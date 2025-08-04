Doux pour la peau

Conçu pour un rasage doux et confortable, le rasoir pour crâne série Pro 9000 de Philips maintient un contact avec la peau grâce à ses 36 lames ComfortCut et à la technologie SkinProtection avancée, afin d’assurer une coupe de près et uniforme dans toutes les directions, en évitant l’inconfort et l’irritation.