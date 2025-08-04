Rasage du crâne de près et confortable pour la peau
La tête à flexibilité avancée à 360° adapte votre rasoir pour crâne rotatif à la forme de votre tête, tandis que les lames auto-aiguisantes ComfortCut assurent une coupe de près et uniforme dans toutes les directions.
Voici le nouveau rasoir pour crâne série Pro 9000
Affichez un style soigné, gagnez en assurance et exprimez pleinement votre personnalité grâce à une nouvelle approche novatrice au rasage du crâne, signée par la marque de rasoirs électriques n 1 au monde¹.
Performance
Rasage de près
La tête à flexibilité avancée à 360° s’adapte à la forme de votre tête, tandis que le capteur PowerAdapt ajuste automatiquement la performance du rasoir pour crâne selon la densité des cheveux, pour un rasage en douceur sans trop d’effort
Confort
Doux pour la peau
Conçu pour un rasage doux et confortable, le rasoir pour crâne série Pro 9000 de Philips maintient un contact avec la peau grâce à ses 36 lames ComfortCut et à la technologie SkinProtection avancée, afin d’assurer une coupe de près et uniforme dans toutes les directions, en évitant l’inconfort et l’irritation.
Commodité
Rasage sans effort
La poignée antidérapante et ergonomique rend ce rasoir pour crâne facile à manipuler, même sous la douche. Le système de collecte des cheveux assure un rasage impeccable, et le système de verrouillage pour voyage permet de garder le rasoir à sa place dans votre sac.
Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*
Le rasoir Philips Head Shaver Pro Series 9000 est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.
Coupe les poils dans toutes les directions grâce à la tête flexible avancée à 360°
L'unité entièrement flexible pivote à 360° pour épouser les contours de la tête et assurer un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, évitant ainsi une pression excessive qui peut causer une gêne et des irritations.
Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut
Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.
Conçu pour le confort avec un manche ergonomique
Manipulez votre rasoir en toute confiance grâce à son design ergonomique qui facilite une bonne prise en main lors du rasage.
Capteur intelligent PowerAdapt pour un rasage sans effort
Le capteur dynamique PowerAdapt lit la densité des poils 125 fois par seconde et adapte sa puissance pour un rasage sans effort.
Prêt quand vous l’êtes
Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie
Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie (environ 15 rasages) par charge d’une heure. Vous êtes pressé? Rechargez votre rasoir pour crâne série Pro 9000 de Philips pendant seulement cinq minutes pour pouvoir effectuer un rasage complet.
Conçu pour durer, avec une garantie allant jusqu’à 5 ans²
Profitez d’une fiabilité et d’une performance optimales avec nos outils de soins durables.
Rasage du crâne supérieur
Allez plus près en toute confiance
Affichez un style soigné, gagnez en assurance et exprimez pleinement votre personnalité grâce au rasoir pour crâne série 9000 de Philips.
Durabilité
Pensé pour le quotidien, conçu pour durer
Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.