement de vos données personnelles aux fins identifiées dans cette section est Philips International BV ainsi que la société affiliée de Philips avec laquelle vous avez un relation commerciale.
Base légale du traitement
Base légale du traitement
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Parfois, nos événements seront enregistrés. Si nous enregistrons et que vous êtes un intervenant, votre image et votre voix seront captéés dans l'enregistrement. Si vous êtes un participant, dans certains cas, vous pouvez décider de partager votre image et votre audio pendant la session, par exemple, si vous choisissez d'interagir dans une session de questions-réponses Pour certains événements, nous pouvons publier l'enregistrement sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux.
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E-mails promotionnels
Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons
Vous pouvez choisir de recevoir des e-mails promotionnels de Philips et rester informé des actualités concernant les produits et services de Philips, de même que celles concernant nos partenaires disposant d'une licence de la marque Philips, ainsi que de nos événements. Cela signifie que si vous nous donnez votre consentement, nous vous adresserons des e-mails promotionnels, ou si vous êtes un client professionnel, nous vous informations des éventuelles opportunités commerciales qui sont pertinentes et intéressantes pour vous. Laissez-nous vous donner quelques exemples concrets.
Gardez à l'esprit que nous pouvons combiner les données que nous collectons à votre sujet auprès des sources Philips répertoriées ci-dessus et les placer dans un ou plusieurs segments (groupes ayant certaines caractéristiques en commun) afin d'adapter nos e-mails promotionnels à vos intérêts.
Base légale du traitement
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Nous utilisons les médias sociaux pour vous tenir au courant des produits et services Philips nouveaux et existants et pour établir une relation commerciale avec vous.
Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons
Comme indiqué ci-dessus, nous traitons vos données personnelles pour vous contacter - via les médias sociaux - avec des communications promotionnelles ou des publicités sur les produits et services Philips nouveaux et existants et sur nos événements.Par exemple, si vous avez accepté les cookies publicitaires ciblés sur notre site Web, nous pouvons suivre votre utilisation de nos sites Web (comme les actions que vous avez effectuées sur notre site Web) et vous montrer des publicités Philips pertinentes sur vos réseaux sociaux.
Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles (par exemple via nos formulaires dédiés publiés sur nos sites Web), nous pouvons fournir vos données personnelles (telles que votre e-mail) aux fournisseurs de réseaux sociaux afin de vous montrer des publicités Philips pertinentes sur ces réseaux sociaux.
Si vous êtes le représentant d'un client ou partenaire commercial (ou potentiel) existant ou potentiel de Philips, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour dialoguer avec vous - via les réseaux sociaux (par exemple, LinkedIn) - pour des opportunités commerciales.
Base légale du traitement
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Publicité sur les réseaux sociaux
Ces promotions peuvent être soumises à des avis de confidentialité supplémentaires.
Il existe différentes manières de participer. Par exemple, en remplissant un formulaire dédié sur notre site Web, en créant un compte MyPhilips, en vous inscrivant pour recevoir nos communications promotionnelles via les formulaires dédiés disponibles sur notre site Web ou nos pages de médias sociaux, ou en évaluant et commentant nos produits dans notre site Internet.
De manière générale, nous collectons les informations nécessaires pour vous permettre de participer à la promotion, vous identifier, évaluer si vous remplissez les critères d'éligibilité à la promotion et livrer selon les termes contractuels applicable à ladite promotion :
Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre besoin de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande, notamment pour exécuter les conditions d'utilisation de la promotion correspondante.
Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
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Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le professionnel ou l'établissement de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.
Nous traitons vos données personnelles afin de nous conformer à une obligation légale ou réglementaire à laquelle Philips est soumise lorsque nous signalons (a) des événements indésirables aux autorités compétentes, et (b) des tendances d'augmentation statistiquement significatives (en frequency/severity) des incidents non graves, et lorsque nous gérons les réclamations ;
Nous traitons vos données personnelles pour l'exécution d'une activité menée dans l'intérêt public lorsque nous enquêtons sur des incidents pour identifier la cause profonde et les mesures préventives, correctives et de sécurité nécessaires; détecter les tendances d'augmentation statistiquement significative (en fréquence/sévérité) d'incidents sans gravité.
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles
Philips, en tant que fabricant, est tenu de conserver la documentation technique de ses appareils, à jour et disponible pour les autorités compétentes pendant une période d'au moins 10 (appareils implantables 15) ans après que le dernier appareil couvert par la même déclaration de conformité a été placé sur le marché (c'est-à-dire vendu).
Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical, comme indiqué sur l'étiquette réglementaire du dispositif concerné.
Base légale du traitement
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Nous traitons les catégories de données (rétrospectives) suivantes:
Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le professionnel, le prestataire ou l'établissement de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.
Base légale du traitement
Sauf disposition contraire de la loi applicable:
Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical ou qui est le sponsor de l'investigation clinique, indiquée dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé.
Dans certains cas, les investigations cliniques sont réalisées conjointement par la société affiliée de Philips qui est le fabricant du dispositif médical (indiqué dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé) avec les sociétés affiliées de Philips situées aux Pays-Bas ( Philips Electronics Netherlands BV ou Philips International BV), France (Philips France Commercial SASU) et Allemagne (Philips GmbH).
Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles aux fins suivantes :
Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données (rétrospectives) suivantes:
Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le prestataire de soins de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.
Base légale du traitement
Sauf disposition contraire de la loi applicable:
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical ou qui est le sponsor de l'étude clinique, indiquée dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le professionnel, prestataire ou établissement de santé.
Dans certains cas, les investigations cliniques sont réalisées conjointement par la société affiliée de Philips qui est le fabricant du dispositif médical (indiqué dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé) avec les sociétés affiliées de Philips situées aux Pays-Bas ( Philips Electronics Netherlands BV ou Philips International BV), France (Philips France Commercial SASU) et Allemagne (Philips GmbH).
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Quelles données personnelles nous traitons
Pour gérer notre relation commerciale avec vous et assurer le respect des lois applicables, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :
Base légale du traitement
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Cet objectif comprend des activités telles que la prévention, la préparation ou la participation au règlement des différends.
Dans ce cadre, nous pouvons traiter des données personnelles.
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles pour les finalités suivantes.
Quelles données personnelles nous traitons
En fonction de l'objectif spécifique, nous traitons différentes catégories de données personnelles (telles que les données de contact et toute autre information requise pour remplir les objectifs ci-dessus).
Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :
Cet objectif comprend des activités telles que la prévention, la préparation ou la participation au règlement des différends.
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