Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir nos communications et être informé des actualités concernant nos produits, services et promotions Philips. Ci-dessous, nous vous donnerons un aperçu de nos communications et nous vous expliquerons, pour chacune d'elles, comment nous traitons vos données personnelles.



E-mails promotionnels

Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons

Vous pouvez choisir de recevoir des e-mails promotionnels de Philips et rester informé des actualités concernant les produits et services de Philips, de même que celles concernant nos partenaires disposant d'une licence de la marque Philips, ainsi que de nos événements. Cela signifie que si vous nous donnez votre consentement, nous vous adresserons des e-mails promotionnels, ou si vous êtes un client professionnel, nous vous informations des éventuelles opportunités commerciales qui sont pertinentes et intéressantes pour vous. Laissez-nous vous donner quelques exemples concrets.

Si vous avez accepté la catégorie des cookies publicitaires ciblés lorsque vous naviguez sur notre site Web, nous suivons votre activité sur nos sites Web et sur nos applications mobiles pour voir ce qui vous intéresse. Si vous nous donnez également votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles, nous utiliserons les données relatives à votre activité sur nos sites Web et nos applications mobiles pour vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez consulté un certain produit sur notre site Web, nous pouvons vous envoyer des e-mails promotionnels concernant ce produit ou des produits similaires.



Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des e-mails promotionnels, nous vous enverrons ces e-mails promotionnels. Nous suivons si vous ouvrez, lisez ou cliquez sur le contenu de l'e-mail promotionnel que vous avez reçu de notre part. Par exemple, si vous cliquez sur un certain produit (dans l'e-mail promotionnel que vous avez reçu), nous pouvons vous envoyer des e-mails promotionnels concernant ce produit ou des produits similaires.



Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles lorsque vous créez un compte MyPhilips ou achetez un produit ou un service dans notre boutique en ligne avec un compte MyPhilips, nous utiliserons certaines données que vous nous fournissez (telles que les informations liées à votre compte ou à votre commande ou aux informations que vous nous fournissez, par exemple votre date de naissance) afin de vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez acheté un rasoir dans notre boutique en ligne avec votre compte MyPhilips, nous pouvons utiliser vos données d'achat en ligne pour vous informer que nous avons des remises sur des accessoires de rasoir ou des produits similaires.

Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles via nos formulaires dédiés publiés sur nos sites Web ou pages de médias sociaux, nous utiliserons les données que vous nous fournissez via ces formulaires (telles que votre nom et votre adresse e-mail - et votre travail title/company, spécialité ou domaine de soins en cas d'inscription via les formulaires Clients destinés aux Professionnels ou Mandataires Clients) ainsi que des informations sur votre pays pour vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si nous remarquons que vous consultez régulièrement nos rasoirs depuis un pays spécifique, nous pouvons vous envoyer des communications promotionnelles sur des rasoirs ou des produits similaires dans la langue de ce pays.

Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles pendant que vous interagissez avec notre équipe d'assistance, nous utiliserons certaines données que vous nous fournissez (telles que votre e-mail et le type de produit/service pour lesquels vous avez demandé de l'aide) afin de vous envoyer des communications promotionnelles pertinentes et intéressantes pour vous. Par exemple, si vous avez demandé de l'aide sur un rasoir, nous pouvons vous envoyer des communications promotionnelles sur des rasoirs ou des produits similaires.

Gardez à l'esprit que nous pouvons combiner les données que nous collectons à votre sujet auprès des sources Philips répertoriées ci-dessus et les placer dans un ou plusieurs segments (groupes ayant certaines caractéristiques en commun) afin d'adapter nos e-mails promotionnels à vos intérêts.



Base légale du traitement

Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont : Votre consentement; d'une manière générale, nous ne vous enverrons des communications promotionnelles que lorsque vous aurez donné votre accord préalable ; Bien entendu, vous pouvez retirer à tout moment votre consentement à recevoir nos e-mails promotionnels personnalisés. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton de désabonnement au bas de l'e-mail promotionnel que vous avez reçu de Philips et vous serez automatiquement désabonné.

Notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger nos droits fondamentaux tels que la liberté d'entrepriendre

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays dans lequel vous vous êtes inscrit pour recevoir des e-mails promotionnels (identifiée dans nos Conditions d'utilisation - voir le pied de page - comme étant l'opérateur du site Web) ainsi que Philips International BV



Publicité sur les réseaux sociaux

Nous utilisons les médias sociaux pour vous tenir au courant des produits et services Philips nouveaux et existants et pour établir une relation commerciale avec vous.



Pourquoi nous traitons vos données personnelles et quelles données personnelles nous traitons

Comme indiqué ci-dessus, nous traitons vos données personnelles pour vous contacter - via les médias sociaux - avec des communications promotionnelles ou des publicités sur les produits et services Philips nouveaux et existants et sur nos événements.Par exemple, si vous avez accepté les cookies publicitaires ciblés sur notre site Web, nous pouvons suivre votre utilisation de nos sites Web (comme les actions que vous avez effectuées sur notre site Web) et vous montrer des publicités Philips pertinentes sur vos réseaux sociaux.

Si vous nous donnez votre consentement pour recevoir des communications promotionnelles (par exemple via nos formulaires dédiés publiés sur nos sites Web), nous pouvons fournir vos données personnelles (telles que votre e-mail) aux fournisseurs de réseaux sociaux afin de vous montrer des publicités Philips pertinentes sur ces réseaux sociaux.

Si vous êtes le représentant d'un client ou partenaire commercial (ou potentiel) existant ou potentiel de Philips, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour dialoguer avec vous - via les réseaux sociaux (par exemple, LinkedIn) - pour des opportunités commerciales.



Base légale du traitement

Les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans cette section sont : Votre consentement; cela s'applique lorsque nous collectons votre activité sur le site Web et plaçons les cookies pertinents et les technologies similaires dans votre appareil; et lorsque nous utilisons votre consentement pour recevoir des communications marketing afin de vous cibler sur les réseaux sociaux via nos Partenaires;



Notre intérêt légitime, en particulier notre nécessité de protéger les droits fondamentaux tels que la liberté d'entreprise. Cela s'applique lorsque nous traitons vos données personnelles pour créer votre profil de client (prospect) et dialoguer avec vous via les réseaux sociaux pour des opportunités commerciales.

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société affiliée Philips du pays dans lequel vous vous êtes inscrit pour recevoir des e-mails promotionnels (identifiée dans nos Conditions d'utilisation - voir le pied de page - comme étant l'opérateur du site Web) ainsi que Philips International BV