Comment nous protégeons vos données personnelles

Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger les données personnelles que vous confiez à Philips contre la perte, l’abus ou l’accès non autorisé. Philips utilise différentes technologies de sécurité et procédures organisationnelles pour protéger vos données personnelles. Par exemple, nous mettons en place des contrôles d’accès, utilisons des pare-feu et des serveurs sécurisés et cryptons certains types de données, notamment les informations financières et d’autres données sensibles.