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    Le rasoir pour crâne 9000 de Philips utilisé dans une salle
    1 évaluations

    Head Shaver Pro 9000 Series

    Un rasage net qui préserve la peau

    Prix de vente recommandé

    $ 199.99
    La production de ce produit a été arrêtée
    Voir tous les modèles
    La marque de rasoirs électriques n  1 au monde¹

    Rasage du crâne de près et confortable pour la peau

    La tête à flexibilité avancée à 360° adapte votre rasoir pour crâne rotatif à la forme de votre tête, tandis que les lames auto-aiguisantes ComfortCut assurent une coupe de près et uniforme dans toutes les directions.

    Voici le nouveau rasoir pour crâne série Pro 9000

    Affichez un style soigné, gagnez en assurance et exprimez pleinement votre personnalité grâce à une nouvelle approche novatrice au rasage du crâne, signée par la marque de rasoirs électriques n  1 au monde¹.

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    Performance

    Rasage de près

    La tête à flexibilité avancée à 360° s’adapte à la forme de votre tête, tandis que le capteur PowerAdapt ajuste automatiquement la performance du rasoir pour crâne selon la densité des cheveux, pour un rasage en douceur sans trop d’effort

    Confort

    Doux pour la peau

    Conçu pour un rasage doux et confortable, le rasoir pour crâne série Pro 9000 de Philips maintient un contact avec la peau grâce à ses 36 lames ComfortCut et à la technologie SkinProtection avancée, afin d’assurer une coupe de près et uniforme dans toutes les directions, en évitant l’inconfort et l’irritation.

    Commodité

    Rasage sans effort

    La poignée antidérapante et ergonomique rend ce rasoir pour crâne facile à manipuler, même sous la douche. Le système de collecte des cheveux assure un rasage impeccable, et le système de verrouillage pour voyage permet de garder le rasoir à sa place dans votre sac.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Number 1 Brand

    Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

    Le rasoir Philips Head Shaver Pro Series 9000 est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM 360 Flexing Head

    Coupe les poils dans toutes les directions grâce à la tête flexible avancée à 360°

    L'unité entièrement flexible pivote à 360° pour épouser les contours de la tête et assurer un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, évitant ainsi une pression excessive qui peut causer une gêne et des irritations.

    OG HS 7000 Monk Feature Image (PPL) ComfortCut_Blades

    Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

    Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Ergonomic Design Alt Position

    Conçu pour le confort avec un manche ergonomique

    Manipulez votre rasoir en toute confiance grâce à son design ergonomique qui facilite une bonne prise en main lors du rasage.

    OG HS 9000 Monk Feature Image (PPL) PowerAdapt_sensor

    Capteur intelligent PowerAdapt pour un rasage sans effort

    Le capteur dynamique PowerAdapt lit la densité des poils 125 fois par seconde et adapte sa puissance pour un rasage sans effort.

    Prêt quand vous l’êtes

    Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie

    Obtenez jusqu’à 90 minutes d’autonomie (environ 15 rasages) par charge d’une heure. Vous êtes pressé? Rechargez votre rasoir pour crâne série Pro 9000 de Philips pendant seulement cinq minutes pour pouvoir effectuer un rasage complet.

    Rasoir pour crâne Philips, garantie de 5 ans²

    Conçu pour durer, avec une garantie allant jusqu’à 5 ans²

    Profitez d’une fiabilité et d’une performance optimales avec nos outils de soins durables.

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    Rasage du crâne supérieur

    Allez plus près en toute confiance

    Affichez un style soigné, gagnez en assurance et exprimez pleinement votre personnalité grâce au rasoir pour crâne série 9000 de Philips.

    Une route traversant la forêt et démontrant un faible impact sur l’environnement

    Durabilité

    Pensé pour le quotidien, conçu pour durer

    Chez Philips, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en vous offrant des produits qui durent plus longtemps.

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    Head Shaver Pro 9000 Series
    Head Shaver Pro 9000 Series

    Avertissements

    ¹ Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
    ² Garantie de 2 ans plus une prolongation de 3 ans à l’inscription sur Philips.com dans les 90 jours suivant l’achat.
    * Source : Euromonitor International Limited, volume au détail, conformément à la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, études réalisées en octobre 2024.
    ** Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat

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