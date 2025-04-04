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Avis de confidentialité de Philips


Dernière mise à jour : janvier 2022

Cet avis de confidentialité vous indique qui nous sommes, quelles données personnelles nous collectons à votre sujet, pourquoi nous les collectons et ce que nous en faisons. Gardez à l'esprit que, aux fins du présent avis de confidentialité, les données personnelles désignent toute information ou ensemble d'informations qui vous identifie directement ou indirectement, comme votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Cet avis de confidentialité explique comment Philips ou une société affiliée à Philips traite vos données personnelles lorsque vous interagissez avec nous, en votre qualité de consommateur, client professionnel, fournisseur, partenaire commercial, candidat, visiteur, participant à la recherche, actionnaire ou autre personne ayant une entreprise. relation avec nous. Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec cet avis de confidentialité.

Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de confidentialité, visitez notre page de confidentialité Philips.

Avis de confidentialité de Philips en bref

 
  • Qui nous sommes
  • Comment nous utilisons vos données personnelles
  • Comment nous protégeons vos données personnelles
  • Comment nous transférons vos données personnelles entre les pays
  • Vos droits à la vie privée
  • Avec qui nous partageons vos données personnelles
  • Combien de temps conservons-nous vos données personnelles

Qui nous sommes


Sauf indication contraire dans le présent avis de confidentialité ou dans d'autres avis de confidentialité spécifiques à un produit ou service, le responsable du traitement de vos données personnelles (ainsi que le représentant du responsable du traitement dans l'Union européenne) est Philips International BV

Adresse postale:

c/o Département Protection des données de Philips (Direction juridique groupe)
Amstelplein 2
1096 avant JC
Amsterdam
les Pays-Bas
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Comment nous utilisons vos données personnelles


Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, sélectionnez simplement l'une des activités suivantes et vous le saurez.

Visite de nos bureaux

Dans nos bureaux Philips, nous rencontrons des visiteurs tels que des demandeurs d'emploi, des fournisseurs et des commerçants, des parties prenantes et toute autre personne susceptible d'interagir avec le personnel Philips.
 
Si vous visitez nos locaux Philips, vous devez savoir que nous pouvons vous demander vos données personnelles afin de vous fournir un badge personnalisé, qui vous permettra d'accéder à nos bureaux. Nous pouvons également utiliser des systèmes de vidéosurveillance (ou d'autres appareils vidéo) pour enregistrer des espaces spécifiques de nos locaux. Lorsque nous utilisons de tels appareils vidéo, nous plaçons des panneaux d'avertissement pour vous assurer que vous êtes conscient que nous allons enregistrer des images ou des vidéos.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • Maintenir la sûreté et la sécurité des employés, des visiteurs, des invités et des biens et actifs de Philips ;
  • Protéger les intérêts légitimes de Philips, tels que les enquêtes sur le non-respect des politiques et procédures de Philips, les activités criminelles potentielles (par exemple, le vol présumé de biens de l'entreprise ou personnels) et d'autres incidents ou accidents dans nos locaux ;
  • Initier des processus et des procédures disciplinaires et judiciaires, y compris la préservation des preuves et la divulgation des enregistrements aux fins de réclamations et de procédures judiciaires.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Lors de la remise d'un badge personnalisé, qui vous permettra d'accéder à nos bureaux, nous vous demandons généralement votre nom et des informations de visite ;
  • Lors de l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance, nous traitons des enregistrements vidéo de vous (par exemple, votre image telle qu'elle a été capturée sur le système de vidéosurveillance).


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger les droits fondamentaux tels que le droit à la liberté et à la sûreté, le droit de propriété, le droit de la défense.

Qui est le responsable du traitement de vos données
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays où vous avez visité nos locaux, identifiée dans nos Conditions d'utilisation (voir le pied de page) comme étant l'exploitant de ce site Web.

Signaler vos préoccupations en tant que lanceur d'alerte

Nous nous soucions d'être un partenaire responsable dans la société, agissant avec intégrité envers nos employés, clients, partenaires commerciaux et actionnaires, ainsi qu'envers la communauté au sens large. Tout en poursuivant nos objectifs commerciaux, nous nous efforçons toujours de le faire de manière responsable pour nous assurer que nous faisons ce qu'il faut. Cela signifie que si vous avez connaissance de manquements éthiques concernant les activités de Philips, vous pouvez signaler votre problème via Philips Speak Up, un site Web de signalement et un service téléphonique sans frais. Vous pouvez le faire de manière anonyme (si la législation locale l'autorise). Si vous décidez de révéler votre identité, votre réclamation ainsi que vos données personnelles seront officiellement enregistrées dans la base de données des réclamations GBP de Philips. Toute préoccupation signalée déclenchera toujours une procédure de suivi approfondie.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • enquêter sur les violations potentielles de nos principes commerciaux généraux ou qui constituent, d'une autre manière, une menace pour l'intégrité de l'entreprise Philips;
  • prendre toute mesure qui pourrait être nécessaire pour faire des affaires de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.


Quelles données personnelles nous traitons
Si vous signalez un problème via notre Philips Speak Up, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes:

  • Si vous révélez votre identité: votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, le meilleur moment pour vous contacter et votre relation avec Philips (ancien employé, fournisseur, client ou autre), si vous choisissez de fournir ces informations.
  • Le nom et les autres données personnelles de toute personne que vous nommez dans votre rapport, si vous êtes disposé et capable de fournir ces informations.
  • Détails sur l'incident que vous signalez (heure, lieu, lieu, circonstances, une description de ce qui s'est passé, les effets possibles sur l'entité Philips et si la direction est au courant de ce problème).


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales, ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que comme le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la propriété, le droit de la défense, la liberté d'entreprendre.

Avec qui nous partageons vos données personnelles
Vos données personnelles sont enregistrées dans la base de données des réclamations GBP de Philips, d'où elles seront envoyées, sur la base du strict besoin d'en connaître, aux personnes appropriées au sein de Philips. Cela signifie que les informations peuvent être partagées avec le ou les enquêteurs désignés, le responsable de la conformité GBP désigné et, dans certaines situations, des membres de l'audit interne du groupe ainsi que du service juridique du groupe ou de l'extérieur de Philips (vérificateurs judiciaires, conseiller juridique) qui ont besoin de ces informations pour garantir le respect de la politique de déclaration GBP et des obligations légales ou réglementaires, ou en tant que contribution à des procédures judiciaires ultérieures.

Faire une demande d'exercice de droits en matère de données personnelles

Nous travaillons selon des standards élevés en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles. Par conséquent, comme décrit dans le présent avis de confidentialité, si vous souhaitez exercer vos droits en matière de données personnelles, nous poser des questions sur nos pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, nous soumettre une plainte relative à la confidentialité ou contacter notre responsable de la protection des données, vous pouvez nous contacter (vous trouverez les informations sur la confidentialité formulaire de contact dans la section correspondante du présent avis de confidentialité) et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande. Votre demande de confidentialité ainsi que vos données personnelles seront formellement enregistrées dans un dossier électronique et cela déclenchera un processus interne visant à satisfaire, dans la mesure du possible, votre demande.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles dans le but de nous conformer aux lois et réglementations en matière de confidentialité et de protection des données auxquelles nous sommes soumis.


Quelles données personnelles nous traitons
Si vous nous soumettez une demande de confidentialité, nous avons besoin de certaines informations de votre part car nous en avons besoin pour vous répondre et répondre de manière adéquate à votre demande. En particulier, nous avons besoin des informations suivantes :

  • Votre adresse e-mail;
  • Votre relation avec Philips (consommateur, candidat à un emploi ou autre).


En outre, si vous le souhaitez, vous pouvez également nous communiquer votre nom complet, votre pays, votre langue préférée et toute autre information que vous décidez d'inclure dans votre demande.


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre nécessité de nous conformer aux lois et réglementations en matière de confidentialité et de protection des données auxquelles nous sommes soumis.

Rejoindre notre assemblée générale des actionnaires

Les actions de Philips sont cotées à la bourse d'Euronext Amsterdam et à la Bourse de New York. La relation entre Philips et ses actionnaires est régie par le droit néerlandais et nos statuts. En tant qu'actionnaire de Philips, vous disposez de certains droits, tels que le droit de vote sur certaines questions d'entreprise (entre autres: la nomination des membres du Directoire et du Conseil de surveillance, le droit de vote, l'adoption des états financiers , déclaration de dividendes et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance). Le vote a lieu lors de nos assemblées générales annuelles et, le cas échéant, extraordinaires des actionnaires.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Si vous êtes actionnaire et que vous décidez d'exercer vos droits dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires, nous traitons vos données personnelles pour vous permettre d'exercer vos droits d'actionnaire, par exemple pour enregistrer votre participation à l'assemblée générale des actionnaires, pour administrer votre instructions de vote par procuration et pour traiter votre vote and/or questions ou déclarations lors de l'assemblée des actionnaires.

Un nombre relativement restreint d'actions en circulation de Philips sont enregistrées au nom d'actionnaires individuels. Comme l'exige la loi applicable, Philips tient également un registre contenant les données des détenteurs d'actions nominatives et peut communiquer avec ces actionnaires au sujet de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des distributions de dividendes.

En règle générale, les assemblées générales d'actionnaires sont enregistrées de manière audiovisuelle à des fins internes et peuvent être suivies d'un lien de diffusion Web en direct disponible sur notre site Web.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Nom complet et titre
  • Date de naissance
  • adresse postale
  • Adresse e-mail
  • Identifiant de l'actionnaire
  • Informations financières (nombre d'actions, dividende, etc.)
  • Banque ou intermédiaire
  • Numéro de compte bancaire, numéro de compte titres
  • Nom de votre représentant autorisé (le cas échéant)
  • Instructions de vote par procuration ou votes exprimés
  • Le contenu des questions, opinions ou propositions que vous pourriez exprimer avant ou pendant les assemblées d'actionnaires


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre nécessité de nous conformer aux lois applicables auxquelles nous sommes soumis ainsi que notre intérêt légitime à mener nos activités de manière responsable, par exemple lorsque nous enregistrons enregistrer en vidéo les assemblées d'actionnaires.

Abonnement à nos alertes relations investisseurs ou communiqués de presse

Chez Philips, nous cherchons à offrir une excellente proposition de valeur à long terme à nos clients et actionnaires, tout en agissant de manière responsable envers notre planète et notre société, en partenariat avec nos parties prenantes. Si vous souhaitez recevoir nos derniers communiqués de presse ou notifications de relations avec les investisseurs, vous pouvez vous abonner à nos mises à jour par e-mail.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles dans le but suivant de vous envoyer par e-mail nos communiqués de presse ou nos actualités en matière de relations avec les investisseurs.
Si vous vous abonnez aux notifications des relations avec les investisseurs, nous vous informerons des émissions web (webcast) et des appels des investisseurs. Si vous vous abonnez aux communiqués de presse, nous vous communiquerons nos dernières actualités.


Quelles données personnelles nous traitons
Pour vous abonner à nos derniers communiqués de presse ou notifications de relations avec les investisseurs, nous vous demandons votre nom complet, votre adresse e-mail et la société pour laquelle vous travaillez (uniquement pour les actualités en matière de relations avec les investisseurs et si vous représentez un investisseur institutionnel ou une banque).


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles pour vous envoyer nos derniers communiqués de presse ou notifications de relations avec les investisseurs est votre consentement. Dans tous les cas, vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien au bas des e-mails ou via les boutons «Se désabonner" respectifs dans les pages Web des relations avec les investisseurs Philips et des communiqués de presse.

Postuler à un emploi ou échanger avec nous concernant des opportunités d'emploi

Notre processus de recrutement est conçu pour nous aider à trouver des personnes qui partagent notre passion pour rendre la vie des gens meilleure grâce à des innovations significatives et pour vous aider à déterminer si Philips est le bon endroit pour vous. Ce processus comprend les activités suivantes
  • postuler à un emploi sur notre site Web Carrières;
  • vous inscrire à nos bulletins d'information sur les carrières pour recevoir les dernières offres d'emploi et informations directement dans votre boîte email
  • échanger avec nous (par exemple, avec nos recruteurs) concernant des opportunités d'emploi.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • Vous fournir les fonctionnalités de notre site Web de carrière, telles que l'accès à votre compte enregistré et vous permettre de soumettre des candidatures via le site Web Carrières
  • Évaluer vos compétences, vos qualifications et votre aptitude à travailler pour Philips sur le poste pour lequel vous avez postulé et/ou autres opportunités de carrière;
  • Vous demander si vous souhaitez que vos coordonnées soient conservées dans notre vivier de talents. Si vous êtes d'accord, nous vous contacterons de manière proactive si d'autres postes vacants appropriés se présentent.
  • En fonction du pays d'emploi et sur la base de ce qui est autorisé par les lois applicables, vérifier vos informations, y compris par le biais de vérifications de références et, le cas échéant, de vérifications des antécédents.
  • Communiquer avec vous sur le processus de recrutement
  • Vous envoyer par e-mail des actualités et des mises à jour sur les emplois et les activités de recrutement de Philips (si vous êtes connecté) ;
  • Préparer une offre, si votre candidature est retenue ;
  • Nous conformer aux lois et réglementations applicables auxquelles nous sommes soumis et coopérer avec les autorités compétentes


Quelles données personnelles nous traitons
En fonction de l'activité de recrutement spécifique, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Coordonnées (telles que nom complet, adresse e-mail, numéro de téléphone, pays de résidence, adresse personnelle, autres informations de contact) ;
  • Données sur vos compétences et qualifications, contenues dans les CV, lettres de motivation ou autres documents qui nous sont fournis dans votre candidature (tels que les antécédents scolaires, l'expérience professionnelle, les relevés de notes) ;
  • Les données nécessaires pour effectuer des vérifications d'antécédents ou d'emploi, lorsque les lois applicables l'autorisent (telles que des documents prouvant votre identité ou vos qualifications
  • Informations sur le type d'emploi que vous recherchez ou êtes susceptibles de chercher, le salaire actuel et/ou souhaité et autres conditions relatives à la rémunération et aux avantages sociaux, à la volonté de déménager ou à d'autres préférences professionnelles
  • Les données nécessaires pour faire une proposition de contrat de travail (telles que les coordonnées bancaires pour traiter les paiements de salaire, les coordonnées d'urgence pour savoir qui contacter en cas d'urgence au travail ;
  • Des détails sur la façon dont vous avez eu connaissance du poste pour lequel vous postulez ;
  • Les données provenant d'évaluations ou de questionnaires remplis par vous (comme votre réponse à des assessments); 
  • Dans certains cas, vous pouvez participer à des entretiens vidéo facultatifs. Dans ce cas, nous pouvons traiter votre image ou d'autres données capturées par votre appareil photo.
  • Informations relatives à toute demande antérieure que vous avez pu faire à Philips.
  • Les informations que vous rendez publiques et que nous estimons pertinentes pour votre candidature ou une future candidature potentielle (telles que vos informations contenues dans votre profil LinkedIn).
  • Si vous êtes référé, nous traitons les informations que la personne vous référant fournit à votre sujet.
  • Si les lois locales l'exigent ou l'autorisent, nous pouvons également traiter des informations de nature sensible, telles que des informations sur les handicaps, dans la mesure nécessaire à l'exécution de votre travail.


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter un contrat auquel vous êtes partie, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de la défense, le droit de propriété et la liberté d'entreprise.
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis.
  • votre consentement, pour vous envoyer par e-mail des nouvelles et des mises à jour sur les emplois et les activités de recrutement de Philips et pour conserver vos coordonnées dans notre vivier de talents et vous contacter pour des opportunités de carrière.


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est la société affiliée Philips du pays qui a l'intention de vous recruter (identifiée dans nos Conditions d'utilisation - voir le pied de page - comme étant l'exploitant de ce site Web) ainsi que Philips International B.V.

Contacter notre service client

Si vous avez besoin d'aide et d'assistance de la part de Philips, vous pouvez contacter notre service clients via notre site Web (via chat ou formulaire Web), par téléphone ou via les réseaux sociaux. Elle fera de son mieux pour répondre à vos questions et vous fournir l'assistance requise.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • pour répondre à vos questions et vous fournir l'assistance requise, y compris vous tenir au courant de l'évolution de votre dossier et du traitement de votre demande (cela peut inclure la planification, la fourniture d'une assistance à distance, y compris la commande de pièces, si vous êtes un client professionnel);
  • pour vérifier votre identité (par exemple, si vous avez déjà un compte MyPhilips) et vous aider en conséquence;
  • pour traiter tout problème ultérieur pouvant découler de votre demande, par exemple pour démontrer, exercer ou défendre nos droits dans l'hypothèse d'une action juridique intentée contre nous;
  • vérifier et améliorer le niveau de service que nous offrons; par exemple, si vous nous contactez par téléphone ou par chat, nous pourrions enregistrer la conversation afin de former notre équipe lors de formations internes afin que nous puissions toujours améliorer notre support client.
  • pour améliorer, corriger et personnaliser nos produits et services;
  • [dans le cas où vous demandez notre aide concernant un produit Philips fabriqué par l'un de nos partenaires disposant d'une licence de marque] pour adresser votre demande au partenaire concerné, afin qu'il puisse vous fournir l'assistance demandée.
  • respecter les normes et réglementations de conformité, réglementaires et de qualité.
  • pour vous demander si vous souhaitez recevoir des e-mails promotionnels de Philips et rester informé(e) de notre actualité et de nos nouveautés produits et services de Philips et de nos événements (si vous souhaitez en savoir plus, consultez la section « Participer à nos initiatives marketing »).


Quelles données personnelles nous traitons
Si vous avez une question ou demandez notre assistance, nous avons besoin que vous nous donniez certaines informations, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou d'autres informations nécessaires pour traiter votre question ou votre demande. Si vous avez un compte MyPhilips, nous pouvons utiliser les informations liées à votre compte pour vous fournir l'assistance demandée.


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter un contrat auquel vous êtes soumis, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que la défense de nos droits, nos droits de propriété et la liberté d'entreprendre.
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis.

En utilisant notre portail pour demander une réparation ou un échange

Si votre produit Philips est cassé ou ne fonctionne plus conformément à vos attentes, vous pouvez consulter nos manuels, les questions fréquemment posées sur les produits ou les étapes de dépannage. Si ceux-ci ne résolvent pas votre problème, vous pouvez vous rendre directement sur notre portail leour demander une répration ou un échange ou contacter notre service client Alternativement, vous pouvez déposer des demandes liées à la garantie des produits via notre réseau de partenaires de réparation tiers (tels que des détaillants ou des centres de réparation) qui entretiennent nos produits et se connectent à notre système de réclamation et de réparation pour soumettre votre réclamation. Dans ce cadre, nous traiterons vos données personnelles.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • pour remplir le repair/exchange et service lié à la garantie du produit;
  • pour vous permettre de suivre et de vous fournir un état de votre réparation ou de votre échange;
  • pour vous livrer le produit;
  • pour vous contacter en cas de problème avec la livraison ou pour obtenir des informations supplémentaires nécessaires pour répondre à votre demande de service.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Coordonnées (telles que votre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone);
  • Informations sur le produit (par exemple, numéro de modèle, date d'achat),
  • Les informations nécessaires à l'examen de votre demande de SAV ou de réparation,
  • Informations nécessaires pour confirmer que votre produit est dans la période de garantie (par exemple, preuve d'achat).


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont notre besoin de conclure et d'exécuter un contrat avec vous, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.

Création de votre compte MyPhilips

Si vous souhaitez profiter de nos services, tels que l'enregistrement de produits Philips ou l'extension de garantie sur les produits éligibles, vous pouvez créer votre compte MyPhilips.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • pour créer et gérer votre compte MyPhilips;
  • pour vous permettre d'enregistrer vos produits Philips;
  • pour vous offrir une garantie prolongée sur les produits sélectionnés.


Vous pouvez également utiliser votre compte MyPhilips pour d'autres services, tels que :

  • Gestion de vos préférences de communication marketing : lorsque vous créez votre compte Philips, vous pouvez indiquer si vous souhaitez recevoir des communications marketing de Philips. De cette façon, nous sommes en mesure de vous contacter si nous avons quelque chose qui, selon nous, vous intéressera.
  • Connexion aux applications mobiles Philips.
  • Acheter des produits et services Philips dans notre boutique en ligne Philips pour les consommateurs, consulter l'historique de vos commandes et gérer vos abonnements;
  • Rejoignez nos tests de produits et dites-nous ce que vous pensez de nos produits.
  • Participer à nos promotions, telles que des remises (cash backs) ou bons de réduction.


Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles dans le cadre de ces autres services, il vous suffit de les sélectionner dans cette rubrique sur la confidentialité et vous le saurez.


Quelles données personnelles nous traitons
Si vous créez un compte MyPhilips, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes:

  • Coordonnées (telles que votre nom, prénom et adresse e-mail). Si vous décidez de créer un compte MyPhilips avec votre compte de réseau social, le formulaire d'inscription sera pré-rempli avec les coordonnées fournies par votre fournisseur de réseau social.
  • Des informations sur votre emplacement (telles que votre pays, votre langue de préférence);
  • Informations sur votre produit enregistré (comme le nom du produit acheté et la date et la preuve d'achat).


De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir de nous fournir :

  • votre sexe, qui sera utilisé pour personnaliser les communications que nous vous adresserons; et
  • votre date de naissance, qui sera utilisée pour personnaliser nos communications (par exemple, quand c'est votre anniversaire).


Si vous souhaitez créer un compte MyPhilips en votre qualité de Professionnel (c'est-à-dire client professionnel, fournisseur et/oupartenaire commercial de Philips), nous pouvons également traiter les données suivantes:

  • Nom de l'entreprise
  • Adresse de la société
  • Numéro de téléphone de l'entreprise
  • Type d'Organisation
  • Titre de votre poste/spécialité
  • Numéro de compte client.


Vous pouvez supprimer votre compte MyPhilips à tout moment. Pour ce faire, vous devez vous connecter et chercher le bouton de suppression dans vos paramètres. Nous supprimerons alors votre compte MyPhilips et toutes les données qui y sont associées (cela inclut également les données traitées dans le cadre des autres services Philips répertoriés ci-dessus et associés à votre compte MyPhilips), sauf si la loi nous oblige à conserver certaines données.


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre besoin de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.

Acheter des produits Philips en ligne

Vous pouvez acheter des produits et services Philips en ligne dans nos boutiques en ligne.
En tant que consommateur, vous pouvez soit utiliser votre compte MyPhilips, soit payer en tant qu'invité (sauf si vous souhaitez acheter des services, dans ce cas, vous aurez besoin d'un compte MyPhilips).
En tant que professionnel (par exemple, si vous êtes un professionnel de la santé ou un distributeur et que vous souhaitez acheter nos produits de santé dans notre boutique de soins de santé Philips), vous devrez créer un compte entreprise ou professionnel.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • pour gérer vos commandes et traiter le paiement. Dans ce contexte, nous pouvons traiter vos données personnelles pour prévenir et détecter les fraudes et les abus afin de protéger la sécurité de nos clients, Philips et autres. Nous pouvons également utiliser des méthodes de notation pour évaluer et gérer les risques d'impayés
  • livrer les produits et services achetés à l'adresse de livraison que vous nous avez fournie. Pour ce faire, nous collaborons avec nos partenaires distributeurs qui nous aident à préparer et traiter correctement votre colis, et avec nos partenaires logistiques qui livrent votre colis à l'adresse choisie.
  • pour vous informer par e-mail de l'état de votre commande;
  • pour vous contacter par e-mail pour une assistance commerciale et technique;
  • pour vous permettre de consulter l'historique de vos commandes, de sauvegarder vos articles favoris ou de créer des listes de souhaits, et de gérer vos éventuels abonnements ;
  • Pour se conformer aux lois et réglementations auxquelles nous sommes soumis (par exemple, à des fins fiscales, nous sommes obligés de stocker les détails de chaque achat).


Gardez à l'esprit que certains produits et services Philips disponibles dans notre boutique en ligne Philips pour les consommateurs vous sont vendus par l'un de nos partenaires, comme indiqué dans les conditions générales de vente qui vous seront présentées avant la finalisation de votre commande. Cela signifie que si vous passez une commande auprès de l'un de nos partenaires, nous partagerons vos données personnelles (telles que votre nom et votre adresse) avec ce partenaire afin qu'il puisse exécuter l'accord que vous avez conclu et donc exécuter votre commande et vous envoyer la facture. Le partenaire peut également utiliser vos données personnelles pour vous tenir au courant de l'état de votre commande et pour vous fournir l'assistance client requise. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont notre partenaire traitera vos données personnelles, nous vous invitons à lire sa politique de confidentialité, que nous mettrons à votre disposition dans notre boutique en ligne.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Les données de votre compte (si vous achetez un produit avec votre compte Philips);
  • Nom et e-mail (si vous achetez un produit en tant qu'invité);
  • Adresse d'expédition et de facturation;
  • informations de livraison et facturation, qui incluent le produit et le service achetés ;
  • Informations de paiement (telles que votre numéro de carte de crédit). Veuillez noter que nous ne stockons jamais vos informations de paiement. Lorsque vous procédez à un paiement, vos informations de paiement seront directement envoyées à notre fournisseur de paiement de confiance, qui se connectera à votre banque pour valider la transaction.
  • Votre position dans votre entreprise, le nom et le type de votre entreprise, vos préférences d'achat, l'adresse de livraison et de facturation, si vous achetez nos produits ou services en votre qualité de professionnel de santé.


Dans certains cas, vous pouvez choisir de nous fournir également votre numéro de téléphone (facultatif) si vous souhaitez que notre fournisseur d'expédition de confiance vous contacte par téléphone en cas de problème de livraison ou si vous souhaitez que notre équipe d'assistance vous contacte par téléphone en cas de problèmes avec votre commande.


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter nos Conditions Générales de Vente avec vous, notamment notre obligation contractuelle de gérer votre commande ;
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de la défense, nos droits de propriété divers et la liberté d'entreprendre. Cela s'applique lorsque nous effectuons des contrôles anti-fraude;
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis. Cela s'applique, par exemple, lorsque nous traitons les détails de votre achat à des fins fiscales.


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles aux fins identifiées dans cette section est la société affiliée Philips identifiée dans nos Conditions générales de vente, mises à votre disposition sur notre site Web.
Si vous passez une commande dans notre boutique Philips pour consommateurs auprès de l'un de nos partenaires, le responsable du traitement de vos données personnelles est: (i) Philips International BV pour la collecte de votre commande et le traitement du paiement; et (ii) le partenaire concerné identifié dans ses conditions générales de vente ou dans sa politique de confidentialité, pour exécuter votre commande, vous envoyer la facture et fournir le support client demandé.

Interagir sur les réseaux sociaux à propos de Philips

Si vous communiquez activement sur nous ou nos marques sur les réseaux sociaux et d'autres sources externes publiques (par exemple, si vous partagez un commentaire sur un produit Philips ou si vous taguez Philips dans votre message), nous pouvons traiter les données personnelles vous concernant que vous rendez publiquement accessibles Par exemple, nous pouvons analyser et surveiller les avis ou déclarations publiquement disponibles que vous éméttez à propos de Philips.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos commentaires ou publications (qui peuvent inclure vos données personnelles) aux fins suivantes :
  • pour répondre à vos commentaires et questions ou vous fournir l'assistance requise. Si votre question ou votre commentaire concerne un produit Philips fabriqué par l'un de nos partenaires disposant d'une licence de marque, nous pouvons fournir vos données personnelles au partenaire e concerné, afin qu'il puisse répondre à votre question ou vous apporter l'assistance demandée.
  • pour avoir une compréhension générale de ce que les gens disent de nous et de nos marques et ainsi améliorer nos produits et services en conséquence.


Quelles données personnelles nous traitons
Aux fins décrites ci-dessus, nous pouvons traiter toute information vous concernant contenue dans tout commentaire ou autre contenu concernant Philips que vous rendez publiquement accessible sur les réseaux sociaux et autres sources externes publiques. Cela peut inclure des informations telles que votre nom (ou surnom), votre photo de profil, votre pays.

Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales, ainsi que de protéger notre droit de réaliser les traitements nécessaires à la réalisation de notre activité.

Fournir vos notes et avis sur les produits Philips

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'évaluer et d'évaluer nos produits Philips en ligne. Cela nous aide à créer un forum ouvert où nos clients peuvent trouver et échanger des commentaires véridiques et significatifs sur nos produits.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • pour vérifier que votre avis est conforme à nos conditions et qu'il ne contient pas d'allégations trompeuses ou inexactes concernant les performances du produit (par exemple, promotion d'une utilisation non prévue ou non conforme à nos instructions d'utilisation);
  • pour publier votre note et vos avis en ligne et donner l'opportunité à quiconque d'apprendre de votre expérience avec nos produits;
  • pour acquérir une compréhension générale de ce que les gens disent de nous et de nos marques et donc améliorer nos produits et services en conséquence;
  • pour vous contacter et vous offrir notre assistance au cas où votre avis indiquerait que vous n'êtes pas satisfait de notre produit ou service. Si cet examen concerne un produit Philips fabriqué par l'un de nos partenaires de licence de marque, nous pouvons fournir vos données personnelles au partenaire de licence de marque concerné, afin qu'il puisse vous contacter et vous proposer une assistance.
  • pour vous contacter en cas de problèmes de santé et de sécurité ou de responsabilité.
     

Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes: e-mail, lieu, âge, sexe, nombre de personnes vivant dans votre foyer, période d'utilisation de notre produit Philips.
 

Gardez à l'esprit que lorsque vous fournissez votre note et rédigez un avis, nous ne rendrons pas votre e-mail visible pour les autres visiteurs. Nous rendrons visibles les autres informations que vous nous fournissez, car cela nous aide à créer un forum ouvert où nos clients peuvent trouver et échanger des informations véridiques et significatives sur nos produits.
 

De plus, pour respecter votre vie privée, nous vous encourageons à fournir un pseudonyme et non votre vrai nom lorsque vous laissez votre avis.

Base légale du traitement
 Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'appliquer nos conditions générales;
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de la défense, le droit de propriété et la liberté d'entreprise. Cela s'applique lorsque nous traitons vos données personnelles pour améliorer nos produits et services et lorsque nous vous contactons (ou fournissons vos données personnelles à notre partenaire de licence de marque afin qu'il puisse vous contacter) afin de vous fournir une assistance.
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis. Cela s'applique, par exemple, lorsque nous vous contactons pour des questions de santé et de sécurité.

Tester nos produits grand public

Si vous souhaitez devenir testeur de produits Philips et nous dire ce que vous pensez de nos produits grand public, vous pouvez le faire en créant un compte Philips (sauf si vous en avez déjà un), en sélectionnant un test qui vous intéresse et en postulant.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • pour évaluer si vous pouvez être sélectionné pour participer au test, sur la base de vos réponses à nos questions lors de la procédure de sélection et sur la base de nos conditions.
  • (si vous êtes sélectionné) pour gérer correctement votre participation au test conformément à nos conditions. Cela inclut des activités telles que vous informer par e-mail si vous êtes sélectionné pour participer au test, vous envoyer notre produit à l'adresse indiquée dans le processus d'inscription, recevoir et analyser les commentaires que vous partagez avec nous sur le produit, vérifier que vous avez publié en ligne une critique de notre produit, demandant le retour du produit que vous avez reçu (par exemple, si vous ne rédigez pas la critique dans le délai spécifié).
  • pour améliorer notre produit et développer de nouveaux produits et services.


Quelles données personnelles nous traitons
Lorsque vous vous inscrivez pour devenir testeur de produits Philips, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes:

  • Informations sur le compte, telles que votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail;
  • Les informations vous concernant, que vous nous fournissez en répondant à nos questions lors de la procédure de sélection.
  • Commentaires sur le produit que vous partagez avec nous;
  • Informations d'expédition et livraison, telles que votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone;
  • Aperçu des tests auxquels vous avez participé.


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter nos Conditions d'utilisation du programme de testeurs de produits Philips;
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de propriété et la liberté d'entreprise. Ceci s'applique lorsque nous traitons vos données personnelles pour améliorer nos produits et services.


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles aux fins identifiées dans cette section est la société affiliée à Philips identifiée dans nos Conditions d'utilisation du programme de testeurs de produits Philips, mises à votre disposition sur notre site Web.

Participer à nos enquêtes de satisfaction

Nous travaillons dur pour toujours améliorer nos services et les faire encore davantage correspondre aux attentes de nos clients et partenaires. C'est pourquoi, si vous entretenez une relation avec nous (par exemple en votre qualité de client professionnel) ou si vous achetez des produits Philips ou bénéficiez de services de Philips ou d'un partenaire sous licence de la marque Philips, nous pouvons vous inviter à participer à notre enquête de satisfaction. Si vous décidez de participer et de répondre à l'enquête, vos commentaires seront utilisés pour comprendre votre niveau de satisfaction concernant l'expérience de service récente que vous avez reçue de Philips ou du partenaire de licence de la marque Philips ou, plus généralement, de votre relation avec Philips. À partir de vos commentaires, nous rassemblerons des statistiques qui nous aideront à améliorer nos services.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • pour vous envoyer notre enquête de satisfaction client;
  • [si vous achetez un produit en ligne ou recevez des services de Philips] pour comprendre et mesurer votre niveau de satisfaction concernant l'expérience de service récente que vous avez reçue de Philips;
  • [si vous achetez un produit en ligne ou recevez des services d'un partenaire sous licence de la marque Philips] pour comprendre et mesurer votre degré de satisfaction concernant l'expérience de service récente que vous avez reçue du partenaire de licence de la marque Philips;
  • pour améliorer votre niveau de satisfaction vis-à-vis de Philips, sur la base de vos commentaires;
  • [si vous êtes un client professionnel] pour comprendre et mesurer votre niveau de satisfaction concernant votre relation avec Philips;
  • pour vous contacter par téléphone ou par e-mail afin de comprendre comment nous pouvons améliorer notre relation avec vous.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Coordonnées, telles que votre nom et votre adresse e-mail ;
  • [si vous êtes un client professionnel] Des informations professionnelles, telles que votre fonction, le nom de votre entreprise, votre numéro de téléphone ;
  • Vos commentaires.

Base légale du traitement
Sauf exigence contraire de la loi applicable, la base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger les droits fondamentaux tels que la protectio des droits de propriété de Philips et la liberté d'entreprendre 

Qui est le responsable du traitement de vos données
Si vous achetez un produit en ligne ou recevez des services d'un partenaire sous licence de la marque Philips, le responsable du traitement de vos données personnelles est: (i) le partenaire sous licence de la marque Philips concerné identifié dans son avis de confidentialité (mis à votre disposition lorsque vos données personnelles sont initialement collectées), pour collecter vos données personnelles, mesurer votre niveau de satisfaction concernant votre récente expérience de service et améliorer votre niveau de satisfaction; et (i) Philips International BV pour vous avoir envoyé l'enquête.

Si vous achetez un produit en ligne ou bénéficiez de services de Philips ou si vous êtes un client professionnel de Philips, le responsable du traitement de vos données personnelles aux fins identifiées dans cette section est Philips International BV ainsi que la société affiliée de Philips avec laquelle vous avez un relation commerciale.

Participation aux événements Philips

Nous organisons régulièrement des événements physiques et virtuels, tels que des séminaires, des ateliers ou des salons, des réunions, des webinaires ou des événements diffusés en direct. Si vous souhaitez assister à l'un de nos événements, nous vous demanderons de nous fournir certaines de vos données personnelles (telles que vos coordonnées).
Gardez à l'esprit que nous ne publions pas de listes de participants pour nos événements mais, dans de rares cas, vos coordonnées peuvent être visibles par d'autres participants.
Parfois, nos événements seront enregistrés. Si nous enregistrons et que vous êtes un intervenant, votre image et votre voix seront captéés dans l'enregistrement. Si vous êtes un participant, dans certains cas, vous pouvez décider de partager votre image et votre audio pendant la session, par exemple, si vous choisissez d'interagir dans une session de questions-réponses Pour certains événements, nous pouvons publier l'enregistrement sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :
  • pour organiser et faciliter la tenue de l'événement et pour vous fournir un service acceptable. Cela peut inclure des activités telles que vous contacter au sujet de la logistique de l'événement, gérer les préférences ou contraintes alimentaires ou les dispositions d'accès dont vous pourriez avoir besoin (si nous le faisons, nous ne partageons pas ces informations de manière identifiable avec le lieu, et nous les supprimons après le événement), vous donner accès au contenu de l'événement (par exemple, lien vers l'enregistrement une fois l'événement terminé;
  • pour vous contacter après l'événement afin de vous proposer des offres commerciales sur les produits ou services Philips.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Coordonnées, telles que votre nom et votre adresse e-mail, votre pays
  • Informations professionnelles, telles que le nom de votre entreprise, le titre du poste, la spécialité, la fonction.
  • Intérêt pour un produit ou un service

Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger des droits fondamentaux tels que le droit de propriété et la liberté d'entreprendre

Sauf exigence contraire de la loi applicable, lorsque nous collectons des informations sur les exigences alimentaires ou d'autres conditions d'accès, nous le faisons avec votre consentement, car ce type d'informations est classé dans une catégorie spéciale de données personnelles.

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays dans lequel vous rejoignez l'événement ou à partir duquel l'événement est organisé, identifiée dans nos Conditions d'utilisation (voir le pied de page) comme étant l'exploitant de ce site Web.

Recevoir nos communications

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir nos communications et être informé des actualités concernant nos produits, services et promotions Philips. Ci-dessous, nous vous donnerons un aperçu de nos communications et nous vous expliquerons, pour chacune d'elles, comment nous traitons vos données personnelles.
E-mails promotionnels
 Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons
Vous pouvez choisir de recevoir des e-mails promotionnels de Philips et rester informé des actualités concernant les produits et services de Philips, de même que celles concernant nos partenaires disposant d'une licence de la marque Philips, ainsi que de nos événements. Cela signifie que si vous nous donnez votre consentement, nous vous adresserons des e-mails promotionnels, ou si vous êtes un client professionnel, nous vous informations des éventuelles opportunités commerciales qui sont pertinentes et intéressantes pour vous. Laissez-nous vous donner quelques exemples concrets.
  • Si vous avez accepté la catégorie des cookies publicitaires ciblés lorsque vous naviguez sur notre site Web, nous suivons votre activité sur nos sites Web et sur nos applications mobiles pour voir ce qui vous intéresse. Si vous nous donnez également votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles, nous utiliserons les données relatives à votre activité sur nos sites Web et nos applications mobiles pour vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez consulté un certain produit sur notre site Web, nous pouvons vous envoyer des e-mails promotionnels concernant ce produit ou des produits similaires.
  • Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des e-mails promotionnels, nous vous enverrons ces e-mails promotionnels. Nous suivons si vous ouvrez, lisez ou cliquez sur le contenu de l'e-mail promotionnel que vous avez reçu de notre part. Par exemple, si vous cliquez sur un certain produit (dans l'e-mail promotionnel que vous avez reçu), nous pouvons vous envoyer des e-mails promotionnels concernant ce produit ou des produits similaires.
  • Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles lorsque vous créez un compte MyPhilips ou achetez un produit ou un service dans notre boutique en ligne avec un compte MyPhilips, nous utiliserons certaines données que vous nous fournissez (telles que les informations liées à votre compte ou à votre commande ou aux informations que vous nous fournissez, par exemple votre date de naissance) afin de vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez acheté un rasoir dans notre boutique en ligne avec votre compte MyPhilips, nous pouvons utiliser vos données d'achat en ligne pour vous informer que nous avons des remises sur des accessoires de rasoir ou des produits similaires.
  • Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles via nos formulaires dédiés publiés sur nos sites Web ou pages de médias sociaux, nous utiliserons les données que vous nous fournissez via ces formulaires (telles que votre nom et votre adresse e-mail - et votre travail title/company, spécialité ou domaine de soins en cas d'inscription via les formulaires Clients destinés aux Professionnels ou Mandataires Clients) ainsi que des informations sur votre pays pour vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si nous remarquons que vous consultez régulièrement nos rasoirs depuis un pays spécifique, nous pouvons vous envoyer des communications promotionnelles sur des rasoirs ou des produits similaires dans la langue de ce pays.
  • Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles pendant que vous interagissez avec notre équipe d'assistance, nous utiliserons certaines données que vous nous fournissez (telles que votre e-mail et le type de produit/service pour lesquels vous avez demandé de l'aide) afin de vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez demandé de l'aide sur un rasoir, nous pouvons vous envoyer des communications promotionnelles sur des rasoirs ou des produits similaires.


Gardez à l'esprit que nous pouvons combiner les données que nous collectons à votre sujet auprès des sources Philips répertoriées ci-dessus et les placer dans un ou plusieurs segments (groupes ayant certaines caractéristiques en commun) afin d'adapter nos e-mails promotionnels à vos intérêts.

Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • Votre consentement; d'une manière générale, nous ne vous enverrons des communications promotionnelles que lorsque vous aurez donné votre accord préalable ; Bien entendu, vous pouvez retirer à tout moment votre consentement à recevoir nos e-mails promotionnels personnalisés. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton de désabonnement au bas de l'e-mail promotionnel que vous avez reçu de Philips et vous serez automatiquement désabonné.
  • Notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger nos droits fondamentaux tels que la liberté d'entrepriendre


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays dans lequel vous vous êtes inscrit pour recevoir des e-mails promotionnels (identifiée dans nos Conditions d'utilisation - voir le pied de page - comme étant l'opérateur du site Web) ainsi que Philips International BV

Publicité sur les réseaux sociaux
 Nous utilisons les médias sociaux pour vous tenir au courant des produits et services Philips nouveaux et existants et pour établir une relation commerciale avec vous.

Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons
Comme indiqué ci-dessus, nous traitons vos données personnelles pour vous contacter - via les médias sociaux - avec des communications promotionnelles ou des publicités sur les produits et services Philips nouveaux et existants et sur nos événements.Par exemple, si vous avez accepté les cookies publicitaires ciblés sur notre site Web, nous pouvons suivre votre utilisation de nos sites Web (comme les actions que vous avez effectuées sur notre site Web) et vous montrer des publicités Philips pertinentes sur vos réseaux sociaux.
Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles (par exemple via nos formulaires dédiés publiés sur nos sites Web), nous pouvons fournir vos données personnelles (telles que votre e-mail) aux fournisseurs de réseaux sociaux afin de vous montrer des publicités Philips pertinentes sur ces réseaux sociaux.
Si vous êtes le représentant d'un client ou partenaire commercial (ou potentiel) existant ou potentiel de Philips, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour dialoguer avec vous - via les réseaux sociaux (par exemple, LinkedIn) - pour des opportunités commerciales.

Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • Votre consentement; cela s'applique lorsque nous collectons votre activité sur le site Web et plaçons les cookies pertinents et les technologies similaires dans votre appareil; et lorsque nous utilisons votre consentement pour recevoir des communications marketing afin de vous cibler sur les réseaux sociaux via nos Partenaires;
  • Notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger les droits fondamentaux tels que la liberté d'entreprise. Cela s'applique lorsque nous traitons vos données personnelles pour créer votre profil de client (prospect) et dialoguer avec vous via les réseaux sociaux pour des opportunités commerciales.


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays dans lequel vous vous êtes inscrit pour recevoir des e-mails promotionnels (identifiée dans nos Conditions d'utilisation - voir le pied de page - comme étant l'opérateur du site Web) ainsi que Philips International BV

Recevoir nos promotions

Nous publions différentes promotions sur nos produits et services dont vous pouvez profiter, telles que des offres de remboursement, une garantie prolongée, des bons de réductions, des programmes de parrainage, des tirages au sort, des concours ou des promotions saisonnières ou autres et peuvent même vous envoyer un cadeau lors de l'achat d'un produit. Pour offrir ces promotions, nous traitons vos données personnelles.
Ces promotions peuvent être soumises à des avis de confidentialité supplémentaires.
Il existe différentes manières de participer. Par exemple, en remplissant un formulaire dédié sur notre site Web, en créant un compte MyPhilips, en vous inscrivant pour recevoir nos communications promotionnelles via les formulaires dédiés disponibles sur notre site Web ou nos pages de médias sociaux, ou en évaluant et commentant nos produits dans notre site Internet.
 
Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons
De manière générale, nous collectons les informations nécessaires pour vous permettre de participer à la promotion, vous identifier, évaluer si vous remplissez les critères d'éligibilité à la promotion et livrer selon les termes contractuels applicable à ladite promotion :
  • Informations sur le compte, telles que votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail; cela signifie que votre souhait de recevoir nos promotions sera lié à votre compte MyPhilips.
  • Les informations que vous nous fournissez (telles que votre nom et votre adresse e-mail), au cas où vous participeriez en vous inscrivant pour recevoir nos communications promotionnelles.
  • Preuve d'achat du produit et autres données nous permettant de vérifier que vous remplissez les critères d'éligibilité à la promotion et de sélectionner le gagnant du concours (sur la base des règles que vous acceptez lorsque vous décidez de participer).
  • Informations sur l'adresse e-mail et l'adresse (si vous êtes sélectionné comme gagnant) pour vous informer que vous êtes sélectionné comme gagnant, pour envoyer notre prix à l'adresse indiquée dans le processus d'inscription et pour vérifier si vous respectez les termes du concours et agissez par conséquent.
  • Numéro de compte bancaire pour les offres de remboursement (cashback) où nous déposerons le montant récompensé au titre de la promotion.
  • Matériel ou contenu généré et fourni par vous qui vous permet de participer au tirage au sort, au concours, au jeu ou à toute autre compétition.


Base légale du traitement
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section est notre besoin de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande, notamment pour exécuter les conditions d'utilisation de la promotion correspondante.

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée de Philips identifiée dans les conditions d'utilisation de la promotion correspondante, mise à votre disposition sur notre site Web.

Respecter nos obligations réglementaires

En tant que fabricant de dispositifs médicaux, nous sommes soumis à des obligations réglementaires concernant la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des dispositifs médicaux à usage humain et des accessoires de ces dispositifs. Par conséquent, nous traitons en permanence les données personnelles afin de garantir le respect de nos obligations réglementaires en tant que fabricant de dispositifs médicaux.
Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles aux fins suivantes :
  • de signaler tout incident grave aux autorités sanitaires après qu'elles ont établi le lien de causalité entre cet incident et le dispositif, ou qu'un tel lien de causalité est raisonnablement possible;
  • analyser et signaler toute augmentation statistiquement significative (soit en fréquence, soit en gravité) d'incidents ou d'effets secondaires non graves susceptibles d'affecter l'analyse bénéfices-risques du dispositif
  • analyser, enquêter et prendre des mesures correctives sur le terrain, le cas échéant, en cas d'incidents graves.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • Fichiers journaux
  • Coordonnées relatives aux signaleurs d'incidents
  • Des informations sur patients/autres personnes contenues dans le rapport d'incident/de signalement.
  • Fichiers journaux ou images médicales, qui peuvent contenir des détails sur le patient tels que l'âge, le sexe, le poids.


Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le professionnel ou l'établissement de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.
 

Base légale du traitement
Nous traitons vos données personnelles afin de nous conformer à une obligation légale ou réglementaire à laquelle Philips est soumise lorsque nous signalons (a) des événements indésirables aux autorités compétentes, et (b) des tendances d'augmentation statistiquement significatives (en frequency/severity) des incidents non graves, et lorsque nous gérons les réclamations ;

Nous traitons vos données personnelles pour l'exécution d'une activité menée dans l'intérêt public lorsque nous enquêtons sur des incidents pour identifier la cause profonde et les mesures préventives, correctives et de sécurité nécessaires; détecter les tendances d'augmentation statistiquement significative (en fréquence/sévérité) d'incidents sans gravité.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles
Philips, en tant que fabricant, est tenu de conserver la documentation technique de ses appareils, à jour et disponible pour les autorités compétentes pendant une période d'au moins 10 (appareils implantables 15) ans après que le dernier appareil couvert par la même déclaration de conformité a été placé sur le marché (c'est-à-dire vendu).

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical, comme indiqué sur l'étiquette réglementaire du dispositif concerné.

Réalisation d'investigations cliniques

Nous effectuons des investigations cliniques pour évaluer la sécurité ou les performances de nos dispositifs médicaux. Dans ce contexte, nous traitons des données personnelles de personnes humaines


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles aux fins suivantes :

  • effectuer une évaluation clinique visant à confirmer la sécurité et les performances de nos dispositifs médicaux avant de les mettre sur le marché;
  • de mener des investigations cliniques visant à : (i) établir l'adéquation de la conception, de la fabrication et du conditionnement de notre dispositif médical à l'usage auquel il est destiné dans des conditions normales d'utilisation, ; et (ii) établir et vérifier les bénéfices cliniques du dispositif médical pour les patients ainsi qu'établir et vérifier la sécurité clinique du dispositif ; et (iii) déterminer les effets secondaires indésirables et évaluer si ces risques sont des risques acceptables lorsqu'ils sont mis en balance avec les avantages pour la santé du dispositif médical.
  • réaliser et mettre à jour l'évaluation clinique du dispositif médical et effectuer la surveillance post-commercialisation.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données (rétrospectives) suivantes:

  • Informations générales sur les patients (telles que l'âge, la catégorie, le sexe);
  • Données concernant la santé, selon le type de dispositif médical ayant fait l'objet de l'investigation clinique.


Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le professionnel, le prestataire ou l'établissement de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.


Base légale du traitement
Sauf disposition contraire de la loi applicable:

  • Lorsque nous menons des investigations cliniques dans le but de nous conformer aux obligations du fabricant de dispositifs médicaux (par exemple, lors de l'évaluation de la sécurité, des performances et de la qualité de nos dispositifs médicaux), nous le faisons dans l'intérêt public.
  • Lorsque nous menons des investigations cliniques dans le but de fabriquer de meilleurs produits améliorant les soins de santé, nous le faisons dans l'intérêt public.
  • Lorsque nous signalons des événements indésirables graves survenus au cours d'une investigation clinique, nous le faisons afin de nous conformer à une obligation légale ou réglementaire à laquelle Philips est soumise.


Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical ou qui est le sponsor de l'investigation clinique, indiquée dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé.

Dans certains cas, les investigations cliniques sont réalisées conjointement par la société affiliée de Philips qui est le fabricant du dispositif médical (indiqué dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé) avec les sociétés affiliées de Philips situées aux Pays-Bas ( Philips Electronics Netherlands BV ou Philips International BV), France (Philips France Commercial SASU) et Allemagne (Philips GmbH).

Réalisation d'études cliniques

Nous réalisons des études cliniques pour remplir divers objectifs tels que le respect des obligations de notre fabricant de dispositifs médicaux ou pour développer et améliorer la sécurité ou les performances du dispositif médical, améliorant ainsi les soins de santé. Dans ce contexte, nous traitons des données personnelles de sujets humains.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles aux fins suivantes :

  • Pour réaliser des études cliniques sur le dispositif médical sur la base des obligations légales auxquelles Philips est soumis;
  • réaliser et mettre à jour l'évaluation clinique du dispositif médical et effectuer la surveillance post-commercialisation.
  • pour évaluer, évaluer, tester, développer, améliorer la (sécurité ou) les performances de notre dispositif médical visant à fabriquer de meilleurs produits améliorant les soins de santé.


Quelles données personnelles nous traitons
Nous traitons les catégories de données (rétrospectives) suivantes:

  • Informations générales sur les patients (telles que l'âge, la catégorie, le sexe);
  • Données concernant la santé, selon le type de dispositif médical ayant fait l'objet de l'investigation clinique.


Gardez à l'esprit que nous n'avons pas accès aux informations directement identifiables sur les patients car elles sont gardées confidentielles par le prestataire de soins de santé concerné et ne sont pas nécessaires aux opérations de traitement que nous entreprenons.


Base légale du traitement
Sauf disposition contraire de la loi applicable:

  • Lorsque nous menons des études cliniques dans le but de nous conformer aux obligations du fabricant de dispositifs médicaux (par exemple, lors de l'évaluation de la sécurité, des performances et de la qualité de nos dispositifs médicaux), nous le faisons dans l'intérêt public.
  • Lorsque nous signalons des événements indésirables graves survenus au cours d'une étude clinique, nous le faisons afin de nous conformer à une obligation légale ou réglementaire à laquelle Philips est soumise.
  • Lorsque nous menons des études cliniques dans le but d'évaluer, d'évaluer, de tester, de développer, d'améliorer la (sécurité ou) les performances de dispositifs médicaux visant à fabriquer de meilleurs produits améliorant les soins de santé, nous le faisons sur la base de l'exemption du recueil du consentement applicable aux traitements mis en oeuvre à des fins de recherche scientifique ou, le cas échéant, sur la base de votre consentement.
     

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée à Philips qui est le fabricant du dispositif médical ou qui est le sponsor de l'étude clinique, indiquée dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le professionnel, prestataire ou établissement de santé.

Dans certains cas, les investigations cliniques sont réalisées conjointement par la société affiliée de Philips qui est le fabricant du dispositif médical (indiqué dans la documentation de l'étude ou dans toute autre documentation pertinente fournie par le prestataire de soins de santé) avec les sociétés affiliées de Philips situées aux Pays-Bas ( Philips Electronics Netherlands BV ou Philips International BV), France (Philips France Commercial SASU) et Allemagne (Philips GmbH).

Gérer votre relation commerciale avec nous

Si vous entretenez une relation commerciale avec Philips – en tant que fournisseur (potentiel), client commercial ou partenaire – nous voulons nous assurer que notre relation avec vous est fondée sur la transparence, des responsabilités claires et la confiance. Pour gérer cette relation avec vous et assurer le respect des lois applicables, nous pouvons traiter des données personnelles.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes :

  • pour communiquer avec vous, par exemple en répondant à vos demandes ou en envoyant des communications électroniques;
  • pour initier, planifier et maintenir notre relation (contractuelle) avec le client, le fournisseur ou le partenaire commercial que vous représentez, par exemple en contractant, en traitant les paiements, en émettant des factures, en gérant les crédits, les expéditions et les livraisons, ou encoreles réparations;
  • si vous êtes un client professionnel pour vous fournir les produits et services demandés, tels que la fourniture d'un support technique;
  • si vous êtes un client professionnel pour vous donner accès à notre portail de service client.
  • pour vous offrir, à vous ou à vos représentants, des formations ou des séances de démonstration;
  • si vous êtes un client professionnel pour vous accorder un crédit, à votre demande.
  • pour garantir le respect de nos principes commerciaux généraux et des autres lois et réglementations applicables auxquelles nous sommes soumis, telles que la réalisation d'examens afin d'évaluer la conformité et les risques (commerciaux/crédit) associés à des relations commerciales potentielles ou recueillir ou répondre aux réclamations qualité concernant nos dispositifs médicaux.


Quelles données personnelles nous traitons
Pour gérer notre relation commerciale avec vous et assurer le respect des lois applicables, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

  • informations de contact, telles que nom complet, nom du poste/emploi occupé, e-mail professionnel, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
  • les informations de paiement, telles que les données nécessaires au traitement des paiements;
  • Les données accessibles au public, telles que les informations relatives aux propriétaires, aux actionnaires majoritaires et à la direction ou aux cadres supérieurs de nos fournisseurs et partenaires commerciaux, collectées à partir de sources fiables accessibles au public;
  • Les données que vous nous fournissez, par exemple lorsque vous interagissez avec un représentant Philips;
  • Informations sur les personnes qui signalent des événements indésirables ou déposent des plaintes concernant la qualité, y compris les professionnels de la santé, telles que le nom, l'adresse e-mail, l'adresse postale.
  • Données de l'appareil, telles que les fichiers journaux.


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter un contrat auquel vous êtes soumis, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de la défense, la protection des droits dont nous sommes titulaires et la liberté d'entreprendre.
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis.

Accomplir d'autres objectifs juridiques et commerciaux

Lorsque cela s'avère nécessaire et dans la limite de ce qui est nécessaire, nous pouvons être amenés à poursuivre et satisfaire d'autres finalités juridiques et commerciales.
Dans ce cadre, nous pouvons traiter des données personnelles.


Pourquoi nous traitons vos données personnelles
Nous traitons les données personnelles pour les finalités suivantes.

  • Mise en œuvre des procédures commerciales et gestion interne. Cet objectif comprend des activités telles que la réalisation d'audits et d'enquêtes (internes), la gestion d'alliances, d'entreprises, de fusions, d'acquisitions et de cessions, de réorganisations ou de cessions et l'intégration avec l'acquéreur.
  • Développement et amélioration d'applications, de produits et/ou de prestations de service.Cet objectif comprend des activités telles que le développement et l'amélioration des produits, des systèmes et/ou prestations de service.
  • Sécurité et protection des intérêts et/ou actifs de Philips.Cette finalité comprend les activités liées à la sécurité et à la protection des intérêts et/ou actifs de Philips et de ses clients, clients commerciaux et partenaires commerciaux, y compris la sauvegarde de la sécurité et de l'intégrité de leur secteur d'activité. En particulier, cela inclut des activités telles que la détection, la prévention, l'investigation et la lutte contre les conduites (ou tentatives) criminelles ou répréhensibles dirigées contre Philips, ses employés ou d'autres personnes, des activités telles que celles impliquant la santé et la sécurité, l'authentification du statut de client, de fournisseur ou de partenaire commercial et les droits d'accès et les activités telles que le déploiement et le maintien de mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
  • Protection des droits de propriété intellectuelle de Philips. Cet objectif comprend des activités telles que le dépôt et la gestion des droits de propriété intellectuelle de Philips et peut nécessiter le traitement de données personnelles d'inventeurs et d'autres personnes.
  • Création et divulgation de matériel promotionnel. Cette finalité comprend des activités telles que l'utilisation de photos et de vidéos (qui peuvent contenir des données relatives à des personnes) dans des supports promotionnels, qui peuvent être divulgués aux clients ou mis à disposition en ligne.
  • Respect des obligations légales.Cette finalité comprend le traitement des données personnelles dans le cadre de l'exécution d'une tâche effectuée pour se conformer à une obligation légale à laquelle Philips est soumise, y compris la divulgation des données personnelles aux autorités administratives, judiciaires ou aux autorités de contrôle, y compris les autorités fiscales et autres autorités compétentes, selon le domaine de droit ou secteur d'activité dans lequel Philips opère.
  • Défense des réclamations légales.

Cet objectif comprend des activités telles que la prévention, la préparation ou la participation au règlement des différends.


Quelles données personnelles nous traitons
En fonction de l'objectif spécifique, nous traitons différentes catégories de données personnelles (telles que les données de contact et toute autre information requise pour remplir les objectifs ci-dessus).


Base légale du traitement
Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont :

  • notre besoin d'exécuter un contrat auquel vous êtes soumis, ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande.
  • notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de mener nos activités de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales ainsi que de protéger les droits fondamentaux tels que le droit de la défense, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre.
  • notre besoin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis.
  • le consentement des personnes concernées ;
  • Toute autre base légale permise de toute façon par les lois applicables.

Gardez à l'esprit que, sauf si nous avons besoin de vos données personnelles pour nous conformer aux lois et réglementations, vous n'êtes pas obligé de nous fournir vos données personnelles. Bien sûr, si vous choisissez de ne pas le faire, dans de nombreux cas, nous ne serons pas en mesure de vous fournir les produits ou services que vous avez demandés ou de répondre aux demandes que vous pourriez avoir.

Visiter nos sites Web


Lorsque vous visitez nos sites Web, nous plaçons des cookies et d'autres technologies similaires sur votre navigateur ou appareil qui nous aident à permettre la gestion technique et fonctionnelle de nos sites Web (y compris assurer la sécurité des informations), à améliorer la conception et les performances de nos sites Web et à mieux comprendre le comportement du visiteur sur nos pages. Ces cookies et autres technologies similaires peuvent collecter des données telles que votre adresse IP, votre système d'exploitation, votre type de navigateur et votre type d'appareil (par exemple PC, smartphone).
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Nous utilisons des cookies de performance (tels que des analyses) pour collecter des informations statistiques agrégées sur les performances de notre site Web et pour améliorer leurs performances en conséquence. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Nous ne les utiliserons que si vous êtes d'accord. Par exemple, nous utilisons ces cookies pour obtenir une vue générale de la façon dont les visiteurs utilisent nos sites Web (c'est-à-dire les pages Web que vous visitez le plus souvent, le nombre de visiteurs sur les différentes parties d'un site Web) ou pour mener des enquêtes auprès des utilisateurs sur notre site Web en général. ou sur des éléments spécifiques de notre site Web.

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Enfin, nous utilisons des cookies publicitaires et de médias sociaux pour suivre votre comportement de navigation sur notre site Web et vous montrer des publicités personnalisées pertinentes pour vous et vos intérêts. De plus, si vous nous avez donné votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles, nous utiliserons les informations recueillies à partir de ces cookies pour vous envoyer des communications adaptées à vos préférences. Ces cookies peuvent être placés par des tiers et seront liés aux fonctionnalités du site fournies par ces tiers. Par conséquent, cela aura un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur les autres sites Web que vous visitez. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Nous ne les utiliserons que si vous êtes d'accord. Par exemple, si vous lisez un article sur un produit Philips, nous pouvons vous montrer des publicités sur ce produit sur notre site Web ou celui d'un tiers. La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles dans ce contexte est votre consentement.

Pour plus d'informations sur les cookies spécifiques que nous utilisons, veuillez lire notre outil de consentement aux cookies.Vous pouvez ajuster vos paramètres de cookies à tout moment depuis notre outil de consentement aux cookies.
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Comment nous protégeons vos données personnelles


Nous utilisons des mesures organisationnelles, techniques et physiques pour protéger vos données personnelles, en tenant compte de la nature des données personnelles et du traitement ainsi que des menaces potentielles posées. Nous nous efforçons constamment d'améliorer ces mesures afin de garantir la sécurité de vos données personnelles.

Comment nous transférons vos données personnelles entre les pays

En raison de notre nature mondiale, vos données personnelles peuvent être transférées ou consultées par des sociétés affiliées à Philips ou des tiers de confiance de Philips dans le monde entier. Bien entendu, lorsque nous le faisons, nous nous assurons de respecter les lois sur le transfert de données personnelles entre pays.

Lorsque nous transférons des données personnelles depuis l'Espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse vers :
 

  • Les sociétés affiliées à Philips qui traitent ces données personnelles dans d'autres pays, ces transferts sont régis par les Règles de confidentialité de Philips(appelées Règles d'entreprise contraignantes) ;
  • Les tiers de confiance de Philips traitant ces données personnelles dans d'autres pays non reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection des données, ces transferts sont régis par les Clauses contractuelles types.
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Vos droits à la vie privée


En fonction de la raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles et des lois applicables, vous disposez de certains droits sur vos données personnelles. Ici, nous voulons vous faire savoir quels sont ces droits à la vie privée.

  • Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles. Cela signifie que vous pouvez nous demander des copies ou des informations sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet.
  • Vous avez le droit de rectifier vos données personnelles. Cela signifie que, si vous pensez que les données personnelles que nous traitons à votre sujet sont inexactes, vous pouvez nous demander de les rectifier ou de les corriger. Si vous souhaitez que nous rectifiions vos données personnelles, veuillez nous indiquer ce que vous pensez être inexact et nous expliquer comment nous devrions le corriger.
  • Vous avez le droit de supprimer vos données personnelles. Cela signifie que vous pouvez nous demander d'effacer les données personnelles que nous traitons à votre sujet. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des cas (par exemple, lorsque nous sommes légalement tenus de conserver vos données personnelles) où nous ne pourrons peut-être pas effacer vos données personnelles.
  • Vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de transférer les informations vous concernant (que vous nous avez directement fournies) à une autre organisation, ou vous les donner. Gardez à l'esprit que ce droit ne s'applique que dans certaines circonstances (par exemple, si nous traitons vos données personnelles avec des moyens automatisés et sur la base de votre consentement).
  • Vous avez le droit de restreindre notre traitement de vos données personnelles. Cela signifie que, dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de limiter la manière dont nous utilisons vos données personnelles.
  • Vous avez le droit de vous opposer à notre traitement de vos données personnelles. Cela signifie que, dans certaines circonstances, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, tel que nous le réalisons.


Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles nous sommes en droit de refuser ou de restreindre vos droits à la vie privée, par exemple, lorsqu'il est nécessaire d'établir, d'exercer ou de défendre Philips contre des réclamations légales ou lorsque votre demande est manifestement infondée ou excessive, notamment parce que de son caractère répétitif.
Chez Philips, notre objectif est de vous donner le contrôle de vos données personnelles. Par conséquent, selon l'activité, vous pouvez contrôler vos données personnelles et exercer vous-même vos droits et choix en matière de confidentialité, par exemple en vous connectant à votre compte Philips et en mettant à jour, modifiant ou supprimant vos données personnelles ou en vous désabonnant de nos communications promotionnelles par le biais du bouton de désabonnement (lien) inclus en bas de nos communications promotionnelles.


Dans tous les autres cas, pour exercer vos droits à la confidentialité, pour déposer une plainte relative à la confidentialité ou pour contacter notre délégué à la protection des données, vous pouvez nous contacter en suivant notre formulaire de contact sur la confidentialité.


Nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande dans les délais et gratuitement. Dans certains cas, nous pouvons vous demander de vérifier votre identité avant de donner suite à votre demande.Bien entendu, si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité votre demande, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente pour votre pays ou votre région.

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Avec qui nous partageons vos données personnelles


Sauf indication contraire dans cet avis, voici les catégories de tiers avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles :

  • Nos sociétés affiliées à Philips. En raison de notre implantation mondiale, vos données personnelles peuvent être divulguées à d'autres sociétés affiliées à Philips. Bien entendu, nous veillerons à ce que l'accès à vos données personnelles soit accordé sur la base du besoin d'en connaître. De plus, gardez à l'esprit que nos sociétés affiliées à Philips sont tenues de traiter vos données personnelles conformément à nos règles de confidentialité Philips. Cela garantit que vos données personnelles seront traitées par Philips selon les mêmes normes de protection des données.
  • Nos prestataires de services. Nous pouvons faire appel à des prestataires de services tiers (par exemple, des prestataires informatiques, des prestataires de service client) et leur demander d'effectuer certaines opérations de traitement en notre nom, telles que le stockage de données personnelles. Lorsque nous le faisons, nous nous assurons que ces prestataires de services sont contractuellement tenus de ne pas utiliser vos données personnelles à d'autres fins que celles demandées par nous ou requises par la loi.
  • Nos partenaires commerciaux : parfois, nous pouvons nous associer à nos partenaires commerciaux pour vous fournir des services, et dans ce contexte, nous pouvons partager vos données personnelles avec eux. Par exemple, si vous achetez un produit sur notre boutique en ligne, nous partageons vos informations avec des prestataires de services de paiement pour traiter les paiements.
  • Tiers dans le cadre de transactions d'entreprise : parfois, nous pouvons être impliqués dans une fusion, une acquisition, une faillite, une coentreprise, une réorganisation, une vente d'actifs ou une autre disposition de tout ou partie de nos activités, actifs ou actions . Dans ces cas, nous pouvons partager vos données personnelles avec le tiers impliqué dans cette transaction d'entreprise.
  • Autres : pour des raisons légales, nous pouvons également partager vos données personnelles avec d'autres (comme des autorités publiques et gouvernementales, des conseillers professionnels) si nous déterminons que l'accès, l'utilisation, la conservation ou la divulgation de vos données personnelles est nécessaire pour : 1 ) se conformer aux lois et réglementations applicables ou aux demandes gouvernementales exécutoires ; 2) enquêter, prévenir ou prendre des mesures concernant des activités illégales suspectées ou réelles ou pour aider les agences gouvernementales chargées de l'application de la loi ; 3) appliquer nos termes et conditions avec vous ; 4) enquêter et nous défendre contre toute réclamation ou allégation ; 5) protéger la sécurité ou l'intégrité de nos services ; 6) exercer ou protéger les droits et la sécurité de Philips, de nos clients Philips, de notre personnel ou d'autres personnes.
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Combien de temps conservons-nous vos données personnelles


Nous supprimons les données personnelles lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins décrites dans le présent avis de confidentialité.

Dans tous les cas, sauf indication contraire dans le présent avis de confidentialité, les critères que nous utilisons pour décider de nos périodes de conservation incluent : (i) si nous avons besoin de vos données personnelles pour protéger notre intérêt légitime, pour exécuter un contrat auquel vous êtes soumis ou pour répondre répondre à vos questions ou vous fournir le service ou l'assistance requis ; (ii) s'il existe une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est conseillée à la lumière de notre position juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription applicables, les litiges ou les enquêtes réglementaires).

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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