    Le rasoir pour crâne Philips pour une apparence lisse dans une salle de bain

    Rasoir pour crâne

    Rasage impeccable, doux pour la peau

    La marque de rasoirs électriques n  1 au monde¹

    Notre meilleur rasoir pour crâne

    Rasage impeccable, doux pour la peau

    Rasoir pour crâne série 9000

    Rasoir électrique utilisable à sec ou sous l’eau de qualité supérieure avec autonomie de 90 minutes, étui de luxe, station de rinçage et boîte-cadeau, ensemble supplémentaire de têtes de rechange

    La technologie de rasage de Philips est maintenant pour un rasage effort

    De la marque de rasoirs électriques n  1 au monde¹

    Affirmez votre style

    Tête flexible à 360º

    Coupez vos cheveux dans toutes les directions grâce à la tête flexible à 360º. Le rasoir pour crâne rotatif entièrement flexible épouse les contours de votre tête pour un contact et un confort optimaux avec la peau.

    Un gros plan des lames ComfortCut du rasoir pour crâne Philips

    Lames ComfortCut

    Les 36 lames auto-aiguisantes ComfortCut coupent chaque cheveu juste au-dessus du niveau de la peau pour un fini lisse et uniforme.

    Capteur PowerAdapt

    Le capteur dynamique et réactif PowerAdapt analyse la densité des cheveux 125 fois par seconde, adaptant ainsi la puissance du rasoir, pour un rasage du crâne sans effort.

    Davantage de bonnes raisons de choisir les rasoirs de Philips

    • Conçu pour le confort avec une poignée ergonomique

      Manipulez votre rasoir pour crâne de Philips avec confiance. La conception ergonomique en paume du rasoir pour crâne vous aide à garder une prise ferme pendant que vous rasez votre tête.

    • Le système de collecte des cheveux garde votre rasage propre

      Le système de collecte des cheveux emmagasine les cheveux coupés pendant que vous vous rasez. Obtenez un rasage du crâne impeccable, sans laisser de retailles de rasage autour de l’évier.

    • Technologie SkinProtect pour un rasage de près tout en douceur

      La technologie SkinProtection offre un rasage à sec ou sous l’eau hypoallergénique et sans danger pour la peau, sans la tirer.

    • Station de rinçage hygiénique et facile à nettoyer

      Entretenez votre rasoir de Philips sans effort avec la station de rinçage incluse. Elle nettoie en profondeur vos têtes de rasoir pour une hygiène et une performance optimales (disponible pour les modèles HS7980 et HS9980).

    • Fabriqué en acier suédois de qualité chirurgicale

      Les lames de rasoir pour crâne de Philips sont fabriquées en acier suédois doux pour la peau et anticorrosion.

    • Optimisez la performance avec un remplacement de la tête en temps opportun

      Conservez facilement la performance de votre rasoir pour crâne de Philips à 100 % en remplaçant vos têtes de rasoir tous les 6 mois.

    • Système de verrouillage pour voyage un rangement et un transport sécuritaires

      Évitez toute activation accidentelle et entretenez votre style pendant vos déplacements. Le système de verrouillage pour voyage permet de garder votre rasoir à sa place dans votre sac.

    Toujours prêt à l'emploi

    Le rasoir pour crâne Philips tenu par une main tatouée dans une

    Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie

    Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie (environ 15 rasages) par charge d’une heure. Vous êtes pressé? Rechargez votre rasoir pour crâne de Philips pendant seulement cinq minutes pour pouvoir effectuer un rasage complet.

    Le rasoir pour crâne étanche Philips se faisant rincer

    Entièrement lavable et hydrofuge à 100 %

    Choisissez la routine de rasage du crâne de Philips qui vous convient. Avec le rasoir utilisable à sec ou sous l’eau, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable ou un rasage sous l’eau rafraîchissant.

    Rasoir pour crâne Philips, garantie de 5 ans²

    Conçu pour durer, avec une garantie allant jusqu’à 5 ans²

    Profitez d’une fiabilité et d’une performance optimales avec nos rasoirs pour crâne de Philips

    Une route traversant la forêt et démontrant un faible impact sur l’environnement

    Durabilité

    Pensé pour le quotidien, conçu pour durer

    Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.

    En savoir plus

    Plus de produits de soins de toilette

    OneBlade

    OneBlade

    OneBlade vous permet de tailler, de tailler et de raser facilement et confortablement toutes les longueurs de poils grâce à sa lame à mouvement rapide et à son système de double protection.
    Tondeuses à barbe

    Tondeuses à barbe

    Les tondeuses à barbe Philips sont spécialement conçues pour tailler et styliser la barbe. Elles offrent une gamme de fonctions, de réglages de longueur et d'accessoires pour donner à votre barbe la longueur et l'apparence souhaitées.

    Avertissements

    ¹ Selon les données sur les ventes multi-canaux aux États-Unis de Circana, 2020 à 2024.
    ² Garantie de 2 ans plus une prolongation de 3 ans à l’inscription sur Philips.com dans les 90 jours suivant l’achat.

