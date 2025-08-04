La technologie de rasage de Philips est maintenant pour un rasage effort
De la marque de rasoirs électriques n 1 au monde¹
Affirmez votre style
Tête flexible à 360º
Coupez vos cheveux dans toutes les directions grâce à la tête flexible à 360º. Le rasoir pour crâne rotatif entièrement flexible épouse les contours de votre tête pour un contact et un confort optimaux avec la peau.
Lames ComfortCut
Les 36 lames auto-aiguisantes ComfortCut coupent chaque cheveu juste au-dessus du niveau de la peau pour un fini lisse et uniforme.
Capteur PowerAdapt
Le capteur dynamique et réactif PowerAdapt analyse la densité des cheveux 125 fois par seconde, adaptant ainsi la puissance du rasoir, pour un rasage du crâne sans effort.
Davantage de bonnes raisons de choisir les rasoirs de Philips
Conçu pour le confort avec une poignée ergonomique
Manipulez votre rasoir pour crâne de Philips avec confiance. La conception ergonomique en paume du rasoir pour crâne vous aide à garder une prise ferme pendant que vous rasez votre tête.
Le système de collecte des cheveux garde votre rasage propre
Le système de collecte des cheveux emmagasine les cheveux coupés pendant que vous vous rasez. Obtenez un rasage du crâne impeccable, sans laisser de retailles de rasage autour de l’évier.
Technologie SkinProtect pour un rasage de près tout en douceur
La technologie SkinProtection offre un rasage à sec ou sous l’eau hypoallergénique et sans danger pour la peau, sans la tirer.
Station de rinçage hygiénique et facile à nettoyer
Entretenez votre rasoir de Philips sans effort avec la station de rinçage incluse. Elle nettoie en profondeur vos têtes de rasoir pour une hygiène et une performance optimales (disponible pour les modèles HS7980 et HS9980).
Fabriqué en acier suédois de qualité chirurgicale
Les lames de rasoir pour crâne de Philips sont fabriquées en acier suédois doux pour la peau et anticorrosion.
Optimisez la performance avec un remplacement de la tête en temps opportun
Conservez facilement la performance de votre rasoir pour crâne de Philips à 100 % en remplaçant vos têtes de rasoir tous les 6 mois.
Système de verrouillage pour voyage un rangement et un transport sécuritaires
Évitez toute activation accidentelle et entretenez votre style pendant vos déplacements. Le système de verrouillage pour voyage permet de garder votre rasoir à sa place dans votre sac.
Toujours prêt à l'emploi
Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie
Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie (environ 15 rasages) par charge d’une heure. Vous êtes pressé? Rechargez votre rasoir pour crâne de Philips pendant seulement cinq minutes pour pouvoir effectuer un rasage complet.
Entièrement lavable et hydrofuge à 100 %
Choisissez la routine de rasage du crâne de Philips qui vous convient. Avec le rasoir utilisable à sec ou sous l’eau, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable ou un rasage sous l’eau rafraîchissant.
Conçu pour durer, avec une garantie allant jusqu’à 5 ans²
Profitez d’une fiabilité et d’une performance optimales avec nos rasoirs pour crâne de Philips
Durabilité
Pensé pour le quotidien, conçu pour durer
Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.